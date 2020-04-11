Священники и прихожане канонической Украинской православной церкви (УПЦ) готовятся к празднованию Пасхи в условиях карантина и действующего на территории всей страны режима чрезвычайной ситуации в связи с эпидемией коронавируса. О том, как это происходит изданию Украина.ру рассказал руководитель пресс-службы УПЦ Василий Анисимов

«Давление нарастает, но церковь держится» – Василий Анисимов о ситуации с захватом храмов © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк Владимир Зеленский в своём видеообращении пообещал, что будет сделано все, чтобы у каждого верующего была возможность встретить Пасху дома, и выразил надежду, что руководители церквей будут максимально способствовать такому решению.

- Василий, как верующие УПЦ готовятся к празднованию Пасхи в этих сложных условиях карантина и режима ЧС?

— Православные готовятся к своему главному празднику, «торжеству торжеств» — Светлому Христову Воскресению — постом и молитвой. Страстная седмица — последняя неделя перед Пасхой — время сугубого поста, сосредоточенной молитвы, безмолвия. На Украине традиционно с Чистого понедельника все занимаются стиркой, побелкой, уборкой не только в своих жилищах, но и в городах и весях, приводят в порядок дома, улицы, парки и скверы. Непременно белят деревья, бордюры, в селах — даже заборы. Белый — свет чистоты. На праздник у человека все должно быть прекрасно, и в душе, и в доме. В идеале — и в стране, но, увы!

Обязательно приводили в порядок кладбища, родные могилы, чтобы на Радоницу, в первый, после Пасхи, день поминовения, собраться всем родственникам у отеческих гробов. Ночь простоять да день продержаться. Как Украина в карантине будет встречать Пасху © РИА Новости, Валерий Мельников | Перейти в фотобанк

Разумеется, приготовляются и к пасхальным трапезам: пекут куличи, разрисовывают крашенки, для разговления — знаменитые колбасы и прочие блюда национальной кухни. Готовят для себя, для ближних, для дальних, бедных, нуждающихся, обездоленных. Это вековые традиции, которым старались следовать даже во времена воинствующего атеизма с его тотальными запретами.

Для Православной Церкви пасхальные дни всегда были напряженными, поскольку радость о Воскресшем Христе с заботой, вниманием, подарками должно донести всем — и детям, и старикам, и воинам, и больным, и заключенным. И Церковь всегда это делала.

- Но сегодня на Украине объявлен карантин…

— Проблема в том и заключается, чтобы и праздник не испортить, и людей обезопасить. Эти вопросы наше священноначалие во главе с Блаженнейшим митрополитом Онуфрием и президент Зеленский ныне обсуждают. Церковь, проводя богослужения, соблюдает все карантинные предписания, монастыри традиционно пекут куличи для верующих, центральные телеканалы договариваются о трансляции пасхальных богослужений, которые должны проходить с соблюдением санитарных норм.

Пасха — это тысячелетний традиционный праздник, которого неразумно, да и невозможно лишать наш измученный нищетой, войной и эпидемий народ. Это как раз та поддержка, которую никакая власть человеку не окажет. Конечно, легче запретить и не пущать, чем морочиться с организацией максимально безопасного проведения пасхальных торжеств, дезинфицировать, объяснять, просвещать и т.д. Но вроде бы власть не склоняется к тотальным запретам ни на Пасху, ни на проводы. Полагаю, будут найдены варианты с учетом местных особенностей, не только для регионов, но и отдельных городов и сел.

- В России тоже наблюдаем некоторые колебания. С одной стороны, председатель Синодального отдела по взаимоотношениям РПЦ с обществом и СМИ Владимир Легойда напомнил: и во время войны и чумы праздновали Пасху, и сейчас отпразднуем. И заявил — цитирую: «Церковь свидетельствует о том, что служение священников в условиях коронавирусной инфекции так же важно, как и работа врачей, сотрудников правоохранительных органов, социальных работников…» С другой стороны, принимаются все необходимые меры безопасности в приходах.

— В нашей истории не было случаев, чтобы народу было плохо, а Православной Церкви хорошо. Если разоряли народ, то разоряли и его Церковь. Так было и при монголах, и при унии, и при сталинских репрессиях. При эпидемиях монастыри вымирали первыми, поскольку они не могли не пустить к себе ни прокаженных, ни чумных, ни тифозных.

Священномученик Владимир, Митрополит Киевский, который был расстрелян большевиками у стен лавры в 1918 году, прославился во время эпидемии холеры в 1891 году в Поволжье. Он никого не пускал, берег людей, но сам ходил по холерным кладбищам, совершал отпевания, посещал больницы. Подвиг его в том и состоял, чтобы и пастырские обязанности выполнить, и уберечь ближних. И то, и другое — пастырский долг. И наши пастыри тоже должны этому следовать. Это, конечно, непросто, но при нынешних технологиях, коммуникационных, медицинских, возможно.

- Но уже среди братии лавры оказались монахи, инфицированные коронавирусом… Эпидемия в Киево-Печерской лавре. Большинство монахов оказались заражены © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

— А как могло быть по-другому? Святая лавра распахнута для всех. У нас посетить Киев, не посетив лавры, — нонсенс. А в Киев свезли десятки тысяч людей со всего мира, и многие, конечно, пришли молиться в монастырь. В лавре провели дезинфекцию, тестирование. Давайте помолимся за нашу святую обитель, ведь она тысячу лет молится за всех нас! За братию, возродившую святыню и содержащую ее в красоте и величии, за то, чтобы заболевшие перенесли болезнь в легкой форме и выздоровели.

- Какие настроения в народе и в Церкви?

— Сегодня — карантин, все сидим по домам, кто где. А кто-то и на службе. Многие из тех, кто оказался заперт в четырёх стенах, находятся в смятении и страхе — и перед неизвестной болезнью, и перед неизвестным будущим. Понятные чувства. Мы тут как на руинах, людей довели до «зубожиння», а теперь ещё и заперли в квартирах и домах — не выходи, не говори… Христос говорил, что страх перед будущем отнимет у вас настоящее.

А Церковь выполняет свою миссию. Блаженнейший митрополит Онуфрий выступает с пастырским словом, подбадривает и поддерживает верующих в своих телепередачах, его ближайшие помощники — митрополит Антоний, митрополит Павел — тоже медиаактивны, их проповеди, интервью — в сети. Вообще у нас резко пробудилась проповедь в интернете, епископы, священники выступают, ведут трансляции. Вчера мне позвонил священник из нашего храма в Чернобыле с просьбой помочь наладить трансляцию его богослужения. Никакого уныния и упадка у священнослужителей я не замечаю. Даже удивительно. Очевидно, так и должно быть, ведь истинная Церковь Христова во время бедствий всегда находилась на высоте. Потому что знает, что Бог не оставит народ свой.