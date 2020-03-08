Дизайнер одежды из ДНР: Война не смогла сделать женщин Донецка менее красивыми

Светлана Топалова, один из лучших дизайнеров военного Донецка, рассказала изданию Украина.ру, как в 2017 году итальянский фотограф-публицист снимал коллекцию ее одежды на фоне домов фронтового поселка Спартак, а снимки потом были опубликованы в итальянских журналах

- Светлана, я, конечно, знал, что в Донецке нормальная человеческая жизнь никуда не ушла, и что во фронтовом городе работают не только учреждения культуры, но и спа-салоны, парикмахерские, тренажерные залы, в общем, все те учреждения, где женщинам «наводят красоту», но в то же время я даже не мог себе представить, что в Донецке работают дизайнеры, которые представляют свои коллекции одежды, представляют свой парфюм. Почему с началом войны вы никуда не уехали, а остались в городе?

— С самого первого дня вооруженного политического конфликта я имела четкую гражданскую позицию, ни на миг не покидала город, все время находилась в Донецке, за исключением тех дней, когда выезжала за границу, чтобы принять участие в международных конкурсах, и всегда привозила высшие награды, представляя Донбасс.

После победы в Греции мне поступило лестное предложение о сотрудничестве от большого греческого концерна. Жила б как у Христа за пазухой. Раньше думала, что, если начнется война, я первая удеру. Ужасная трусиха.

Но я вернулась в Донецк. Мне все говорили: Света, куда ты возвращаешься? Все оттуда уезжают, где ты будешь там работать? Я уже тогда знала, что ничего никому не объясню. Просто говорила, что на то есть свои причины. А причин было много: это мой коллектив, мои спасенные собаки, мои друзья, родственники, сын! И в конце концов мой дом!

- Как часто проходят ваши показы?

— По доброй традиции с 2015 года ежегодно мои показы проходят в первой декаде декабря. Я с большой любовью каждый год дарю дончанам и гостям города новогодний подарок! Всегда ярко, музыкально, креативно, празднично!

- А есть ли у вас в Донецке свой бутик?

— Что касается своего специализированного магазина — у меня его нет! Не работаю как ателье, не шью массовый пошив! У меня дизайнерская студия, в которой создаются только уникальные, эксклюзивные вещи, как правило, в единственном экземпляре!

Для меня создание платья равносильно написанию картины или сочинению музыкального произведения — это искусство! Что касается магазина, тут должна быть несколько иная специфика, коммерческий подход (размерная сетка, большое количество моделей и так далее), а для этого нужно большое производство, фабрика.

Мой коллектив включает в себя 6 человек. И этого достаточно, чтобы создавать в год 25 единиц эксклюзивных нарядов. Иной раз на создание одного платья уходит несколько месяцев и сотни метров ткани! Какой тут магазин (смеется).

За те деньги, которые могли бы уйти на аренду бутика, я лучше порадую дончан и сделаю еще одну коллекцию. Возможно, когда закончится война, я подумаю о своем персональном бутике или о доме моды!

- Не разъехались ли из Донецка ваши клиентки? Кто приходит на ваши показы? Кто покупает вашу одежду? Насколько она дорога? Что она из себя представляет?

— Моя карьера как дизайнера началась в 2014 году с показа на Donetsk Fashion Days. В 2014 году был мой дебют. На тот момент у меня не могло быть клиентов.

Показы, как правило, посещают поклонницы нашего бренда и люди, которым интересно мое творчество, сфера красоты и моды. В основном мои клиентки — это девушки из российский городов (Москва, Санкт-Петербург, Краснодар, Ставрополь), Казахстана и Европы.

В Донецке тоже есть несколько клиентов, которые покупают мои коллекции, и иногда в виде исключения я шью наряды своим близким друзьям, но исключительно по своим эскизам. Что касается стоимости моих нарядов — они дорогие! Но для дончанок я всегда делаю исключение, они приобретают мои изделия практически по себестоимости.

- Я знаю, что скоро в Австрии вам предстоит показ своей коллекции. Кто вас пригласил? Что за коллекция?

