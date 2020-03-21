В субботу, 21 марта, стало известно, что с 22 марта в Киеве будет остановлена работа предприятий, кроме обеспечивающих работу инфраструктуры, а так же правоохранителей и медиков. Фактически, Киев будет полностью парализован. Насколько эффективны и оправданы принимаемые меры, изданию Украина.ру рассказал эксперт по безопасности Сергей Шабовта

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк Арсен Аваков опубликовал на своей странице в Facebook большой пост, в котором сообщил, что власти Украины в ближайшее время по всей стране значительно ужесточат карантинные меры в связи с пандемией COVID-19.

Так, глава МВД высказался за полное прекращение работы всех предприятий, за исключением «критически важных» для государства, а часть компаний, по его мнению, следует перепрофилировать для производства лекарств и медоборудования.

Он также отметил, что общественным транспортом сейчас должны пользоваться только медики, военные, правоохранители, аптекари, спасатели, продавцы продуктовых магазинов и сотрудники коммунальных служб и систем жизнеобеспечения. Остальных киевлян он призвал не выходить из дома.

Позднее, в комментариях к этому посту, он заявил, что с воскресенья, 22 марта, Киев останавливает пассажирские перевозки. Общественным транспортом смогут пользоваться только медики, сотрудники экстренных служб, аптек и продуктовых магазинов.

Киев прекращает работу общественного транспорта с 22 марта - Аваков © РИА Новости, Антон Подгайко | Перейти в фотобанк

- Сергей Борисович, на ваш взгляд, насколько адекватны такие меры борьбы с коронавирусом при текущем положении дел?

— Во-первых, неадекватным является сам формат заявления. Аваков — шоумен, он не министр внутренних дел с профессиональной точки зрения, потому что своими прямыми обязанностями, связанными, в первую очередь, с противодействием организованной преступности, борьбой с радикализацией общества, Аваков не занимается.

Но он, как шут, в нужный момент открывает рот и объявляет о том, к чему не имеет никакого отношения. Аваков и остановка транспорта в Киеве — не связанные между собой вещи.

Но, к сожалению, это тенденция. Мы видим, что Аваков стал человеком, который выступил с инициативой создания некого закона, в рамках которого президент может без окончательного решения Верховной Рады, например, объявить чрезвычайное положение.

Украина готовится к ЧП. Главные темы соцсетей 20 марта © president.gov.ua | president.gov.ua | Перейти в фотобанк - То есть в «карантинных» решениях властей есть какие-то политические моменты?

— Да, все это наталкивает на мысли, что под покровом якобы противодействия коронавирусу формируются некие политические цели, которые абсолютно далеки от заботы о людях и от борьбы с пандемией.

- Пытается ли Аваков получить дополнительные политические рычаги в данной ситуации?

— Как минимум он делает странные заявления, несвойственные его функциональным обязанностям. И эти выезды Нацгвардии и патрульной полиции последние двое суток в Киеве выглядят как демонстрация того, кто в городе хозяин.

Ни количество краж, ни число убийств и других преступлений не уменьшается. Более того, применительно к подобным ситуациям в виде карантина опыт цивилизованных государств говорит о том, что вопросы безопасности с точки зрения преступности требуют особого внимания. А у нас патрульная полиция занята тем, что пытается считать количество севших в транспорт, провоцирует отказ водителей от езды, требуя от них несвойственных им функций.

Так скажите, это борьба с коронавирусом? Это какое-то наведение порядка? Поэтому здесь либо содержится какой-то второй смысл, либо, к сожалению, что не менее вероятно, это традиционная добрая доля идиотизма, в принципе свойственная украинской власти в разных ее проявлениях.

Коронавирусный переворот. Как пандемия изменила политический расклад в Украине © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк - А что скажете насчет числа заболевших в Киеве и области? Вероятен ли вариант, что власть не оглашает реальных цифр?

— Я абсолютно убежден в том, что эта статистика абсолютно не соответствует действительности. Исходя из официальных ресурсов, Украина сделала на всю страну 500 тестов на коронавирус при населении более 30 миллионов человек. Какая может быть объективность? Мы даже к соцопросам относимся с куда большей требовательностью. Знаете, это как в стакан с гречкой сунуть два пальца, вытащить два зерна и по ним сделать выводы о качестве всей остальной крупы.

С одной стороны, я понимаю, что трезвые умы, в том числе в окружении президента, понимают, что долго продержаться на такой бравурной статистике невозможно. А с другой стороны, складывается впечатление, что готовится какой-то политический коллапс, где под шумок власть будет пытаться какие-то структуры заменять, видоизменять, подавлять или ограничивать.

В этом отношении уже обсуждаемый режим чрезвычайного положения выглядит просто как самое привлекательное лакомство для властей.

- Как вы относитесь к идее введения чрезвычайного положения, учитывая то, что карантин, судя по последним новостям, связанным с тем же транспортным коллапсом, работает не так хорошо, как хотелось бы?

— На самом деле, если говорить о тех проблемах, которые не решаются, это все-таки вопрос дисциплины граждан. Потому что, к сожалению, по-прежнему в городе много детей, которые болтаются по разным площадкам, много людей пожилого возраста. Но, мне кажется, для них это вынужденное нарушение, потому что они в Украине очень бедны, несчастны и выходят из необходимости что-то купить. У многих нет детей, которые могли бы им помочь, а учитывая микроскопическую пенсию, они шарахаются по разным местам, что-то решают.

И введение чрезвычайного положения в таких условиях — это полный бред. Потому что закон Украины о чрезвычайном положении четко говорит о том, что основная суть ЧП — это изменение правового режима, когда власть ощутимо абсолютизируется в руках конкретных органов власти. И очень легко перевести положение в состояние определенной диктатуры.

Непотопляемый Арсен. Как министр МВД Аваков развел двух президентов и трех премьеров © kmu.gov.ua Сергея] Шахова, его супруги, которые заболели за границей, и это было чуть ли ни предтечей того, что вся Рада будет парализована, пошли разговоры, мол, а давайте мы, вопреки действующей конституции, разработаем механизм, когда одна ветвь власть может по соглашению передавать полномочия другой ветви власти.

С точки зрения правовой логики большего бреда и представить невозможно. Это несет угрозу государственности и выглядит странно, потому что связать эти действия с противодействием коронавирусу очень сложно.