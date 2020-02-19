Политолог Константин Бондаренко рассказал в интервью Украина.ру, что происходит на современной Украине и какова роль бывшего помощника президента РФ Владислава Суркова в украино-российских отношениях

В среду, 19 февраля, должна была состояться презентация Национальной платформы примирения и единства. Но накануне советник секретаря Совета безопасности и обороны Украины Сергей Сивохо заявил о переносе этого мероприятия из-за обострения в Донбассе. В эти же дни на Украине будут вспоминать о трагических событиях шестилетней давности.

Обо всём этом издание Украина.ру поговорило с украинским политологом, директором Фонда "Украинская политика" Константином Бондаренко.

- Константин Петрович, шесть лет назад произошли трагические события на Майдане. Несмотря на ряд современных публикаций, в том числе и о группе стрелков из здания Консерватории, развязавшей кровавую перестрелку, официальная версия тех событий не претерпела изменений. Почему?

— Пока еще слишком мало времени прошло со времени Майдана, слишком еще политизированы любые позиции, которые связаны с расследованием, с Майданом и всей ситуацией вокруг него. Любые попытки пересмотреть мифологию Майдана, которая создавалась на протяжении последних пяти лет, сразу же наталкиваются на противодействие как активных участников, так и выгодополучателей того, что происходило в февральские дни 2014 года.

Я более чем уверен, что если сегодня привлечь тех, кто действительно стрелял по участникам акций протеста 2014 года, это вызовет очень серьезную политизированную реакцию целого ряда радикалов. Для которых люди, которых сегодня называют среди тех, кто стрелял, являются чуть ли не иконами.

- Может ли желание представить Национальную платформу примирения для Донбасса в эти дни быть свидетельством намерения новой власти дистанцироваться от Майдана? Тем более сам Зеленский, в отличие от Порошенко, никакого деятельного участия в тех событиях не принимал.

— Владимир Зеленский является тем человеком, который, не декларируя напрямую желание дистанцироваться от Майдана, на самом деле сейчас не поднимает волну новой истерии, новой мифологии и прочая-прочая. Он делает всё для того, чтобы в итоге был некий информационный стиль.

- Если возвращаться к платформе: с чем может быть связан срыв презентации, обострение обстановки на Донбассе? Это просто обострение или чей-то умысел?

— Слишком много совпадений вокруг процесса примирения. Перестрелки бывают постоянно. Если у людей нервы на грани, понятно, что они могут нарушить прежние договоренности. Да и провокации могут быть с обеих сторон.

Но как-то уж очень все совпало: заседание Совета безопасности ООН, подготовка к специальному заседанию Генеральной ассамблеи ООН, отставка Суркова, срыв анонсированного Сивохо мероприятия да и плюс ко всему приближение встречи в «Нормандском формате», в адрес которой скептически высказываются как в России, так и на Украине. Ни Украина, ни Россия к ней явно не готовы.

Кто стал провокатором, уже не столь важно. Важно, чтобы была возможность отмотать обратно и не сорваться в выяснение отношений по принципу «дурак — сам дурак».

- Вы упомянули об отставке Суркова. А как она может повлиять на отношения России и Украины?

— Я думаю, что никак. На протяжении последнего года господин Сурков постепенно сдавал свои позиции на украинском направлении, его перепрофилировали на другие направления, а украинское направление всё больше и больше перенимал господин Козак: сначала в ранге замглавы правительства РФ, а теперь в ранге замглавы Администрации президента РФ.

Но я думаю, что реально Козак и Сурков это фактически два проявления одного и того же процесса внедрения российской политики на украинском направлении. У каждого свой стиль, у каждого свои методы.

Господин Сурков уже выполнил свою роль. Как, это уже скажут, наверное, историки: насколько он справился со своей ролью и задачей. Понятно, что он был не инициатором этого процесса, он был исполнителем, модератором многих процессов. Это человек очень талантливый, очень выдающийся, будем говорить откровенно. Но при этом свою роль выполнил. Теперь дело за Козаком.

- А каковы цели у Суркова и Козака?

— Один мой знакомый сказал: «Сурков — это процесс, Козак — это результат».

- Но чего они добиваются?

— Посмотрим на протяжении этого года.