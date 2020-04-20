Согласно результатам недавнего опроса, проведенного группой «Рейтинг», «Слуга народа» продолжает лидировать, хотя ее рейтинги снизились. При этом разные оппозиционные партии и представители оппозиции набирают голоса, но пока не слишком радикально.
Например, «Оппозиционная платформа» и «Евросолидарность» идут вровень — у них около 15%.
- Владимир Вячеславович, сможет ли «Оппозиционная платформа» пополнить свой электорат теми, кто разочаровался в отсутствии мира в Донбассе?
— Этот вопрос очень показателен. Рейтинг ОПЗЖ вырос всего на 1%, а рейтинг ЕС во главе с Порошенко, по сравнению с январем, вырос на 6%. Но он вырос не за счет сторонников Зеленского.
Лидер другой социологической компании, КМИС, Владимир Паниотто, проанализировав эту тему, сказал, что те, кто отходят от Зеленского, уходят в сторону антимайданных пророссийских партий. Больше всего в сторону ОПЗЖ, но скорее это не Медведчук, а Бойко. К более умеренному крылу, не такому явно пророссийскому, как у Медведчука. Это классический русскоязычный вариант оппозиции, который у большинства людей юго-востока ассоциируется не с Медведчуком, а с Бойко.
К Порошенко всего 1% уходит. Но оттого, что произошло за последний месяц на Украине, а это очень резкая реакция на документы, подписанные 11 марта в Минске, скандал с Андреем Ермаком, обвинения, предъявленные Татьяне Черновол, — все это очень сильно помогло Петру Порошенко и его партии. Рейтинг подскочил на 6%.
Пока на ОПЗЖ это никак не работает, а вот очень неуклюжие действия Госбюро расследований активизировали майданные электорат, который начал активизироваться вокруг партии Порошенко. Это ситуативно, но очень показательно.
С этой точки зрения делать прогнозы о том, что от снижения рейтинга Зеленского выиграет именно ОПЗЖ, я бы не стал по одной причине: электорат Зеленского очень разный. Он не состоит из электората бывшей «Партии регионов».
Я могу сделать такой прогноз. Даже если часть нынешних сторонников Зеленского через какое-то время перейдет на сторону ОПЗЖ, потолок рейтинга этой политической силы — 20%. Это бывшие сторонники «Партии регионов».
Но если начнет воссоздавать свой проект Ахметов, если начнет наращивать активность партия Шария и особенно Портнов, то не будет и 20%.
- Условно майданная оппозиция: "Евросолидарность", "Батькивщина" Тимошенко, "Голос" Вакарчука — могут ли рассчитывать на условный «реванш сил Майдана»?
— Боюсь, что активизация с одной стороны майданной оппозиции, с другой — антимайданной и пророссийской — это увеличение рисков раскола страны. Ни тот ни другой фланг украинской политики не имеет достаточно общественной поддержки для того, чтобы единолично захватить власть.
Более того, у партии Порошенко это не выйдет по одной причине. Этот фланг украинской политики, фланг бывших сторонников Майдана, очень дифференцирован. Там разные политические силы. Сейчас в кризисе «Голос». Не будет «Голоса» — появится какой-то другой политический проект, новое поколение прозападных либералов. Этот фланг уже обозначен, и он будет только расти, потому что это самый активно представленный фланг на Украине. Там большинство людей с западным образованием, они количественно преобладают, они преобладают в системе госуправления и идеологически очень активны.
Порошенко — это, скорее, пост-Ющенко. Думаю, более молодые присоединятся к какому-нибудь новому проекту.
Этот фланг очень разнообразный и перспективный, там есть и националистическое крыло со своей конкуренцией, есть несколько либерально-демократических проектов: ЕС, «Голос», «Самопомощь», есть партия Гройсмана, которая не проявляла никакой активности последний год, но к местным выборам, наверно, выйдет из подполья.
На этом фланге очень большая конкуренция, и Порошенко вряд ли получит монополию.
- Могут ли стать оппозицией откалывающиеся от власти группы?
— Скорее всего, в случае дальнейшего снижения рейтинга партии Зеленского произойдет распределение тех, кто ушел, между разными политическими силами. Наибольшая часть ушедших от Зеленского, и его партии в особенности, будут в числе неопределившихся.
- Как вы оцениваете перспективы Олега Сенцова на политической арене?
— Я скептически отношусь к перспективам Сенцова. Я видел его в деле в Давосе и в Мюнхене, у него нет задатков профессионального политика. Он интроверт ярко выраженный, он сконцентрирован сам на себе. Единственный его ресурс — это его известность, та героическая история пребывания в российской тюрьме.
У него есть гражданская позиция, статус морального авторитета, но у него нет лидерских качеств, он не оратор и не сможет стать полноценным лидером. Если его даже начнут продвигать в роли нового лидера постмайданного прозападного политического проекта, то он быстро и с еще большим разочарованием повторит путь Святослава Вакарчука.
Поэтому я с очень большим скепсисом отношусь к политическим перспективам Сенцова. Скорее это миф, созданный некоторыми Telegram-каналами, а я всерьез этих аналитиков не воспринимаю, потому что они, как падальщики, живут на инсайдах. Их аналитика очень деформирована и далека от реальности.