— Официальное приглашение на международный конкурс MAG Fashion Award 2020 получено! Начат обратный отсчет! Выбор номинации обозначен: Alta Moda (высокая мода). Я решила создать ещё два платья для этого события, над чем мы сейчас упорно трудимся! Международный конкурс пройдёт 18-24 июня в Тироле. Моя Юбилейная коллекция и одноименный аромат IRIS полетят покорять Австрию и будут представлены в музее Swarovski!

- Насколько, по-вашему, красиво и со вкусом одеваются донецкие женщины?

— Я родом из Актау. Я не коренная дончанка. По сложившимся обстоятельствам в 90-х годах я впервые ступила на донецкую землю. Первое, что меня поразило, — красота женщин того времени. Яркость их образов, предпочтение брендам. На тот момент (это были 90-е) в Донецке были брендовые модные бутики «Домино», «Валентино» и еще несколько. Я не увлекалась в то время бутиками, не могла себе позволить.

Так вот, мне в глаза бросались очень красивые девушки, днем и вечером при таком параде, что можно было подумать, что у них каждый день торжество. Мне это очень нравилось. В Актау все было несколько по-другому!

- Какие война внесла коррективы во вкусы дончанок?

— Безусловно, война внесла свои коррективы и наложила свой отпечаток на все происходящее в городе, в том числе и в сфере моды. Это прослеживается как в психо-эмоциональных проявлениях, так и со стороны стиля! Но, несмотря ни на что, я считаю, что донецкие женщины невероятно красивы! Мощь внутреннего духа с внешней красотой продолжает меня поражать!

Возможно, на сегодняшний день наши женщины не могут себе позволить одеваться в дорогих бутиках, но они не стали от этого менее красивы и привлекательны. Разве что одежды несколько утратили свою яркость и прежний шик и блеск.

- Остались ли в Донецке еще модели, которые демонстрируют одежду на подиуме?

— О профессионализме модельных агентств судить не могу, так как не работаю с конкретным. При выборе моделей на свои показы у меня всегда особые, собственные предпочтения и критерии отбора. Это могут быть просто девушки, которые подходят мне под тот или иной образ. Война создала так называемое вакуумное пространство, вследствии чего город стала покидать молодежь в поисках лучшей жизни и возможностей реализовать себя! Я знаю несколько моделей, которые уехали из Донецка и реализовали себя за рубежом. А есть те, кто здесь с нами и продолжает работать и жить в Донецке.

- Какие коррективы внесла война в донецкую моду? Военная одежда популярна?

— Изначально в далеком 2014 году военная одежда была на пике популярности. Моя благотворительная коллекция "Донецк, живи" с изображениями любимого города разлетелась по всему свету и имела огромный резонанс и спрос!

Я чувствовала поддержку всего мира! Тем самым мы помогли многим нуждающимся в это страшное время самого пика войны. В самый разгар боевых действий у меня было два мощнейших проекта: «Донецк, живи» и съемка с итальянским фотографом-публицистом Giorgio Bianchi в Спартаке в 2017 году. Об этом я хочу рассказать более подробно.

С Giorgio я познакомилась на моем показе "Любовь», я его пригласила случайно, встретив на ТВ «Оплот», с нами одновременно записывали передачи. Он не только приехал, но и с удовольствием снимал происходящее! Наша коллекция произвела впечатление на итальянца, и на следующий день мне раздался звонок от Giorgio, он предложил мне участие в его проекте, посвященном военному Донбассу. Назначил мне встречу.

Встретившись, мы долго говорили о моём и его творчестве, о его проекте, он мне подробно объяснил свою идею. Это проект не о самой войне, а о людях, которые живут уже не один год в условиях войны, о людях сильных духом, которые, несмотря ни на что, продолжают жить и нести добро, о людях, которые не разрушают, а созидают, которые не разучились любить, не разучились стремиться, развиваться, о творческих людях, которые несут духовную красоту в наши мрачные реалии, тем самым поддерживая всех остальных.

