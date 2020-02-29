Когда нынешний премьер-министр Украины Алексей Гончарук покинет свой пост и придёт черёд определяться с кандидатурой нового главы Кабмина, то шансы на серьёзные изменения в стране всё равно будут крайне малы, изменятся только лица. Об этом сказал в интервью изданию Украина.ру политтехнолог Сергей Слободчук

- Сергей! Стало известно, что премьер Алексей Гончарук повторно подал президенту Зеленскому заявление об отставке, мотивируя это тем, что он раздражён публичным обсуждением вопроса, кем его заменят. Насколько, на ваш взгляд, это серьёзно на этот раз?

— Дискуссия о том, каким образом убрать Гончарука и каким будет состав нового Кабмина, длится примерно с позапрошлого понедельника. В принципе, я прогнозировал, что увольнение Богдана из Офиса президента запустит цепную реакцию — и первыми на выход попросят Гончарука и министра экономики Милованова. Мнение самого Гончарука тут, в принципе, вообще никого не волнует, есть однозначное решение, что его надо убирать. Только бы не шило на мыло. Погребинский о грядущей отставке Кабмина Украины © РИА Новости, Максим Блинов | Перейти в фотобанк

Но есть проблема. В Офисе президента (ОП) исходят из того, что ему надо дать уйти по собственному желанию, потому что у него годовой иммунитет от увольнения депутатами Верховной Рады. Поэтому ему дают возможность уходить с любыми объяснениями — вот он и выбрал, с какими объяснениями уходить. Пытается переложить ответственность за это на Зеленского.

Еще один вопрос, который прорабатывают в ОП — это как бы «прицепом» избавиться еще и от генпрокурора Рябошапки. И сам Зеленский, и его окружение очень недовольны тем, что он тормозит все резонансные дела. А сейчас будет март, все вспомнят «зеленым» лозунг «Придет весна — будем сажать», и эти воспоминания будут не в пользу власти. Золотарев: Зеленский перестал быть "паровозом" и поэтому меняет Кабмин © РИА Новости Украина/Евгений Котенко

- Насколько существенно это может сказаться на рейтинге Зеленского?

— Скорее в плюс сыграет, потому что Гончарук и этот состав Кабмина создали себе имидж некомпетентных и малоадекватных людей. Например, последний опрос КМИС показывает, что позитивно к Гончаруку относятся 8 %, в то время как негативно — 33 %. По сравнению с декабрем, рост (негатива — А.Л.) на 11 пунктов. Для значительной части избирателей это будет плюс, что Зеленский убрал такого человека. Хотя надо напомнить, что, по Конституции, на самом деле премьер-министр такое заявление должен подавать Верховной Раде, а не президенту.

- Если Гончарук уйдёт, каких можно ожидать изменений?

— В теории идея заключатся в чём — надо увольнять Гончарукаи и формировать новый Кабмин. А на практике проблема, как всегда упирается в вопрос, где найти для этого голоса? С другой стороны, есть соросята, которые вцепились зубами, рогами и когтями в премьерское кресло, и они согласны менять Гончарука при условии, что заменят его на Юлию Ковалив — замглавы Офиса президента — выходца из той же грантоедской среды.

Ещё один пункт обсуждения: как будет выглядеть новый Кабмин. Поскольку будут собирать голоса в парламенте, то нужны новые министерства для того, чтобы расплатиться должностями. Поэтому будут делить Министерство по делам ветеранов, например, Министерство культуры и спорта, Министерство экономической политики тоже будут делить — на Минэкономики и МинАПК, чтобы из одного министерского портфеля стало два, чтобы было чем расплатиться за голоса. «Пол-Кабмина сегодня стоит на одной ноге». Бортник о правительственном кризисе на Украине © Facebook, Ruslan Bortnik

Если будет реализован вариант с соросятами, то это, по большому счёту — менять шило на мыло, потому что они, что называется, жизни не видели, ничего тяжелее гранта в руках не держали. Как видим, на практике умение говорить по методичке про «демократические ценности» и воровать западные деньги не помогает в работе Кабмина. Поэтому в случае замены на Ковалив результат будет такой же — «Гончарук в юбке».

- А если без соросят?

— Если рассматривать вариант «Плачет соросятко в автомате, кутаясь в зябкое пальтецо», то возникает все тот же вопрос — где найти голоса? Примерный расклад по фракциям и депутатским группам следующий. Оппозицию они, конечно, не хотят подключать. А «зелёные кнопочки» — они за деньги готовы голосовать за кого угодно сейчас, лишь бы заплатили. Поэтому вопрос — кто выложит налом искомую сумму, которую надо занести «в конвертах». Представьте, массажисты и свадебные фотографы вдруг увидели как на практике выглядит тысяча долларов, которую раньше смотрели только по ТВ, и им крышу сорвало.

Группа «За будущее», которая ориентируется на Игоря Коломойского, за то, чтобы Кабмин возвратил «Приватбанк» группе «Приват».

Группа «Доверие» ориентируется на Веревского, на Рора и других аграрных латифундистов. Они требуют, чтобы был принят закон о продаже земли.

Вот такая примерно расстановка сил. При этом та часть «Слуг народа», которую мы называем соросятами, конечно, будет ещё смотреть, какую команду им дадут из посольства (США — А.Л.).

- Относительно голосования за кандидатуру нового премьера?

— Да. А им дадут команду, скорее всего, если это тоже будет кто-то из соросят. Такая вот комбинация вырисовывается на данный момент.

Поэтому выходят на вариант, когда премьером будет кто-то из грантовых, а состав Кабмина «порежут» на квоты и распределят среди групп влияния. Смена премьера Украины. От разговоров к действиям без внятного кандидата © kmu.gov.ua | kmu.gov.ua | Перейти в фотобанк

- Другими словами, для рядовых граждан нет оснований для оптимизма: от перемены слагаемых сумма не меняется…

— Абсолютно. Всё будет то же самое. Пока всё выглядит таким образом, что сделают перестановку кроватей, как говорится, но по сути ничего не изменится. В экономике параметры задаёт МВФ, он диктует основные экономические решения. Например, требует запустить рынок земли, решить ряд других вопросов. Тут и кредиторы Украины, которые играют на облигациях внутреннего государственного займа (ОВГЗ). В данном случае говорить о перспективах изменения ситуации можно было бы, если бы была какая-то сильная политическая фигура, но об этом не идёт речи.

- Говорили о кандидатуре Сергея Тигипко…

— Кандидатура Тигипко — это просто информационный вброс. Можно хоть о Тигипко вспомнить, хоть о Пустовойтенко, хоть о Ющенко, но голоса — где взять голоса, чтобы за него проголосовали? Кроме того, вспомним, что Тигипко — бизнес-партнёр Порошенко. Тогда нужно создавать коалицию с партией Порошенко. Но в таком случае «слугам народа» на местные выборы можно вообще не идти, потому что они на деле покажут, что, по сути, «зеленые» и Порошенко — это одно и то же.

Есть и другие кандидатуры. Так, Коломойский продвигал Юрия Витренко, но очень некстати случилась эта история, когда Витренко подал в суд за то, что ему не выплатили миллионную премию. Поэтому к проблеме, что нет голосов, добавляется еще и негативный информационный фон. И главная интрига сейчас — это не только фамилия нового премьера, но удастся ли национальному капиталу подвинуть компрадоров в составе Кабмина и в исполнительной власти в целом.