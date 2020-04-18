Политолог Алексей Якубин в интервью изданию Украина.ру рассказал, в каких условиях происходило изменение регламента работы парламента и какую цель преследует глава СБУ Иван Баканов, разоблачая «российского агента» в рядах своего ведомства

- Алексей, как вы считаете, примет ли Верховная Рада Украины так называемый антиколомойский закон?

— Этот закон, в первую очередь, направлен на то, чтобы вывести банковскую систему из-под юрисдикции судебной системы Украины, что противоречит Конституции. Когда говорят "антиколомойский закон", мне кажется, что это своеобразный мем: «Раз вы против этого закона, значит, вы за Коломойского». То есть у этого закона есть проблемные моменты.

Якубин: В новом бюджете Украины власти попытались «соединить несоединяемое» © Facebook Алексея Якубина

По поводу того, примут или не примут. С одной стороны, то, что приняли изменения в регламент, должно разблокировать принятие закона. Но если мы посмотрим, как голосовались изменения в регламент, то «Слуги народа» дали только 204 голоса, это достаточно показательный момент, так как пришлось добирать голоса.

Проголосовала и часть «Оппозиционной платформы». Потом (сопредседатель фракции — Ред.) Юрий Бойко говорил о том, что они рассматривали изменение регламента с точки зрения будущего, чтобы не удалось заблокировать законы по "Минску" тысячами правок.

Проголосовала и сателлит «Слуги народа» группа «Доверие», но, думаю, по конъюнктурным причинам, то есть ради получения выгодных должностей в органах.

Интересный нюанс — не голосовали за эти изменения ни «Европейская солидарность», ни «Голос».

Такая половинчатость связана с тем, что Порошенко хотел бы, чтобы Зеленский завалил это взаимодействие с МВФ и не принял банковский закон. В том числе для того, чтобы можно было дальше обвинять Зеленского в том, что он находится в подчинении у Коломойского.

Якубин: «Слив» Ермака выгоден тем, кто хотел бы остановить Минский процесс © Facebook, Алексей Якубин

Достаточно очевидно, что «Слуга народа» готова взаимодействовать с любым игроком в парламенте.

По поводу ситуации внутри фракции в контексте банковского закона. Во-первых, насколько я понимаю, банковский закон будет рассматриваться в начале мая, и если говорить о взаимодействии с МВФ, это не является критичным. Если программа будет утверждена до начала мая, то Киев попадает в графики по выплате долгов. Поэтому говорить о том, что эта ситуация повлияет на ситуацию с программой МВФ, я бы не стал.

Другое дело, что деньги МВФ пойдут на покрытие других кредитов.

- Еще одно громкое событие недели — это задержание генерала Шайтанова, которого подозревают в сотрудничестве с российскими спецслужбами. На ваш взгляд, почему эту операцию провели сейчас и доведут ли это громкое дело до конца?

— Вообще началась какая-то активизация Службы безопасности Украины и ее руководителя Баканова. Скорее всего, он пытается демонстрировать некие результаты. СБУ, если судить по информационной ленте, одна из главных ньюсмейкеров, такого не было раньше.

Я не исключаю, что, во-первых, Баканов пытается показать Зеленскому свою результативность, потому что Зеленский раньше говорил, что не будет держаться за людей, которые не показывают результативность.

Второй нюанс. Не исключаю, что это может быть информационная накачка, которая говорит о том, что ротации возможны в целом в силовых структурах. Пока что (глава МВД. — Ред.) Арсен Аваков кажется незыблемым, но я не исключаю, что в будущем вопрос контроля над МВД будет возникать.

Из-за активизации Баканова Аваков должен ощутить некое напряжение, потому что среди силовых ведомств начинается своеобразная конкуренция.

- Способна ли ситуация, которая сложилась в стране вокруг пандемии коронавируса, повлиять на конфликт в Донбассе?

— Даже в условиях пандемии произошел третий обмен за каденцию Зеленского. Я это рассматриваю как стратегический гуманизм. То факт, что такие обмены идут, показывает, что Киев в гуманитарном треке выполняет меморандум, который был утвержден во время первой "нормандской" встречи с участием Владимира Зеленского, Владимира Путина, Макрона и Ангелы Меркель.

Якубин: Чрезвычайное положение на Украине усилит роль главы МВД Авакова © Facebook Алексея Якубина

Но в условиях коронавируса, глобального кризиса, карантина, этот обмен — показатель того, что для Зеленского вопрос мира играет роль.

Зеленский понимает, что без реализации мира на Донбассе он очень быстро утратит общественную поддержку. Во многом люди и выбирали Зеленского, как несистемного игрока, с расчетом, что он не будет играть в политические игры вокруг войны и сделает все, чтобы закончить конфликт максимально быстро.

Скорее всего, "нормандская" встреча, даже в формате видеоконференции, вряд ли будет в апреле, но обмен говорит о том, что позитивная динамика в миротворческом вопросе есть.

Не такая быстрая, и тут свою роль играет, что для власти остается значимым агрессивное меньшинство и его влияние. Но у Зеленского есть мандат, те 44% поддержки среди населения, которые позволяют реализовывать тот курс, за который голосовали избиратели.