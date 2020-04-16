Имена заказчиков убийства писателя, историка и публициста Олеся Бузины известны органам, но общество узнает их только тогда, когда Майдан, война на Донбассе, трагедия 2 мая в Одессе и многие другие события будут официально объявлены тем, чем они на самом деле и являются, — преступлениями

Об этом сказал в интервью изданию Украина.ру журналист и бывший политический узник Павел Волков.

- Считаете ли вы убийство Олеся Бузины убийством политическим?

— Нет никаких сомнений в том, что убийство журналиста Олеся Бузины было политическим заказом. Он в тот момент был одним из рупоров антифашизма в стране, чуть ли не единственным, кто не уехал или не был арестован и даже более-менее имел медийное пространство для выступлений.

На самом деле для организаторов Майдана Олесь был гораздо страшнее, чем любой из условно пророссийских деятелей. Бузина всегда позиционировал себя как этнический украинец, патриот Украины, но русский в культурном смысле человек, убежденный противник национализма, антифашист и антибандеровец. Такая позиция создавала сложности для донельзя примитивной, а потому действенной в обывательских массах нацистской пропаганды организаторов госпереворота, которые через СМИ вбивали людям в головы, что русские — это то зло, из-за которого Украина никак не может встать с колен. А дальше прямая спекуляция — кто за Бандеру, тот за Украину, кто против Бандеры, тот за врага, и вообще — «москалей на ножи».

Олесь Бузина — это разрыв шаблона. Оказывается, можно быть одновременно за Украину, но против Бандеры и Майдана. Олесь после разгрома и в какой-то степени физического уничтожения русского движения в Украине мог бы стать фигурой, консолидирующей украинцев-антифашистов. Вполне возможно, консолидирующей даже в политическую силу. Допустить этого было нельзя. СМИ на Украине: При Порошенко "душили" и сажали, при Зеленском сделают то же самое, но по закону © пресс-служба президента Украины / Микола Лазаренко | пресс-служба президента Украины / Микола Лазаренко | Перейти в фотобанк

Бузину убили непосредственно после того, как его данные появились на курируемом известной структурой противозаконном сайте «Миротворец», а после убийства там же появилось сообщение от пользователя с ником «404»: «Агент «404» отличился. За успешное выполнение сегодняшнего боевого задания ему предоставлен краткосрочный отпуск». Поэтому давайте не строить иллюзии, что Олеся убил просто «разгневанный патриот». Такой же «разгневанный патриот» застрелил в Иерусалиме Ицхака Рабина, который сумел прийти к мирному соглашению с палестинцами. Версию по определенным причинам приняли, но кто в нее реально верит?

- Несмотря ни на что, в 2015 году было оперативно и достаточно профессионально проведено следствие. Подозреваемых установили и нашли, но потом расследование застопорилось. Как вы считаете, почему так произошло?

— Подозреваемых нашли сотрудники МВД, и изначально их (подозреваемых. — Ред.) было трое, но одного очень быстро отпустили. Есть веские основания предполагать, что этот третий — главарь неонацистской группировки С14 Евгений Карась, который неоднократно в СМИ признавался, что тесно сотрудничает с СБУ. Тесное взаимодействие этих организаций подтвердил и министр МВД Аваков в одном из интервью изданию Коломойского TheБабель. Но даже если не рассматривать Карася, то обвиняемые по делу — экс-руководитель одной из киевский районных организаций ВО «Свобода», АТОшник Андрей Медведько и тоже АТОшник Денис Полищук. Оба члены С14.

Давным-давно опубликованы документы, подтверждающие, что накануне убийства Медведько был под наблюдением у СБУ и МВД. Почему в 2015-м обвиняемых в умышленном убийстве отпустили сначала на домашний арест, а потом и вообще оставили без меры пресечения? Догадайтесь сами. В 2019 году Медведько даже умудрился стать членом Совета общественного контроля Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ). Репутация никого не интересует, все делается внаглую и топорно.

- На ваш взгляд, при каких условиях это преступление может быть расследовано и доведено до конца, чтобы исполнителей и заказчиков наказали?

