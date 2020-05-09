Запад из прагматических соображений - желания использовать Украину и украинский народ в качестве инструмента борьбы и сдерживания России - смотрит сквозь пальцы не реабилитацию украинских коллаборантов, считает депутат Государственной Думы Константин Затулин

- Константин Федорович, на Украине много говорят о необходимости примирения воинов, воевавших в красной Армии с воинами УПА и даже с явными коллаборационистами. На Западной Украине практикуют перезахоронение украинцев, воевавших в рядах нацистской Германии, с почестями равными воинам Советской Армии, то есть армии победительницы, армии, освободившей Европу от нацистской чумы. Как вы считаете, с какой целью делаются попытки такого примирения?

— Тут совершенно очевидно, что всплеск украинского радикального национал-шовинизма, который сопровождал в последние годы, и который встал причиной того тупика, в который попала страна: утрата Крыма и гражданская война на Донбассе, требует оправдания в истории.

Если история не соответствует, то надо ее переписать. Любой человек, мало-мальски знакомый с историей Второй Мировой и Великой Отечественной войны, прекрасно знает, что не было никакого «третьего фронта», на котором бы за «независимость Украины» воевали украинские националисты против нацистской Германии и Красной Армии. Организация Украинских националистов запятнала себя сотрудничеством с Гитлером, убийством освободителя Киева — генерала Ватутина, и многими другими преступлениями.

Невозможно отмыться от еврейских погромов во Львове, резни поляков на Волыни и от всей той суммы идей, которые исповедовали Бандера и его последователи.

Достаточно ознакомиться с идеями идеологов украинского национализма, чтобы понять, что те преступления, которые были совершены их последователями в годы войны, вытекали из ксенофобского, расистского отношения к другим нациям — москалям, ляхам, жидам. Я намеренно тут использую те презрительные и уничижительные клички в отношении народов, которые использовали украинские националисты, чтобы показать ту степень ненависти, которую они испытывали.

- Почему тогда всему этому непотребству не дают оценку те страны, которые были нашими союзниками в годы Второй Мировой? В чем причина?

— Они не делают это из прагматических соображений — желания использовать Украину и украинский народ в качестве инструмента борьбы и сдерживания России. Они смотрят на это сквозь пальцы.

У меня был повод в этом убедиться несколько лет тому назад в Вашингтоне, в Фонде Никсона. В конференции по Украине принимали участие, как политологи из России, так и американские политологи, а также отставные дипломаты, среди которых был последний посол США в СССР Мэтлок, бывший посол США на Украине Пфайфер.

На мои слова по поводу попыток реабилитировать на Украине коллаборантов Второй Мировой войны слово взял Мэтлок и попытался это оправдать: мол, у Украины попросту не было тогда других героев и не стоит предавать серьезного значения всему этому.

Я не согласен, что у Украины не было тогда героев. Были. Это и Ковпак, и Федоров, и Кожедуб, и Павлюченко, и Рыбалко, и многие миллионы украинцев, воевавшие на фронте и в тылу врага.

Мы также должны помнить и о Поповиче, первом украинце который полетел в космос на советской ракете, хотя украинские историки таковым хотят представить Каденюка, который совершил полет на американском космическом корабле.

- Нынешние современные националистически настроенные историки Украины пытаются подменить победу Советского Союза в Великой Отечественной войне победой России и тем самым отделить Украину от Великой Победы. Как вы полагаете, с какой целью это делается и насколько успешно проведена эта идеологическая подмена?

— Не могу не отметить определенные успехи у националистов на этом пути. Все эти подмены, прежде всего, ведут к расколу внутри самой Украины. Если на Западной Украине бандеровцы герои, то в других частях страны с этим не соглашаются даже несмотря на оказываемое на них давление и промывку мозгов. Люди, живущие там, очень неохотно идут на то, чтобы признавать равенство заслуг советских воинов и украинских националистов.

Украинские националисты пытаются сделать из Украины и украинцев, победителей во Второй Мировой войне, в проигравшую сторону, в страну, которая якобы подверглась оккупации.

Они забывают, что первая украинизация этой территории произошла именно в советское время. Она была насильственной, и именно в советские годы возникла квазигосударственность Украины, которая стала членом ООН по настоянию Сталина. Ему пришлось за это бороться, в том числе и с союзниками на Ялтинской конференции.

Желание перевести Украину в жертву по итогам Второй Мировой требовало пересмотра всего ее существования в составе СССР и в Российской империи. На этом пути была успешная кампания объявления голода 30-х годов голодомором. Этим хотели подчеркнуть то, что голод был искусственно направлен именно против украинцев как народа и был геноцидом украинцев. «Голодомор» был совершенно антиисторическим, фальсифицированным термином.

В этом поучаствовали не только Ющенко и его окружение, но и социалист Александр Мороз, в бытность которого спикером был принят закон о признании голодомора геноцидом украинского народа.

Все это должно было доказать, что сосуществование Украины в одном пространстве с Россией является ущербным и гибельным для Украины. Именно этим вдохновляются украинские националисты, именно в этом они видят смысл независимости Украины.

Но эту независимость они давно сдали США и другим западным партнерам в обмен на кредиты и поглаживание по голове. И когда речь заходит о России, то украинские националисты хотят быть от нее независимыми не только в настоящем и будущем, но и в прошлом. Такой подход нашел свое применение в известном опусе Леонида Кучмы «Украина — не Россия».