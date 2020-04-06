Коронавирус вызывает у людей обоснованные страхи и опасения, что их ждет в будущем. Особенно заметны беспокойство и неуверенность в связи с тем, что почти повсеместный карантин лишает людей реальной информации о том, что происходит в соседней стране, городе, доме. Мы восполняем этот недостаток. Вот что говорят в Харькове

Елена, домохозяйка, Харьков

- Насколько жесткий карантинный режим в вашем городе?

— Карантин не жёсткий. Никаких полицейских. Нет машин, которые с громкоговорителями ездят. Дронов вроде тоже нет, по крайней мере, ничего об этом не знаю. Люди гуляют, в том числе с детьми и собачками. Ходят в магазины. Кафе работают навынос. Специальная девочка на входе в кафе «Хачапури», и на входе в кофейню на проспекте Науки тоже видела. В перчатках, в маске, в специальном халате. Она принимает заказ и выносит пирожные и кофе, например. Люди на скамейках пьют кофе, все очень довольны. То же самое в «Макдональдсе». Работает навынос. Люди рядом на скамейках едят и пьют. В магазины часто очередь на улице, соблюдают дистанцию. По три-четыре человека на улице. Один-два в магазине. Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк

- Какая эмоциональная атмосфера? Чего люди больше боятся, чем недовольны?

— Эмоциональная атмосфера спокойная, но есть недоумение. Все говорят: если супермаркет работает, почему не работает рынок? Очень довольны школьники, гуляют толпами. Таких больших компаний молодежи в нашем дворе не видела никогда. По 20-30 человек. Боятся все, конечно, потери работы и роста цен. Гораздо больше, чем вируса. Пока всё спокойно, потому что у людей ещё есть деньги и потому что все в одной ситуации. Однако не работает метро — это очень затрудняет перемещение.

- Как обстоят дела с работой и зарплатой?

— Зарплату, насколько знаю, за март большинство получили. Что дальше — не знает никто. Особенно тревожно для тех, кто работал в Польше, Чехии. Все готовятся, пока морально, к тому, что работы не будет. Что делать — не знает никто. Готовятся сажать картошку. Ехать к родственникам в села. Рассматривают это примерно как раньше «на заработки в Польшу», теперь — на сельхозработы в село. Конечно, денег не будет, но можно будет выжить. Никакой обречённости нет, но и радости, конечно, тоже нет. В магазинах объявления «Вход только в масках», но в масках примерно процентов двадцать людей.

- Заметен ли рост цен? Карантин глазами простых людей. Киев. «Карантин нашему народу нужен» © REUTERS, Gleb Garanich

— Рост цен огромный. Особенно на простые овощи. Фрукты не дорожают, но ими же не наешься. Чеснок подорожал в 5 раз, лимоны — в 7-10 раз. Имбирь теперь стоит заоблачно. Плохо то, что подорожали картошка, морковка, рис, макароны. То есть базовые продукты. Все ждут подорожания дальнейшего. Закупают сумками мясные консервы, вообще консервы. Закупают рис, макароны, муку, сахар. Ещё видела, как сетками закупал мужик водку. Второй тащил в машину ящики консервов — каши с мясом.

Но всё в магазинах есть, только дороже, и далеко на всё подорожало. А вот в аптеках огромное подорожание, аптекари говорят, что не успевают менять цены. Парацетамола, глицерина, перчаток и масок нет нигде.