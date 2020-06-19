Владимир Путин в своей статье о причинах Второй мировой войны впервые заявил о том, что все ведущие державы несут ответственность за разжигание конфликта, считает политолог Михаил Погребинский

В полночь 19 июня на сайте Kremlin.ru была опубликована статья президента РФ Владимира Путина, в которой российский лидер назвал истинные причины Второй мировой войны

- Михаил Борисович, на что вы обратили внимание в статье Владимира Путина, что считаете важным?

— Во-первых, есть жесткая критика политизированных оценок истории Второй мировой войны, тех, кто ответственен за разжигание этой войны. Путин делает заявление, что все великие державы в той или иной мере несут ответственность, такое сказано впервые, насколько я помню.

Второе, несмотря на то, что в последнее время не принято в России упоминать о том, что в 1989 году был осужден пакт Молотова-Риббентропа на высоком государственном уровне, Путин упоминает его, не отказываясь от этого. И предлагает раскрыть архивы, например, связанные с англо-немецкими переговорами, о которых тоже, видимо, можно было бы многое узнать. Урок истории от Владимира Путина. Статья президента РФ о Второй мировой войне © РИА Новости, Алексей Никольский | Перейти в фотобанк

Россия свои архивы раскрывает, а англичане нет. Ясно, что есть повторение уже высказанной ранее Путиным мысли о том, что решение Европарламента, где политизировано уравнивается ответственность за развязывание войны гитлеровским режимом и советским режимом, категорически отвергается.

Далее жестко утверждается, что поляки отказываются вспоминать о Мюнхенском сговоре, который был ключевой составляющей атмосферы подготовки к немецкой агрессии.

Ясно подчеркнуто ссылками на документы, что поляки категорически отказывались от создания объединенной системы противостояния агрессии, склоняясь к совместным действиям с немцами. Путинский прорыв. История как повод подумать о современности © РИА Новости, Алексей Никольский | Перейти в фотобанк

В статье есть цитата генерал-полковника Йодля, который объясняет, почему так успешно продвигалась на первых порах немецкая армия. Поскольку 110 британских и французских дивизий против 23 немецких никак не вступали в войну. Это важно, так как об этом напрямую не говорят.

- Как на Украине могут воспринять эту статью?

— На Украине будут критиковать за то, что Путин воспроизводит советские нарративы. Очевидно, что политика памяти на Украине дошла до такой степени, что отвергает какие-либо элементы здравого смысла. На Украине выстроен свой нарратив, который, конечно, противоречит тем мыслям, которые высказаны в статье.