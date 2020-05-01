По какому сценарию будет развиваться возможный военный конфликт между США и Китаем и какие страны могут быть в него вовлечены? Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал ученый-востоковед, китаист Николай Вавилов

- Николай, официальные лица КНР отказались предоставить сотрудникам ВОЗ документацию из двух вирусологических лабораторий в Ухане — эпицентра распространения коронавируса. На ваш взгляд, чем вызван отказ Китая предоставить информацию в ВОЗ? Пекину есть что скрывать?

— Любые исследования Китайской академии наук — а лаборатории относятся к этой системе — являются областью государственной тайны. Для того, чтобы пустить иностранных специалистов на территорию, необходима соответствующая процедура согласования.

Китаист Николай Вавилов объяснил роль Северной Кореи в противостоянии США и Китая © Скриншот из видео Украина.ру

А третье — это то, что допуск международных специалистов в деликатные области, научные исследования и так далее в глазах китайского населения будет иметь характер уступок Китая международным институтам.

Это напоминает требования МАГАТЭ посещать ядерные объекты Ирана. То есть в данном случае страна должна поступиться своим суверенитетом, пустить людей по надуманным обвинениям в эту лабораторию.

Китай — это не Иран, он ценит свой суверенитет. Мне, как человеку, далекому от вирусологии, очевидно, что вирус и характер его происхождения можно выяснить по пациентам, которые имеются в количестве трех миллионов человек по всему миру.

Допуск в лаборатории не даст сотрудникам ВОЗ ничего, кроме того, что они увидят качество безопасности. Тот есть это абсолютная пиар-акция, поэтому, чтобы не идти на поводу у провокаторов международного значения, Китай отказывает в допуске.

- Станет ли этот отказ поводом для Трампа снова обрушиться с обвинениями на Китай? Недавно он заявил, что в его распоряжении якобы есть доказательства искусственного происхождения вируса.

— Конечно, не только Трамп, но и все представители американского истеблишмента используют отказ Китая для своей аргументации.

Но Китай поставлен в двусмысленную ситуация, когда в любом случае отказ принять сотрудников ВОЗ для него кончится нападками. То есть Китай из двух зол выбирает меньшее. Трамп будет использовать эту ситуация для аргументации в нападках на Китай, но уже многие лидеры демократической партии и губернатор Нью-Йорка Эндрю Куомо отказываются от природы китайского происхождения вируса.

- Вы упомянули, что ВОЗ может быть политически ангажированной. А кто же влияет на решения этой организации?

— До конца непонятно, кто влияет на решения ВОЗ. Была информация, что Трамп отказал ВОЗ в финансировании, а Китай пообещал выделить ВОЗ ту же самую сумму в качестве пожертвований. Но совсем недавно миллиардер Билл Гейтс выделил ВОЗ еще 150 миллионов долларов на борьбу с пандемией коронавируса. То есть сейчас идет игра на повышение и разные силы пытаются воздействовать на ВОЗ, повышая ставки. ВОЗ в данный момент — переходящее знамя.

- По вашему мнению, как дальше будет развиваться ситуация в конфликте США и Китая? Возможен ли полный разрыв отношений, вплоть до вывода предприятий США с территории Китая?

— Стратегия вывода американских предприятий из Китая стала реализовываться еще с 2015 года и даже раньше. Она происходит в рамках масштабной программы по автоматизации промышленности США. Ее смысл в том, что автоматизированная промышленность дешевле, чем ручной труд в Китае. Это уже начали реализовывать в последние годы президентства Обамы. При Трампе все усилилось, а коронавирус подстегнул вывод американских предприятий.

Китаист Николай Вавилов: Возможно, Трамп готовит иракский сценарий для Китая © скриншот видео vk.com

Этот процесс также подстегивается протекционистскими мерами, в 2019 году торговля США и Китая упала на 17%. По самым оптимистичным прогнозам, без дополнительных мер торговля упадет еще на 15%.

