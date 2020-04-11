Точная дата обмена задержанными между Донецком и Киевом пока неизвестна, но он должен произойти до пасхальных праздников, то есть до 19 апреля. ДНР готова передать Украине 9 человек, а Украина — ДНР 11 человек. Украина удерживает 120 граждан республики. Об этом изданию Украина.ру рассказала уполномоченный по правам человека ДНР Дарья Морозова

- Дарья, когда состоится очередной обмен пленными? Какое количество человек со стороны ДНР и Украины будут обменяны? Где именно произойдет обмен?

— Точная дата неизвестна пока, но обмен должен произойти до пасхальных праздников, то есть до 19 апреля. ДНР готова передать Украине 9 человек, а Украина — ДНР 11 человек.

- Сколько Украина удерживает у себя еще дончан или тех, кого ДНР хотела бы попросить у нее на обмен?

— ДНР разыскивает на территории Украины, если не ошибаюсь, порядка 120 человек. Правда, украинская сторона пока не подтвердила, что они находятся у нее.

- Почему те 11 человек, которых удерживает Украина, раньше не были переданы ДНР, хотя и до этого было достаточное число обменов? Что мешало? Мирошник: Обмен пленными между ЛДНР и Украиной пройдет по формуле 19 на 18 © РИА Новости, Алексей Куденко

— У нас обмен проходит по формуле «всех установленных на всех установленных». Когда в 2019 году был обмен, то украинская сторона этих граждан еще не подтвердила. Она не предоставила информацию: задержаны они или нет.

Они еще не считались установленными. Однако мы знали, где они содержатся и по каким статьям сидят. У нас были все процессуальные документы. Тем не менее, официально через Минск они подтверждены не были. Соответственно не попали в обмен 2019 года.

На данный момент стороны подтвердили определенное количество людей, что и помогло договориться об обмене.

- Кто те люди, которые удерживаются Украиной и которые сейчас будут переданы ДНР?

— Это граждане ДНР, которые в 2016-2018 были задержаны. Кто-то выехал за пенсией, кто-то участвовал в подготовке референдума в 2014 году, кто-то кормил ополченцев на блокпостах.

- Почему из всего перечня Минских соглашений лучше всего идет только обмен пленными? С чем это связано?

— Обмен используется украинской стороной в качестве механизма манипуляции — показателя работы украинской власти и так далее. Это моя точка зрения.

Когда Украине что-либо выгодно исполнять в Минских соглашениях, то обмен — это самый такой безобидный из всех пунктов «Минска». Очень негуманно, что украинская сторона использует это в своих пиар-целях.

К тому же обмен не требует изменения в законодательстве Украины и дополнительных внешних действий.