Скажу сразу, я сомневалась… Его взгляд — это одно, а наших дончан — это нечто другое. Я четко понимала, что найдутся люди, которые не смогут понять гламур на фоне разрухи! Люди устали от войны, горя и нужды. Я понимала, что это может вызвать резонанс в обществе. Я не спала практически всю ночь. И приняла решение! Мне хотелось участвовать в этом проекте, мне хотелось быть услышанной, я хотела посредством фотографии донести нашу боль!

Я согласилась, приехала, взяв с собой платья, две модели и ассистента фотографа. Наша команда выезжала на съемку засветло. Перед поездкой нас предупредили: никаких ярких одежд, только чёрное. Время для съёмки нам отвели местные жители. До трех часов разрешено было снимать, а в три часа местные жители Спартака спускались в бункер. И так до следующего рассвета. Мы начали снимать на рассвете. Giorgio работал исключительно с натуральным светом, это было его условие — так рано отправиться на съемку. Giorgio снимал без перерыва восемь часов!!! Модели работали без перерыва на улице в легких платьицах! Ассистенты снимали параллельно.

Я стояла в стороне наблюдала за этими людьми и думала — нет, не зря мы все здесь. Слезы душили меня, несколько раз я не могла сдержать эмоции…

После нескольких часов съемок местные жители Спартака вскипятили воду на костре, и мы пили чай с вкусным малиновым вареньем, нам его дал житель этого поселка, чтобы мы не простудились. Представляете, люди, испытывающие крайнюю нужду, делились последним. По сей день меня переполняют чувства и эмоции того дня!

Я благодарна Giorgio! Это был необыкновенный день в моей жизни! И навсегда его запомню! Я думала, что я все знаю о войне, так как с первого дня нахожусь здесь, и всякое за эти годы приходилось вынести, но оказалось что это не так. Войне я заглянула в глаза именно в тот день съемок…

Наутро он показал мне первые кадры! Увидев их, я снова расплакалась и уже ни минуты не сомневалась в том, чтобы эти фото увидели все! Я хотела, чтобы их увидели как можно больше людей, пусть их увидят миллионы, думала я! Увидят и поймут, что такое война!

Пусть взглянут в глаза этой девушке, в которых отражается вся боль, но теплится вера, любовь и надежда! Для меня большая честь иметь личные фотографии от фотографа-публициста с мировым именем! Такое дается не каждому!!! Наши снимки были напечатаны в итальянских журналах!

В настоящее время военная тематика, а уж тем более одежда снизила свой уровень спроса, так как все мы элементарно устали от войны и хотим мира!

- Насколько со вкусом одеваются донецкие мужчины?

— Обычно без изысков и прикрас. Я знаю всего трех-четырех модников и с легкостью могу перечислить их имена на пальцах одной руки. Имена и фамилии пусть останутся за кадром. Но таковые есть!

- Что вы думаете о стиле главы ДНР Дениса Пушилина?

— Выделить стильную сторону главы Донецкой Народной Республики не могу, но с уверенность скажу, что Денис Владимирович придерживается и соответствует всем канонам внешнего вида, которые полагаются ему по должностному уставу главы Республики. Классически и официально. Все, что я могу сказать на этот счет.

- Работают ли еще в Донецке ваши коллеги? Если да, то расскажите немного о них.

— С начала войны практически все дизайнеры покинули город в поисках лучшей жизни. На сегодняшний день я могу отметить двух дизайнеров с именем. Это Алеся Кошечкина и братья Анацкие.

Что же касается городских ателье, могу сказать одно: на сегодняшний день они стали позиционировать себя с более творческой стороны и пробуют себя в дизайнерстве.

Есть молодежь, которая только начинает получать образование в данной сфере и только начинает свой путь! Люди стремятся к прекрасному и хотят найти себя, и это здорово!

Я от всей души желаю начинающим дизайнерам удачи, творческого полёта, вдохновения и, главное, любви к своему делу. Мечтайте. Мечты имеют свойство сбываться!