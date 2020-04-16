Олесь Бузина для нацистской Украины как Тельман для нацистской Германии. Бузина является достойным примером для каждого современного писателя, журналиста или репортёра. Об этом глава Общественной палаты ДНР Александр Кофман рассказал изданию Украина.ру

- Александр, сегодня исполнилось ровно 5 лет со дня убийства Олеся Бузины. Чем Бузина является для дончан? Помнят ли о нем еще в городе? Хранят ли память? Каков его вклад в восстание в Донецке?

— В первую очередь Олесь Бузина был символом того, что не вся Украина сошла с ума и стала на сторону нацизма. Это, пожалуй, первое и наиболее важное, что своим примером доказал всем нам Олесь.

Я знаю, что здесь, на Донбассе, его помнят и всегда будут помнить. Об этом свидетельствует монументальный мурал (граффити) в центре Донецка. Я уверен, что, когда наступит мир, в Республике обязательно будет установлен памятник Олесю Бузине и увековечена его роль в антинацистском восстании.

Кем он был для Украины? Во время Второй мировой войны определенную роль в борьбе с нацизмом сыграли немецкие антифашисты, которые изнутри боролись с античеловеческим режимом. Одним из руководителем этого движения, главным политическим оппонентом Гитлера был Эрнст Тельман.

На мой взгляд, Бузина для нацистской Украины как Тельман для нацистской Германии. Бузина является достойным примером для каждого современного писателя, журналиста или репортёра. Он понимал необходимость реалистичной информации среди тонн лживой украинской пропаганды, он оценивал ответственность, лежащую на каждом современнике событий украинского кризиса, за что пострадал.

- За 5 лет украинские власти ни при Порошенко, ни при Зеленском так и не посадили убийц Олеся. Мало того, убийцы ходят на свободе, один даже избран в наблюдательный совет НАБУ. Как к этим фактам относятся в Донбассе?

— То, что Донбасс не может иметь дела с такой Украиной, стало понятно с первым снарядом, выпущенным в кварталы с мирными жителями Донбасса, ещё гражданами Украины.

Убийство Олеся — это очередное подтверждение предательской, нечестивой сущности украинской политической элиты. Олесь был убит предательски, исподтишка, во дворе собственного дома.

Как можно наказать тех, кто исполнил прямой приказ руководства страны? Эти убийцы, реализовывая преступный заказ Порошенко, неподсудны его же режиму. То, что они продолжают быть неподсудными при новом президенте Зеленском, говорит о том, что мы имеем дело с тождественными режимами. Меняется только фото президента в кабинетах чиновников.

- Чем лично для вас был Бузина? С чем вы в его воззрениях были согласны, а с чем нет?

— Я не могу назвать себя его другом, мы не настолько тесно общались. Мы однозначно были приятелями и с большой симпатией относились друг к другу.

Я искренне благодарен ему за его книги. Помимо того что он был смелый писатель, он был действительно талантлив. В его трудах были не просто художественные строки, а реальная история современной Украины. Олесь, наверное, до конца не верил в то, что Украина может пойти на такие преступления против своего народа и его лично.

Он не верил, что Украина может его убить, потому что я неоднократно уговаривал его покинуть Киев, переехать на Донбасс или в Россию.

Олесь всё время отшучивался, не бросал свою родину. На самом деле нет необходимости интересоваться, кем он был и кем остался для Донбасса, важно понимать, кто Олесь Бузина для Украины. Если в Украине хотя бы толика её граждан помнит и чтит его как героя, у этого государства ещё есть шансы.

Если для Украины имя Олеся Бузины осталось синонимом оппозиционера и противника, тогда шансов нет. Это является важным показателем наличия или отсутствия здравого рассудка у целой нации.