К чему может привести активизация разных крыльев украинской оппозиции и каковы политические перспективы Олега Сенцова? Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал глава Центра прикладных политических исследований «Пента» Владимир Фесенко

Согласно результатам недавнего опроса, проведенного группой «Рейтинг», «Слуга народа» продолжает лидировать, хотя ее рейтинги снизились. При этом разные оппозиционные партии и представители оппозиции набирают голоса, но пока не слишком радикально.

Например, «Оппозиционная платформа» и «Евросолидарность» идут вровень — у них около 15%.

- Владимир Вячеславович, сможет ли «Оппозиционная платформа» пополнить свой электорат теми, кто разочаровался в отсутствии мира в Донбассе?

— Этот вопрос очень показателен. Рейтинг ОПЗЖ вырос всего на 1%, а рейтинг ЕС во главе с Порошенко, по сравнению с январем, вырос на 6%. Но он вырос не за счет сторонников Зеленского.

Политолог Фесенко: Зеленский не планировал стать президентом, но теперь у него есть миссия © UKRLIFE.TV Владимир Паниотто, проанализировав эту тему, сказал, что те, кто отходят от Зеленского, уходят в сторону антимайданных пророссийских партий. Больше всего в сторону ОПЗЖ, но скорее это не Медведчук, а Бойко. К более умеренному крылу, не такому явно пророссийскому, как у Медведчука. Это классический русскоязычный вариант оппозиции, который у большинства людей юго-востока ассоциируется не с Медведчуком, а с Бойко.

К Порошенко всего 1% уходит. Но оттого, что произошло за последний месяц на Украине, а это очень резкая реакция на документы, подписанные 11 марта в Минске, скандал с Андреем Ермаком, обвинения, предъявленные Татьяне Черновол, — все это очень сильно помогло Петру Порошенко и его партии. Рейтинг подскочил на 6%.

Пока на ОПЗЖ это никак не работает, а вот очень неуклюжие действия Госбюро расследований активизировали майданные электорат, который начал активизироваться вокруг партии Порошенко. Это ситуативно, но очень показательно.

С этой точки зрения делать прогнозы о том, что от снижения рейтинга Зеленского выиграет именно ОПЗЖ, я бы не стал по одной причине: электорат Зеленского очень разный. Он не состоит из электората бывшей «Партии регионов».

Я могу сделать такой прогноз. Даже если часть нынешних сторонников Зеленского через какое-то время перейдет на сторону ОПЗЖ, потолок рейтинга этой политической силы — 20%. Это бывшие сторонники «Партии регионов».

Но если начнет воссоздавать свой проект Ахметов, если начнет наращивать активность партия Шария и особенно Портнов, то не будет и 20%.

- Условно майданная оппозиция: "Евросолидарность", "Батькивщина" Тимошенко, "Голос" Вакарчука — могут ли рассчитывать на условный «реванш сил Майдана»?

— Боюсь, что активизация с одной стороны майданной оппозиции, с другой — антимайданной и пророссийской — это увеличение рисков раскола страны. Ни тот ни другой фланг украинской политики не имеет достаточно общественной поддержки для того, чтобы единолично захватить власть.

Фесенко: Абсолютное большинство фракции «Слуга народа» сохраняет лояльность Зеленскому © Facebook Владимира Фесенко

Порошенко — это, скорее, пост-Ющенко. Думаю, более молодые присоединятся к какому-нибудь новому проекту.

Этот фланг очень разнообразный и перспективный, там есть и националистическое крыло со своей конкуренцией, есть несколько либерально-демократических проектов: ЕС, «Голос», «Самопомощь», есть партия Гройсмана, которая не проявляла никакой активности последний год, но к местным выборам, наверно, выйдет из подполья.

На этом фланге очень большая конкуренция, и Порошенко вряд ли получит монополию.

- Могут ли стать оппозицией откалывающиеся от власти группы?

— Скорее всего, в случае дальнейшего снижения рейтинга партии Зеленского произойдет распределение тех, кто ушел, между разными политическими силами. Наибольшая часть ушедших от Зеленского, и его партии в особенности, будут в числе неопределившихся.

- Как вы оцениваете перспективы Олега Сенцова на политической арене?

— Я скептически отношусь к перспективам Сенцова. Я видел его в деле в Давосе и в Мюнхене, у него нет задатков профессионального политика. Он интроверт ярко выраженный, он сконцентрирован сам на себе. Единственный его ресурс — это его известность, та героическая история пребывания в российской тюрьме.

Политолог Фесенко рассказал, с чем войдет в историю президент Зеленский © Facebook Владимира Фесенко Святослава Вакарчука.

Поэтому я с очень большим скепсисом отношусь к политическим перспективам Сенцова. Скорее это миф, созданный некоторыми Telegram-каналами, а я всерьез этих аналитиков не воспринимаю, потому что они, как падальщики, живут на инсайдах. Их аналитика очень деформирована и далека от реальности.