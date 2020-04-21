Согласно результатам недавнего опроса, проведенного группой «Рейтинг», «Слуга народа» удерживает уверенное лидерство, но уровень поддержки все же снижается. При этом массового разочарования избирателей в партии Зеленского не наблюдается, а разные представители оппозиции набирают голоса, но пока не слишком успешно.
Например, «Оппозиционная платформа» и «Евросолидарность» идут вровень — у них около 15%.
- Руслан, сможет ли «Оппозиционная платформа» пополнить свой электорат теми, кто разочаровался в отсутствии мира в Донбассе?
— Частично, возможно, сможет, хотя конкуренция в этом сегменте остается большой. Там остается «Оппозиционный блок», частично «Слуга народа» сидит в этом сегменте, партия Шария.
Пока что вопрос мира в Донбассе отодвинут в сторону из-за страха перед эпидемией. Сейчас ключевую роль в общественном мнении играет именно ситуация с эпидемией. Вопросы мира в Донбассе, коррупции, тарифов, благосостояния отошли в сторону. Они будут отражаться на электоральных настроениях чуть позже.
«Оппозиционная платформа» сможет частично подобрать эти голоса. Почему частично — потому что общество разочаровано и во власти, и в оппозиции в вопросах достижения стабильного мира и прогресса в реинтеграции Донбасса.
«Оппозиционная платформа» до сих пор смогла аккумулировать в лучшем случае половину электората бывшей «Партии регионов».
- Условно майданная оппозиция: "Евросолидарность", "Батькивщина" Тимошенко, "Голос" Вакарчука — могут ли они рассчитывать на условный «реванш сил Майдана»?
— Стабильно растут рейтинги трех оппозиционных партий: «Евросолидарность», «Оппозиционная платформа» и «Батькивщина».
«Евросолидарность» растет за счет инкорпорации избирателей «Голоса», эта партия стремительно теряет свои рейтинги. «Батькивщина» и ОПЗЖ — прежде всего за счет темы земли, но этот тренд пока слабый. Часть потерянных голосов «Слуги народа» переходит в категорию неопределившихся.
В информационной части для власти сейчас идеальная ситуация, потому что общество сейчас испугано и потребляет информацию об эпидемии коронавируса от органов власти. Они эксклюзивно ее выдают и дают эксклюзивные трактовки. Оппозиционные партии теряют в этой ситуации. Именно поэтому сейчас такой слабый тренд на потерю голосов партии власти и пока что слабый тренд на нарастание оппозиционных сил.
Я думаю, что если власть проиграет карантин или эпидемия развернется на полную мощность, то оппозиционные структуры, каждая в своем сегменте, сможет подобрать рейтинги партии власти.
- Может ли выйти на политическую сцену кто-то из новых деятелей? Например, Олег Сенцов.
— Да, возможно появление проекта Сенцова. Посмотрим, как в другом сегменте будет себя позиционировать [юрист] Андрей Портнов, не выберет ли политическую карьеру [боксер Александр] Усик, есть [шоумен Сергей] Притула. Возможно возникновение новых политических лидеров, нового политического цикла. Для этого должна открыться дорога к выборам. Пока что понимания, когда пройдут президентские и парламентские выборы, нет.