Какое будущее ожидает Евразийский экономический союз (ЕАЭС), стоит ли России поддерживать этот формат и вступит ли в союз Грузия? На эти и другие вопросы грузинский политолог, основатель SIKHA foundation Арчил Сихарулидзе ответил в интервью изданию Украина.ру 8 мая

Олег Бондаренко: настало время новых союзов © РИА Новости, Нина Зотина Паоло Джентилони, из-за ситуации с COVID-19 ВВП ЕС в 2020 году сократится на рекордные 7,4%. По его словам, Европа переживает экономический шок, какого не было со времен Великой депрессии.

В то же время Евразийский экономический союз демонстрирует расширение рубежей. Так, 11 мая в Ташкенте будет рассмотрен вопрос сотрудничества Узбекистана с ЕАЭС.

- Арчил, на фоне всего происходящего каким вы видите будущее ЕАЭС?

— Я ничего нового не скажу, если скажу, что проблема Евразийского экономического союза заключается в том, что он утверждает, что является экономическим, но зачастую в центре стоят политические интересы всех сторон. Я думаю, что это очень четко понимают не только на Западе, потому что очевидно, что европейские коллеги видят, что Москва и соответствующие страны пытаются создать что-то наподобие Европейского союза. И они на это, кстати, часто указывают членам этой организации, что Европейский союз был создан в первую очередь ради экономической прибыли — как объединение государств ради глубокого сотрудничества экономик.

Что касается Евразийского союза, да, там есть шаги, там приняты нормы, но за всем этим часто стоит политика, интересы людей, которые хотят использовать эту организацию в своих целях. Поэтому, опять же, я выскажу мнение, которое давно спекулируется, что чтобы Евразийский союз реально развился в экономическое объединение, то надо, конечно же, сделать уже следующие шаги и попытаться сделать так, чтобы экономика была во главе всего и чтобы она не подчинялась в основном политическим интересам.

- Возможно ли это будет сделать в нынешних условиях?

— Текущая ситуация, безусловно, хорошая проверка для стран, которые входят в Евразийский экономический союз. Потому что если сейчас, например, некоторые страны выскажут свое недовольство или не будут готовы к сотрудничеству, то станет очевидным, являлось ли для них это объединение экономическим рынком или просто политически мотивированными вещами.

Ну, например, если говорить про Армению: насколько она входила туда именно из-за экономики, а не по политическим мотивам. Выход Казахстана: насколько там была именно экономика, а не геополитические стремление, чтобы быть поближе, как они говорят, «к Европе через Россию».

Поэтому это отличный шанс и для Евросоюза — еще раз доказать, что члены Евросоюза реально осознают, что в условиях кризиса единство экономики есть будущее Европы, то же самое и здесь. Если Евразийский экономический союз сможет удержаться, сможет собраться с силами не принудительно, без угроз, то это будет для них хорошим подспорьем для того, чтобы в будущем реально развиться в настоящую экономическую организацию. Потому что сейчас многие ее воспринимают как попытку симуляции Европейского союза.

«Наступают нелегкие времена». Уралов рассказал, каким республикам ЕАЭС угрожают политические кризисы © Семен Уралов - Существуют разные мнения, стоит ли России поддерживать союзы, в которых она выступает основным донором: ЕАЭС, Содружество Независимых Государств (СНГ), Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС), Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Что вы думаете на этот счет?

— Конечно, эти форматы надо поддерживать — было бы глупо этого не делать. Во-первых, это экономически прибыльно. Возможно, для России это небольшая прибыль, но надо понимать, что и для Германии сотрудничество в Евросоюзе с Молдовой, Сербией, Румынией, Грецией и другими странами точно не прибыльно. Из-за этого Великобритания вышла из союза. Но за всем этим стоит более глубокая экономика, расчет на десятилетия. Ну и, конечно, имеет место идея о том, что экономика объединяет людей глубже и сильнее, нежели политические договоры о дружбе и другом.

Поэтому то же самое в случае с Россией. Просто надо иметь четкое понимание, чего российское государство ждет от всего этого. В данном случае очевидно, что в Евразийском экономическом союзе Россия пытается использовать экономическую зависимость других государств от себя, чтобы их попридержать. Ну, допустим, Казахстан никуда не уйдет особо, а вот в случае с Арменией, например, есть опасения, что другие сверхдержавы могут иметь свое влияние.

Важен и сам подход Российской Федерации. Мы все помним, что в 90-е были разговоры о том, чтобы присоединиться к западному миру и вместе все делать. Сейчас в России уже осознали, что не только Россия не готова, но и Запад вдвойне не готов к тому, чтобы Россию принять в свои ряды. Поэтому в российском истеблишменте решили, что тогда мы пойдем своим путем, а если Россия идет своим путем, то ей нужны новые форматы — она не может быть на вторых-третьих форматах, которые были созданы США и ЕС.