Потому что в США бушует коронавирус, бьет рекорды безработица, и количество потребителей китайских товаров будет сокращаться. Потери будут составлять около 300 миллиардов долларов к концу 2020 года. Без дополнительной политической риторики отношения ухудшаются, причем стремительно

Победа Трампа на выборах 3 ноября не очевидна. Аргументация его противников сводится к тому, что Трамп плохо справляется с китайской угрозой. Трамп идя на поводу этой риторики, провоцирует ухудшение американо-китайских отношений.

Группы, которые выдвинули Трампа к власти, абсолютно не заинтересованы в росте интеграции Китая и США. То есть, по самым оптимистичным прогнозам, китайско-американские связи будут очень сильно ухудшаться в 2020 году.

- Возможно ли, что конфликт перейдет в «горячую» фазу?

— По негативным прогнозам, возможно состояние прямого конфликта, длительная война на территории третьих стран. Где это может быть, остается только гадать. Лоббистские группы Пентагона пытаются на своих участках активизировать конфликт. Одна из них — это северокорейская группа, которая занимается проблематикой Северной Кореи и пытается раздуть там очаг напряженности, расшатать страну до состояния гражданской войны, политического хаоса, чтобы был неизбежен ввод китайских войск.

Политолог Грозин: Китай в отличие от США создает образ стабильной мировой силы © РИА Новости, Александр Натрускин

Либо это будет Тайвань, где провоцируют антикитайские настроения. Либо это будет конфликт в Южно-Китайском море. Вьетнам, Малайзия, Индонезия, любая из этих стран или их коалиция может включиться в гибридную войну. При этом гибридная война будет вестись без объявления военных действий. Будет флот так называемых рыбаков, вооруженных огнестрельным оружием, то есть регулярные части стран Юго-Восточной Азии.

Может быть индийская граница, Непал, район Бирмы. То есть вариантов, где может обостриться китайско-американское противостояние, масса, вплоть до какого-нибудь мусульманского движения на границах Афганистана и Синьцзянь-Уйгурского автономного района. То есть по всему периметру границ у американцев есть силы и влияние, чтобы втянуть Китай в войну и заработать на этом шантажом.

- А как на это может ответить Китай?

— Дело в том, что Китай со времен Дэн Сяопина очень сильно интегрировался в мировое сообщество и в американскую экономику. Поэтому разрыв будет очень болезнен для либеральной продемократической части китайского истеблишмента, которую представляет комсомол и связанные с ним предприятия легкой промышленности, работавшие на экспорт.

Разрыв будет болезнен и для международной финансовой элиты, которая представлена Шанхайской группой. Это был основной лоббист сотрудничества с США. Разрыв будет чреват тем, что Китай потеряет свои накопления в долларах. Напомню, что примерно 60% золотовалютных резервов Китая номинированы в долларах.

Война двух стратегических трусов. Политолог Андрей Серенко о конфликте США и Китая © предоставлено Андреем Серенко

Либо ситуация будет провоцировать общество к смене власти, либо это военный конфликт, когда раздражение будет переноситься на какую-то внешнюю силу.

Пекин, конечно, заинтересован в том, чтобы утилизировать это раздражение на какой-нибудь иллюзорный, не фатальный для Китая конфликт в третьих странах, без лобового столкновения с США.

- Возможен ли в принципе вариант создания системы двуполярного мира КНР—США?

— Скорее всего, Китай не потянет двухполярный мир. Потребуется, чтобы на его полюсе оказались несколько влиятельных игроков. Естественно, что Китай заинтересован в России. Китай пытается вовлечь в эту игру Италию, Францию, Германию с очень слабыми успехами. Но все зависит от экономического кризиса в Штатах. Если этот кризис будет углубляться, то в мире будут сильнее центробежные тенденции. Страны, которые находились в орбите влияния США, окажутся перед выбором.

Если на стороне Китая окажется Россия, еще несколько крупных игроков, то двухполярный мир сформируется. На одной стороне будет США, на другой — китайская коалиция с сильным голосом России, а также возникнет группа неприсоединившихся стран. Вот такая картина весьма вероятна. Но опять же все будет зависеть от глубины социального, экономического и финансового кризиса в США.