О сложных взаимоотношениях НАТО, германии и Польши, прибалтийских республик, идущих в фарватере США, рассказывает известный немецкий политолог Александр Рар

- Александр Глебович, польский политолог Якуб Корейба в интервью Украина.ру сказал, что считает ошибкой, что польские элиты ориентируются на Вашингтон, а не на Берлин, так как это было бы выгоднее Варшаве, потому что США в отличие от Германии не имеют интересов в Восточной Европе. Польша по большому счету могла бы стать в этом тандеме военным крылом, а немецкие военные компании могли бы получать от поляков хорошие военные заказы. Согласны ли вы с Корейбой? Возможна ли такая переориентация?

— С большей частью того, что сказал Корейба, я согласен, но вот в части военного сотрудничества в таком виде он несколько преувеличивает. Германия — это сегодня, пожалуй, самая мирная страна Европы.

Немецкие элиты сегодня выступают за европейскую интеграцию, но в то же время за ведущую роль Америки в вопросах безопасности на европейском континенте.

А вот в вопросах экономики в Европе Германия хотела бы действовать свободно от Америки. Ей важны тут свои интересы и интересы Европы, а не Америки.

Корейба прав, что надо сблизить позиции Восточной Европы, где главенствует Польша, и позиции Западной Европы, где главенствует Германия. Это, с моей точки зрения, было бы правильно.

Но сближение не может быть на основе милитаризации, потому что это приведет к новым конфликтам с Россией и Китаем. Этого никто не хочет.

- Так а в чем тогда проблема найти консенсус с польскими элитами во всех этих вопросах?

— Дело в том, что Польша вступила в европейские структуры не для того, чтобы строить объединенную демократическую Европу, не для того, чтобы исповедовать западные либеральные ценности. Она вступила, потому что боялась России и посчитала, что Америка ей поможет защититься.

Поэтому НАТО для Польши важнее, чем Европейский Союз, а также для прибалтов и для Румынии. И вот эту ситуацию надо поменять. Когда эти восточноевропейские страны поймут, что НАТО фактически изжило себя, потому что времена холодной войны прошли, да и Россия не собирается нападать на Европу. Поэтому надо всем спокойно поговорить, как вместе строить Европу. А строить ее надо на общих ценностях и экономических интересах без американской геополитики.

Переориентация Польши и Прибалтики с Америки на Германию и Францию.

- Почему Польше и Прибалтике так хочется быть передовым рубежом в конфликте НАТО и Америки с Россией?

— Приведу такой пример. Когда была холодная война, то все очень боялись, что будет война между НАТО и странами Варшавского договора. Поэтому такие страны, как Австрия, Швеция, Финляндия и даже Югославия, объявили себя нейтральными, чтобы на них не падали бомбы, в том числе и атомные.

А сейчас Польша, Прибалтика и Румыния не против разместить у себя американское ядерное оружие и стать такими квазиядерными державами для сдерживания России. Причем они хотят стать фронтовыми государствами. У этих государств отсутствует то понимание, что нужно сделать все, чтобы на твоей территории не было военных действий, которое было когда-то у нейтральных европейских стран времен холодной войны.

Ведь в случае войны эти страны будут разрушены первыми. Для меня эта ситуация абсолютно непонятна.

Вместо того чтобы договориться с Россией и стать нейтральными, они поддакивают американской политике.

Знаете, это как в школе: маленький мальчик задирает мальчика постарше, и когда последний, у которого не выдержали нервы, хочет задиру проучить, то тот бежит к более сильному мальчику и прячется за него. Вот так и с некоторыми восточноевропейскими государствами, которым нужна Америка, чтобы иметь возможность задирать Россию.

Германия как лидер Европы должна разговаривать с Польшей и по вопросам безопасности. Отсутствие такого диалога, как мне кажется, является ошибкой меркелевской политики. Германия должна найти свое собственное я. Свое собственное лицо. Тем более что Франция поддерживает Германию во всем, и Германия поддерживает Францию.

Давно надо было вести диалог с прибалтами и поляками по поводу того, как найти общий язык с Россией, и чего давно не происходит по разным причинам.

Во-первых, сами поляки и прибалты не хотят разговаривать с Германией по разным причинам. Они считают, что эта сфера подлежит контролю американцев. Тут они американские вассалы. Они не хотят германского или французского лидерства в вопросах безопасности в Европе. Поэтому будут бойкотировать все усилия.

А Меркель, чтобы не ссориться с восточными европейцами, фактически пожертвовала хорошими отношениями, которые были у Германии с Россией во время правления Шредера.

Во-вторых, этого бы не хотела Америка. Приведу пример: когда началась война в Ираке в 2003 году, Германия, Франция и Россия были против этой войны. Это шокировало американские элиты. Они сочли позицию Франции и Германии предательством. Они жутко обозлились на Шредера и Ширака. Мол, как они смеют выступать против Америки. И вот после этого они расширили НАТО на восток и сделали из Польши и прибалтов главных своих союзников, которые, как сторожевые псы, следят за тем, чтобы Германия и Франция тут не рыпались и чтобы не произошел раскол Европы, как это было в 2003 году.

Тут еще вопрос и в концепции Европы. Франция хотела бы видеть Европу от Лиссабона до Владивостока, а Америка с восточноевропейцами — от Ванкувера до восточных границ Украины.