Поэтому я думаю, что финансировать все эти организации вполне целесообразно.

- Как думаете, существует ли вероятность, что в ЕАЭС вступит Грузия или Украина?

— Не в ближайшем будущем. Надо понимать, что Грузия и Украина как постсоветские республики из одной крайности перешли в другую крайность, и это не секрет. То есть украинская интеллигенция, которая в свое время была одной из самых прокоммунистических, стала одной из самых «продемократических», как они себя называют, потому что для них отречься от всего советского — это просто святое дело.

И я имею в виду элиту, потому что большая часть населения какую-то ненависть к советскому прошлому не испытывает. Но для политических элит даже постсоветское пространство, не учитывая восточноевропейские страны — Прибалтику, Польшу, — это направление, в котором они не хотят смотреть.

Поэтому, говоря о ЕАЭС, во главе которого стоит Россия, метрополия, для них это абсолютно неприемлемо. Это люди, которые сильно европеизировались, американизировались, и для них центр притяжения — это не Россия, и вообще все это пространство им очень чуждо. С точки зрения экономики это, конечно, было бы прибыльно, но, когда дело касается постсоветского пространства, России — тут экономика для Грузии не работает.

«Взгляд»: ШОС становится одной из ключевых организаций Евразии © Фотохост-агентство | Фотохост-агентство | Перейти в фотобанк - А чисто на уровне сотрудничества с организацией есть перспективы?

— Такого не могу исключать. А мы, кстати, и так уже сотрудничаем: вот недавно главный оппозиционный телеканал заявил, что наше правительство, как им кажется, пророссийское. Пророссийское, потому что активно сотрудничает с РФ и поднимает оборот торговли. И уже от этого у них аллергия, что в Грузию приезжают российские туристы, которые по большей части, как они считают, энкавэдэшники и кагэбэшники. Представить себе, что будет, когда правительство решит углубить отношения.

- Сейчас активно обсуждаются идеи закрытых рынков на смену глобализму как ответ современным вызовам. По вашим прогнозам, как себя поведет Грузия, страны СНГ?

— Ну никак, потому что Грузия ничего не решает здесь. Мы на карте-то почти не видны — маленькая точка. Можно быть, конечно, сильной точкой, но у нас и в этом плане все, как говорят по-украински, очень жахливо (укр. «ужасно». — Ред.). Вся наша экономика построена на банках, которые живут на кредитах. И свое производство у нас очень минимальное, мы зависим от импорта, который превышает экспорт в несколько раз. Поэтому Грузия с точки зрения и политики, и экономики, и военной мощи ничего собой не представляет.

Исходя из этого, Грузия ничего не может менять. Она может только выбрать лагерь: лагерь глобалистов или антиглобалистов. Но посмотрим на регион, где мы живем: есть Америка, есть Евросоюз, Россия и Турция. Все эти страны за открытый рынок: большая часть экспорта в Грузию приходит из Турции, поэтому закрытый рынок там не будут пропагандировать. На Западе, очевидно, это связано с их идеологией — для них принцип открытых дверей очень важен. Ну и Россия — кто бы что ни говорил о том, что она идет своим путем, но насчет открытого рынка в России окончательно решено.

Поэтому ни о каком закрытом рынке в Грузии говорить нельзя, особенно учитывая то, что она идет по течению Запада.

- Насчет Запада. Сейчас США активно обвиняют Китай в распространении пандемии коронавируса. Как считаете, какое значение на этом фоне приобретает ШОС?

— Опять же, любая организация приобретает значение, если у нее есть вес, если туда входят соответствующие игроки — в данном случае мы имеем в виду Российскую Федерацию — и если члены организации поддерживают друг друга.

Ну вспомним, например, ситуацию с признанием независимости Абхазии и т.н. Южной Осетии. Кто поддержал в СНГ Российскую Федерацию? Да никто. Поэтому эта организация сама по себе не имела значения в данном случае.

ШОС сейчас для Китая важна, так как туда входит Россия, которая заявляет, что нападки на Китай — это целенаправленные попытки подорвать китайскую экономику. Вот это важно. Но опять же, в данном случае не столько ШОС, потому что от других членов организации мы не слышим никакой поддержки, а вот от России мы это услышали отчетливо. Поэтому насчет ШОС я пока не уверен, а вот насчет России это точно.

И, я думаю, все понимают, что это связано с политической конъюнктурой. Я не сомневаюсь, что в России так же, как и западные коллеги, хотели бы узнать от Китая, был ли коронавирус продуктом манипуляции. Тем не менее очевидно, что Россия в рамках борьбы с Западом пытается использовать Китай в своих целях, поэтому сейчас понятно, что она выступает защитницей Китая.