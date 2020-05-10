В 2020 году 9 мая отмечалась 75-я годовщина Победы в Великой Отечественной войне. Десятилетиями этот праздник был объединяющим для жителей бывшего СССР. Каково значение этого дня для Грузии и Украины сегодня и ради чего они отказываются от своего прошлого, грузинский политолог, основатель SIKHA foundation Арчил Сихарулидзе рассказал Украине.ру

Уроки Нацпамяти. Как граждан Украины учат праздновать День Победы © Facebook, Anton Drobovych - Арчил, как в Грузии относятся к Дню Победы? Свободен ли он от политики и исторических спекуляций?

— Грузия — это страна, где элиты пытаются продвигать идеи, которые не очень популярны в народе. В России иначе, есть такой патриотический дух, в народе есть потребность к патриотизму — не к милитаризму — ну, условно к тому, чтобы уважать свою советскую биографию и не превращать ее только в преступления [Иосифа] Сталина. А ведь именно так, как преступления Сталина, всё это воспринимается людьми, разделяющими западный подход, согласно которому все было плохо, а Советский Союз сравнивается с фашистской Германией.

И такого не было, например, в конце Второй мировой войны, когда многие западные лидеры упоминали советскую армию как очень важную для победы. А весь этот поток сравнений с фашистами пошел уже под конец 80-х, когда было понятно, что там идеология чисто, а не фактология. Похожее настроение мы наблюдаем в Грузии.

- Вот украинская власть тоже пытается привить населению традиции Европы, например, вместо 9 мая вводится 8 мая, когда на Западе отмечают Победу во Второй мировой войне. А символом Победы является не георгиевская ленточка, а красный мак. Есть ли подобные тенденции в Грузии?

— Конечно, в Грузии элита в попытках быть продолжением западной элиты каждый год начинает одно и то же: что мы должны праздновать победу вместе с Европой 8 мая. И для них жизненно важно праздновать не 9 мая, как Советский Союз, как Россия, а 8-го.

Большинство людей, конечно, рассматривают это как абсолютную глупость, как неуважение к людям, которые воевали в советскую эпоху. А Грузия отправила 700 тысяч человек — очень много, и половина из них погибла. Поэтому для очень многих грузин, особенно воевавших, непонятно, почему это они должны праздновать с Европой, с которой никогда не были, когда они воевали в составе Советского Союза, на стороне своего народа? Они празднуют Победу 9 мая.

- Это больше попытка отделить себя от России или приблизить к Европе?

— И то, и другое. То же самое с Рождеством. Каждый год от той же прозападной элиты звучат предложения о том, что мы должны праздновать Рождество не 7 января, как все православные церкви, а 25 декабря вместе с Европой.

Это все указывает на то, насколько наши элиты оторваны от народа и пытаются, исходя чисто из своего мировосприятия, учить уму-разуму общество, которое не очень-то эти идеи и разделяет и которое не воспринимает это все как борьбу добра и зла, где зло — это Россия, а добро — Запад.

Симуляция западности в Грузии очень много лет уже идет и ни к чему хорошему не привела. Это просто пустышка без внутреннего стержня.

Рудяков: Украина придет к тому, что День Победы вновь станет полноценным праздником © РИА Новости, Нина Зотина - А вот такие попытки подмены понятий, в частности, попытки сделать, получается, из победы Советского Союза в Великой Отечественной войне победу России, не отделяют ли Грузию и Украину от Великой Победы?

— Я думаю, это очень очевидно. Проблема в чем: вы воевали на стороне Советского Союза, вы были частью Советского Союза. Украина вообще одна из стран-основателей Советского Союза, и попытка умыть руки — это вообще очень странно выглядит даже для грузин. Когда грузины слушают о том, что украинцы ничего общего с созданием Советского Союза не имеют — ну, это странно даже для нас. Потому что — как не имеют? Это Украина подписывала документ о создании Советского Союза и документ о распаде Советского Союза, а не Грузия.

Поэтому, конечно, попытка все это пересмотреть и сказать, что это, оказывается, были не украинцы, а кагэбэшники, — это, конечно, просто-напросто ложь и вранье. И когда вы говорите, что победу во Второй мировой войне одержала Россия, то вы тут ни при чем. Вы сами себя опускаете и говорите: "Мы вообще не воевали". Вы просто принижаете заслуги людей, которые воевали.

Попытка Украины создать националистический пупок, то есть альтернативную реальность происхождения украинского народа, — это нормально, все так пытаются сделать. Но опять же, есть границы. Думаю, всем очевидно, что то, что сегодня делают украинские историки, — это просто попытка смахнуть пыль с себя и сказать, что мы ни в чем не виноваты.

И вообще, что касается патриотизма и национализма — это погубило Грузию в 90-х, мы допустили много ошибок, это до сих пор губит нас во многих вопросах. И очень жаль, что Украина ничему, глядя на Грузию, так и не научилась.

- Чем для вас лично и для вашей семьи является День Победы? Что вспоминают в вашей семье в этот день? Будете ли вы отмечать 75-ую годовщину Победы?

— Мы на самом деле вообще не празднуем, потому что, как ни странно, но мой прадедушка был расстрелян НКВД как контрреволюционер, хотя он им не был — его просто сдал другой грузин, чтобы получить имущество. Поэтому члены нашей семьи до 55-го года считались врагами народа и людям с моей фамилией запрещалось идти на войну. Поэтому у нас в семье этот день не отмечается.

Однако это не отменяет нашего понимания того, что эти люди сражались, погибали за нас. Надо уважать своих предков, а находиться в Европе можно и без того, чтобы изменять все свои праздники и названия на какие-то американские и кричать, что мы, как Запад.