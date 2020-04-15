Что не дает сформироваться на Украине авторитарной системе правления и какой след в истории оставит президент Владимир Зеленский? На эти вопросы в интервью изданию Украина.ру ответил украинский политолог Кость Бондаренко

На ближайшем внеочередном заседании депутаты Верховной Рады будут решать, как бороться с так называемым поправочным терроризмом, — когда рассмотрение законов затягивают правками. Из-за этого может поменяться регламент украинского парламента.

- Константин Петрович, на ваш взгляд, как далеко может зайти изменение регламента Рады под нужды конкретной политической силы и не является ли это шагом к авторитарному правлению?

— Уже когда в Раде сформировалось монобольшинство, говорилось о том, что это может привести к авторитаризму, но эти опасения пока что не оправдались.

Кость Бондаренко: Украина потеряет суверенитет над своей банковской системой © РИА Новости, Нина Зотина

Поэтому очевидно, что попытаются заручиться поддержкой других фракций. С кем из них удастся договориться, посмотрим, кто будет голосовать за эти изменения. То есть это будет ситуативное большинство. Для изменения регламента не требуется конституционное большинство, требуется простое большинство.

Думаю, что без проблем можно будет набрать достаточное количество голосов.

Говорить же об угрозе тоталитарных тенденций можно только в том случае, если будет достаточно голосов для изменения в Конституции. Потому что только путем изменения Конституции создаются предпосылки для тоталитарного управления. Пока что о конституционном большинстве Зеленский может только мечтать.

- Со времён президента Ющенко политическая целесообразность в стране стала побеждать регламенты и букву закона. Но все президенты быстро теряли свой рейтинг и тем более не смогли избраться на второй срок. Как вы считаете, почему? Украинское общество не готово к авторитаризму? Или это деятельность элит (в том числе олигархов?)

— Дело в том, что в том или ином обществе возникает запрос на сильную руку, но социологи постоянно говорят о том, что число тех, кто откровенно мечтает о сильной руке, никогда не станет большим.

Кость Бондаренко: Делом против Черновол надо поставить точку в украинской Революции достоинства © РИА Новости, Нина Зотина

По большому счету, на Украине существуют сдерживающие балансы наверху, которые не дают сформироваться авторитарным тенденциям. Петр Порошенко пробовал создать националистический авторитарный режим, но ничего не получилось, потому что он не нашел в этом поддержки со стороны крупного бизнеса и заокеанских партнеров. Ну а общество потом сказало свое слово на выборах.

- Как рассказывали люди из окружения Зеленского, он шел во власть не воровать, а чтобы «войти в историю». Видны ли сейчас главные цели и стратегия Зеленского на посту президента? Чем он хочет запомниться и что реально сможет сделать?

— Пока что ему приходится воевать с «черными лебедями», которые постоянно прилетают и портят ему планы. Что касается Зеленского, то он последнее время воюет с возникающими проблемами на флангах, то с коронавирусом, то с экономическими проблемами, то внутри своей собственной фракции. Все это вряд ли даст ему возможность войти в историю, дай Бог, чтобы не вляпаться.