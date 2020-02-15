Обозреватель МИА «Россия сегодня» Ростислав Ищенко прокомментировал в интервью изданию Украина.ру задержание в Азовском море российскими пограничниками 15 февраля рыболовецкой шхуны с украинскими гражданами на борту, которые признались в браконьерстве

Капитан украинского судна признал, что занимался браконьерством в Азовском море - ФСБ © ФСБ РФ | ФСБ РФ | Перейти в фотобанк - Ростислав Владимирович, будет ли националистически настроенная общественность Украины пытаться использовать этот инцидент для того чтобы выдвинуть дополнительные обвинения в адрес Москвы?

— В принципе эта ситуация вполне обычная. На Дальнем Востоке часто задерживаются и южнокорейские, и северокорейские и японские суда, которые занимаются браконьерством. Обычно государство каждый раз пытается оказать помощь своим гражданам и вернуть их назад поскорее.

Вопрос как правило не политизируется. Но я думаю, что в украинском случае радикалы безусловно постараются сделать его таковым. Как поведет себя в этом случае официальный Киев — сказать не берусь.

Для скорейшего возвращения моряков им, безусловно, лучше просто посидеть да помолчать. И люди вернуться назад, и корабли вернут (можно просто штраф заплатить либо договориться).

Обычно эти суда подлежат конфискации, но поскольку они никому даром не нужны, то можно при помощи государства договориться и спокойно их выкупить. Но это при конструктивном подходе.

Если будет вопрос политизирован, то люди рано или поздно вернуться. Но, во-первых, они могут получить срок за браконьерство, а во-вторых — вернуться без техники и через довольно длительное время.

- Некоторое время назад мировое сообщество активно обсуждало возможность эскалации конфликта в Азовском море. Насколько эта проблема актуальна теперь?

— Для международного общества эта проблема и тогда не была актуальной. Азовское море — это внутреннее море России и Украины, иностранные суда там не присутствуют, только иногда заходят в азовские порты.

То есть это море мелкое и достаточно крупные корабли там не плавают, океанские крупные суда там не присутствуют. Поэтому мировому сообществу по большому счету плевать, что там происходит в Азовском море.

Да, несколько лет назад Украину там пытались поддержать ее политические партнеры, но сейчас они просто западному сообществу, поэтому не думаю, что будет такая острая реакция.

Во вторых — это две большие разницы. Одно дело — задержать за браконьерство рыбаков, что случается довольно часто, а другое — грань военного столкновения, как это было в Керченском проливе.

Сейчас до сих пор есть расхождения двух государств по вопросу о том, где, когда и как были задержаны те украинские катера. И были вопросы о статусе военнослужащих, которые там находились. Российская сторона называла их просто нарушителями границы, а украинская — военнопленными.

Тогда определенная озабоченность мирового сообщества была вполне логичной. Большая часть озабоченных были партнерами Украины, и речь шла о прямом вооруженном столкновении. А здесь — рутинная операция. Если кто-то что-то и скажет на международной арене, то это будет на два порядка менее эмоционально, чем это было пару лет назад.

- На Украине сейчас по-прежнему остаются задержанными суда «Механик Погодин», «Норд» и Nika Spirit. Вернут ли их российской стороне?

— Их рано или поздно вернут. Но скорее позже, чем раньше. Украина будет стараться придержать их как некий козырь в переговорах с Россией по любому вопросу. Москва, понятное дело, из-за этих кораблей на какие-то уступки идти не будет. Так что вернуться они не завтра. Хотя, возможно все.