— Учитывая, что дело шло в суд три года? При условии, что рак на горе свистнет. Вообще любой публичный процесс для фашистской диктатуры — это беда. Даже гитлеровцы были вынуждены после провала на Лейпцигском процессе, когда Георгия Димитрова и других коммунистов не смогли засудить за поджог Рейхстага, отказаться от практики публичных судов, которые их подставляли. Эрнста Тельмана бросили в концлагерь, а потом расстреляли уже без суда.

Но сейчас не 30-е годы, а Украина не Германия. Она слишком слабая, есть много обязательств перед западными партнерами, которые терпят все выходки при условии хотя бы формального соблюдения демократических норм, но в любой момент могут и перестать терпеть, поскольку «выходки» абсолютно точно зафиксированы миссией ООН и другими организациями. Поэтому решать вопросы без суда нынешняя власть чаще всего не может, а на публичном процессе, даже при жестком давлении, обязательно открываются такие вещи, которые многих совсем не устраивают.

Поэтому лучший вариант — затянуть рассмотрение на годы, а там или шах, или ишак. Не зря обвиняемые в убийстве Бузины издевательски отвечали на вопросы журналистов о затягивании дела: «Мы соблюдаем все процессуальные нормы. А что вы хотите, нас же могут на 15 лет посадить». И да, что тут скажешь, при обвинении в особо тяжком преступлении обязательно надо соблюсти все нормы досконально, чтобы не произошло судебной ошибки. Но почему обвиняемые в умышленном убийстве не под стражей?

Что касается заказчиков, я думаю, что органам все прекрасно известно. Но общественность узнает их имена только в том случае, если Майдан будет официально объявлен тем, чем он является на самом деле, война на Донбассе будет официально объявлена тем, чем она является на самом деле, наказаны истинные убийцы митингующих и полицейских, истинные организаторы трагедии 2 мая в Одессе и т.д. Убийство Бузины стоит в одном ряду с этими событиями. Почему убийцы Олеся Бузины до сих пор на свободе? © РИА Новости, Максим Блинов | Перейти в фотобанк

- Раскроют ли убийство Бузины при президенте Зеленском?

— Я убежден, что оно раскрыто давным-давно, но виновных нельзя наказывать, иначе начнет сыпаться вся система, построенная после 2014 года. Посмотрите, если нельзя наказывать шестёрок, по сути никому не нужный бросовый материал вроде Медведько или Стерненко… Да что там говорить, у нас в Запорожье несколько лет не могут наказать нациста-АТОшника, который избил водителя маршрутки, хотя есть экспертиза и десяток свидетелей.

О раскрытии заказчиков в такой ситуации даже речь вести бессмысленно. Если сейчас точечно в разных местах начнут наказывать тех, кого шесть лет называли героями и борцами за счастье Украины, может начаться цепная реакция, когда уже никакие деньги, посты и связи не смогут спасти организаторов ужаса, в котором мы живем эти шесть лет. Есть предел гласности, особенно в международном масштабе, перейдя который деньги и даже некая вписанность в западный истеблишмент уже ничего не решают. Посадили же в Италии АТОшника Маркива за убийство журналистов Миронова и Роккелли. А ведь у нас целые министры, вместо того чтобы сказать: «Да, Маркив преступник, но это эксцесс, сами мы не такие и такое не поддерживаем», вступались за убийцу журналистов. Но они перепутали итальянские СМИ со своими подконтрольными — итальянцы прекрасно поняли, что происходит на самом деле, и рассказы про то, что героев АТО нельзя судить, оставили рассказчикам.

Дело не в Зеленском или какой-либо еще фигуре на посту президента, а в том, что все политики, чиновники и олигархи, ну может быть, кроме тех, кто постоянно находился в реальной оппозиции, сегодня повязаны кровью. А если какой-нибудь Медведько под реальной угрозой 15 лет тюрьмы возьмет и назовет под телекамеры заказчика? Психика штука сложная и непредсказуемая — гарантий нет. Поэтому лучше не доводить до греха. До него и не доведут.