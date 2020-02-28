Бывший депутат Верховной Рады Олег Царев рассказал изданию Украина.ру о том, кто сейчас претендует на пост главы украинского правительства в случае отставки нынешнего премьера Гончарука, и оценил шансы претендентов

- Олег, что в настоящий момент вам известно о возможной отставке премьер-министра Гончарука? Насколько эта отставка реальна?

— Это уже четвертая попытка. Как только его пытаются снять, то сразу же представители Демократической партии Америки, Сорос, МВФ, Мировой банк оказывают давление на Зеленского, чтобы Гончарука не сняли. Это первая причина.

Вторая причина: такие, как Сорос, хотят, чтобы при нынешнем премьере был принят закон о рынке земли и ни в коем случае не было принято решение о приватизации «Приватбанка», чтобы не дать Коломойскому получить его обратно.

Они говорят: пусть сначала все это будет сделано, а вот тогда будем его снимать.

- А почему Зеленский хочет отправить Гончарука в отставку?

— Потому что считает, что из-за действий правительства его рейтинг падает. Первое. Седьмой месяц подряд продолжается падение промышленного производства. В январе — на 5,1% (по сравнению с январем 2019 года) и на 8,4% по сравнению с декабрем 2019 года. В перерабатывающих сегментах падение — 3,2%, в добывающих — 4,5%.

Второе. Падение промышленности идёт во всех регионах и на Западе (Тернопольская область — 15,3%), и на Востоке (Луганская область — 26,0%).

Третье. Грузооборот в январе упал на 20,7%. Больше, чем когда-либо за всю историю независимой Украины.

Четвертое. Производство сельскохозяйственной продукции упало в первом месяце года на 0,7%.

Пятое. Индекс ожидаемой деловой активности (ИОДА), по расчетам НБУ, снизился за месяц на 8,3 пункта до отметки 40,3 пункта. Нейтральный уровень ИОДА — это 50 пунктов.

- Кроме экономических причин есть ли еще какие-то?

— Да, это неспособность Кабмина взять под собственный контроль финансовые потоки, которые контролируют до сих пор представители прежней команды. Зарабатывает Яценюк со всех тем, которые у него были. Зарабатывает Сорос вместе с Порошенко. Сорос зарабатывает очень много на облигациях внутреннего государственного займа и на других темах.

Они зарабатывают, а денег в бюджете нет, в том числе и команды «95 квартала». Последняя собирается и говорит: нам надо стать новой элитой. Чтобы ей стать, надо получить доступ к деньгам, а его до сих пор нет.

- Какие кандидатуры на премьер-министра в настоящий момент рассматриваются?

— Их около десяти: Сергей Тигипко, Валерий Хорошковский, Арсен Аваков, Дмитрий Дубилет, Юлия Тимошенко, Андрей Богдан, Денис Шмыгаль, Игорь Палица, Юрий Витренко, Олег Дубина, Анастасия Магонова.

Попов: Новым украинским премьером может быть Тигипко или Аваков, но у обоих есть существенные недостатки © sobityadnya.ru

Хорошковский обещает Зеленскому, что если он будет либо премьером, либо руководителем таможни, он обещает 2 млрд долларов в год на разные политические процессы: тут и зарплата депутатам Верховной Рады, выборы и на другие политические проекты.

Причем 300 миллионов из них он готов дать сразу же — в момент назначения. Они, по идее, нужны Зеленскому на местные выборы, которые состоятся осенью.

Обещает, что телеканал «Интер» будет работать исключительно в интересах Зеленского. Также Хорошковский просит себе и пост руководителя СБУ (там должен быть его человек), чтобы он смог обеспечить нужный доход.

В идеале он хочет быть премьером, но в то же время он мог бы быть и руководителем таможни или СБУ.

Но против назначения Хорошковского категорически выступает как вся команда Зеленского, так и Коломойский, Аваков и все олигархи. Все его боятся. Он сильный игрок.

Поэтому на первое место и выходит Тигипко. Почему? Потому что Тигипко из «Команды озимого поколения». Он устраивает Хорошковского. Тот согласен, чтобы Тигипко был первым лицом, а он был под ним, но под его контролем все темы, которые он обозначил.

К тому же, Тигипко один из учредителей «Приватбанка». Он в хороших отношениях с Коломойским. В отличных отношениях с Юлией Тимошенко. Он устраивает всех, в том числе и Сороса с Пинчуком. Так что у Тигипко больше всех шансов.

Есть шансы у Авакова и Тимошенко, которая несмотря на то, что постоянно критикует Зеленского, по различным каналам посылает ему сигналы, что готова занять пост премьера.

Но против них, как и против Хорошковского, категорически против выступает окружение Зеленского, так как они будут настолько сильными, что и Зеленский, и они попросту потеряются.

Так что у Тигипко шансы есть.

Также на должность премьера претендует и Дубилет.

Когда Богдан уходил в отставку, Зеленский пообещал ему пост премьера. Но ему, когда его отставили, надо было не улетать отдыхать, а находиться рядом с Зеленским.

"К нему будут обращаться со специфическими просьбами по России": зачем Хорошковский вернулся на Украину © из открытых источников | из открытых источников | Перейти в фотобанк

Однако некоторые назначенцы смогли встретиться с новыми руководителями и, чтобы подчеркнуть свою лояльность, поведали очень много интересной информации.

Они привели свидетелей, которые сообщили, что лично Богдану заносили — кто 300 тысяч долларов, кто 5 миллионов долларов, кто 15 миллионов долларов. Естественно, все это ударило по Богдану. Поэтому сейчас у него почти нет шансов занять кресло премьера.

Однако он будет влиять на формирование нового списка правительства. Поэтому вместо Богдана сейчас больше рассматривается Дубилет.

От Коломойского были кандидаты: Палица и Витренко. Но в последнее время их кандидатуры все меньше и меньше обсуждаются.

Также рассматривают кандидатуру Олега Дубины. Его плюс, что у него нет политических амбиций. При этом он хороший руководитель.

Еще один кандидат — Анастасия Магонова, человек Сороса. Она сейчас практически все делает за Гончарука. Она толковее и профессиональнее, чем Гончарук.

- А что, Ринат Ахметов нашел общий язык с Зеленским?

— Да. Он пообещал оплату в конвертах депутатам Верховной Рады. До этого оплатой занимался Богдан. Депутаты получают от 5 до 10 тысяч долларов в месяц. Рядовые меньше, главы парламентских комитетов больше.

Несколько месяцев назад им прекратили выдавать конверты, сейчас выплата им возобновиться. Сейчас Зеленский с Ринатом обсуждают проблему Центроэнерго, возврат схемы "Роттердам плюс", выдавив людей Коломойского.

Ахметов выразил готовность после ухода Суркова, с которым у него не складывались отношения, взять под контроль вопросы интеграции ЛДНР в Украину, и начать инвестировать в предприятия, которые были у него в ЛДНР.

С подачи Рината в качестве претендента на пост премьера рассматривается и его человек — Денис Шмыгаль, который занимается в правительстве Гончарука энергетикой, а в правительство Тигипко его прочат как вице-премьера по вопросам общин и развития территорий.

Вместо Коляды, который занимает пост министра по оккупированным территориям, поставят Сергея Сивохо. Он положительно воспринимается дончанами.