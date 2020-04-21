Политолог, директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник в интервью изданию Украина.ру оценил перспективы разных групп политической оппозиции на Украине

Согласно результатам недавнего опроса, проведенного группой «Рейтинг», «Слуга народа» удерживает уверенное лидерство, но уровень поддержки все же снижается. При этом массового разочарования избирателей в партии Зеленского не наблюдается, а разные представители оппозиции набирают голоса, но пока не слишком успешно.

Например, «Оппозиционная платформа» и «Евросолидарность» идут вровень — у них около 15%.

- Руслан, сможет ли «Оппозиционная платформа» пополнить свой электорат теми, кто разочаровался в отсутствии мира в Донбассе?

— Частично, возможно, сможет, хотя конкуренция в этом сегменте остается большой. Там остается «Оппозиционный блок», частично «Слуга народа» сидит в этом сегменте, партия Шария.

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«Оппозиционная платформа» сможет частично подобрать эти голоса. Почему частично — потому что общество разочаровано и во власти, и в оппозиции в вопросах достижения стабильного мира и прогресса в реинтеграции Донбасса.

«Оппозиционная платформа» до сих пор смогла аккумулировать в лучшем случае половину электората бывшей «Партии регионов».

- Условно майданная оппозиция: "Евросолидарность", "Батькивщина" Тимошенко, "Голос" Вакарчука — могут ли они рассчитывать на условный «реванш сил Майдана»?

— Стабильно растут рейтинги трех оппозиционных партий: «Евросолидарность», «Оппозиционная платформа» и «Батькивщина».

«Евросолидарность» растет за счет инкорпорации избирателей «Голоса», эта партия стремительно теряет свои рейтинги. «Батькивщина» и ОПЗЖ — прежде всего за счет темы земли, но этот тренд пока слабый. Часть потерянных голосов «Слуги народа» переходит в категорию неопределившихся.

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Я думаю, что если власть проиграет карантин или эпидемия развернется на полную мощность, то оппозиционные структуры, каждая в своем сегменте, сможет подобрать рейтинги партии власти.

- Может ли выйти на политическую сцену кто-то из новых деятелей? Например, Олег Сенцов.

— Да, возможно появление проекта Сенцова. Посмотрим, как в другом сегменте будет себя позиционировать [юрист] Андрей Портнов, не выберет ли политическую карьеру [боксер Александр] Усик, есть [шоумен Сергей] Притула. Возможно возникновение новых политических лидеров, нового политического цикла. Для этого должна открыться дорога к выборам. Пока что понимания, когда пройдут президентские и парламентские выборы, нет.