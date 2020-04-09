Социолог Евгений Копатько в интервью изданию Украина.ру рассказал, какие проблемы стоят сегодня перед украинской властью и какие проявятся после преодоления пика эпидемии коронавируса

- Евгений, как вы в целом оцениваете меры властей Украины по борьбе с эпидемией? Они избыточны или недостаточны в современных условиях?

— Меры, предпринимаемые украинскими властями, в первую очередь, соответствуют их пониманию или, если правильнее выражаться, непониманию этой ситуации.

И здесь украинское население вправе ожидать от властей понимания — сколько вообще людей на территории страны заражены или инфицированы? Отсутствие этой базовой информации вносит огромный элемент тревожности в общество.

Именно поэтому для Украины важен даже не столько сам медицинский аспект, хотя сейчас он основной, но и социально-психологический. Это стало проявляться со времен Новых Санжар, а сейчас только усиливается с нарастанием негативных ожиданий.

Для успешного решения проблем власти нужно было бы разбить ситуацию на две составляющих — чисто медицинскую (диагностика, лечение и предотвращение распространения болезни). И здесь ситуация обстоит не лучшим образом. Наличие медицинских возможностей у Украины — по оценкам населения, явно недостаточное. Карантин без карантина. Как белорусы самоизолируются без давления властей © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк

И второе, во многом даже более важное — это возможность государства преодолеть социально-экономические последствия эпидемии. А в современных условиях, когда каждая страна закрылась в себе, это возможно только за счет внутренних резервов. Насколько они достаточны у Украины — очень большой вопрос.

И решать данный вопрос придется элитам, которые уже никуда не смогут уехать из Украины. Им и лечиться придется внутри страны. То есть, так или иначе украинские политики будут вынуждены предпринимать усилия для преодоления кризиса, связанного с эпидемией коронавируса.

- Сейчас государства мира разделяются на два лагеря: сторонников жесткого карантина и тех, кто считает, что его нужно ослаблять, поскольку экономический ущерб может нанести более сильный удар по государствам, чем сам коронавирус. А как в Украине, по какому пути она пойдет?

— Успешное противостояние кризису будет напрямую зависеть от того, насколько хватит ресурсов у граждан и власти для существования в карантинном, нерабочем режиме.

Все социологические исследования показывают, что запас прочности у обычных граждан и мелкого бизнеса невелик. Соответственно, они хотели бы скорейшего снятия карантинных ограничений.

Но не думаю, что это произойдет быстро, так как для украинской власти карантин — очень удобное орудие во внутриполитической борьбе. Поэтому решение будет приниматься не только по медицинским и социально-экономическим мотивам, но и ввиду политической целесообразности для тех или иных групп.

А то, что экономический удар может быть куда как сильнее условно медицинского — так это очевидно, тем более для украинской экономики.

- Какие изменения в украинском обществе может спровоцировать данный кризис?

— Кроме тяжелого социально-экономического кризиса, Украину ожидают тяжелые психологические процессы в обществе. Насколько оно может быть солидарно, насколько оно готово самоорганизовываться и справляться со сложными вызовами. И хотя уже многие годы украинское общество находится в той или иной фазе кризиса, но пандемия — это еще неизвестный для страны шок.

Прежде всего потому, что этот кризис не застывший, каждый день он приносит новые вводные и видоизмененные риски. Привыкнуть и адаптироваться к этому, не имея поддержки государства, обществу крайне сложно, именно поэтому резко падает уровень социального оптимизма и доверия к президенту Зеленскому. Пандемия в цифрах и фактах. Бюллетень коронавируса на 12:00 8 апреля

Падение доверия к власти и даже отторжение власти происходит как результат того, что каждый вынужден выживать в условиях эпидемии самостоятельно.

- Жесткие карантинные меры украинской власти многие политики, и прежде всего оппоненты Зеленского, стремятся использовать в политических интересах. Как вам кажется, это может принести им дополнительный политический капитал?

— Безусловно, все политики на Украине будут использовать ситуацию с эпидемией по полной программе. И неважно, с какой точки зрения они выступают: как скептики, ратующие за отмену карантина, или как сторонники более жестких ограничительных мер.

Между тем ситуация уникальна, поскольку любые ошибки или промахи власть с легкостью может списать на коронавирус, точно так же политические оппоненты могут находить повод для критики в нем же. Но всем политикам придется вариться в одном котле, поскольку уехать из страны долгое время никуда не получится, бороться за себя нужно здесь и сейчас.

Причем политическая борьба не будет проходить только по линии власть—оппозиция, она до крайности обострится и внутри всех политсил. Все очень сконцентрировалось в условиях пандемии и связанного с ней кризиса.

А это значит, что главным аргументом в этой ожесточенной внутриполитической борьбе станет наличие силового ресурса и возможности им распоряжаться. Тем более, что в обществе в период неопределенности и социального пессимизма резко возрастает запрос на «сильную руку».

В условиях глобального кризиса либеральная модель не работает, эффективны лишь авторитарные, жесткие подходы.

- Так, значит, на Украине стоит ожидать появления «диктатора» в результате этого кризиса?

— Не факт, это будет зависеть от способности политической элиты ответить на существующие вызовы. Если политики убедятся, что это самое эффективное решение — возможно. Тогда произойдет концентрация вокруг сильного лидера, способного быстро решить любую проблему. Тем более что запрос на таких лидеров сейчас велик во всем мире, никто уже не вспоминает о демократии и правах человека.

Но также вероятен и противоположный вариант. Когда произойдет дальнейшая атомизация Украины и влиятельные группы политиков будут капсулироваться в своих регионах, где у них больше возможностей.

Как мы и говорили, сегодня под коронавирус можно списать очень многое.