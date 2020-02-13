О том, как в регионе воспринимают законопроект о введении рынка земли, об усталости от войны в Донбассе и опасности легализации частных военных компаний в интервью изданию Украина.ру рассказал главный редактор газеты «Горожанин» (г. Днепр) Виталий Теплов

- Виталий, наверное, самым актуальным вопросом для Украины является намерение Верховной Рады принять закон о продаже земли. Днепропетровская область обладает не только большим промышленным, но и немалым сельскохозяйственным потенциалом. Как в среде региональной элиты воспринимают этот закон? Что о нем думают местные фермеры и крестьяне?

— Конечно, все фермеры и люди, работающие на земле, очень нервничают по поводу принятия данного закона. Я очень хорошо знаком с ситуацией как минимум в четырех-пяти районах Днепропетровской области и могу точно сказать, что все очень сильно обеспокоены.

Хотя, с другой стороны, я всем фермерам напоминаю, что они чуть ли не поголовно все голосовали за Владимира Зеленского и его партию «Слуга народа». А те в свою очередь открыто говорили, что намерены ввести рынок сельхозземли. Но по нашей украинской традиции подавляющее число избирателей увидели лишь то, что хотели увидеть, и проигнорировали самое важное в программах будущего президента и парламента.

Моя позиция как раз в том, что рынок земли Украине нужен, но тот законопроект, который сейчас рассматривает Верховная Рада, — это не закон о рынке земли. Подобный закон должен был бы говорить о том, как работает рынок земли, какие будут задействованы механизмы и компенсаторы при функционировании этого рынка. Должны быть прописаны защитные меры для наших аграриев. И главное, нужно понимать, в чьих интересах проводится реформа — в интересах больших товарных хозяйств или мелкотоварного, фермерского типа сельхозпредприятий. Всего этого в данном законе нет.

Сейчас так называемый законопроект о земле — это всего лишь вносимые в действующее законодательство изменения. То есть не рынок земли плох сам по себе, а этот закон никуда не годится.

Есть еще одна проблема: по большому счету ни крестьяне, ни городские жители, которые номинально владеют украинской землей, не понимают, что происходит сейчас и что будет в случае принятия закона о земле в его нынешнем виде. Закон о земле отложили: Трамп для Украины страшнее МВФ © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Наши граждане привыкли, к сожалению, не думать о плохих последствиях действий властей. Как говорится, многие знания умножают печаль.

- Вчера, 12 февраля, была пятая годовщина подписания Минских соглашений, но за все прошедшие годы разрешить конфликт в Донбассе так и не удалось. Днепр находится в непосредственной близости от Донбасса и, очевидно, более других заинтересован в окончании войны. Так ли это и какие выводы можно сделать по минскому процессу в целом?

— Нужно признать, что все эти пять лет минский процесс не шел, так что отмечать годовщину нечем. Вообще Минские соглашения, на мой взгляд, существуют на уровне документа или, правильнее сказать, в качестве мема для СМИ.

За все эти пять лет никто не вдумывался в его смысл и содержание. В Днепре года три точно было шапкозакидательское настроение — что, мол, еще немного, и мы победим Москву, после чего заберем себе Кубань. Сейчас ситуация и настроения поменялись в корне. Наблюдается дичайшая усталость от войны, это видно по многим вещам, но наиболее показательно на отношении к областной больнице им. Мечникова.

Поясню: первые два года войны—2014-2015 она оказалась (во многом случайно) базовым госпиталем для всей украинской группировки в Донбассе. И в нее пошел огромный поток раненых, так вот на 95% их спасали благодаря помощи волонтеров и местных жителей, которые несли все — от лекарств до денег и вещей.

Сейчас, конечно, не столько раненых находятся в областной больнице и, тем не менее, они есть, и их немало. Так вот недавно в больнице вышел из строя ангиограф, аппарат для проведения сосудистых операций — так в течение уже трех месяцев никто из прежних волонтеров ни копейки не принес. Руководство больницы вынуждено обращаться к мировой общественности за помощью в починке этого оборудования.

То есть люди перестали сдавать деньги на раненых — это самый наглядный пример усталости от войны, от милитаристического напряжения, от всего негатива, связанного с вооруженным конфликтом.

А с другой стороны, пять лет оголтелой пропаганды не прошли даром. Неприглядный образ жителей Донбасса прочно засел в головах большинства украинцев. Этот стереотип настолько прочен, что я иногда просто пребываю в шоке от мыслей, которые озвучиваются некоторыми нашими деятелями. А всем известно: чтобы закончить войну, нужно желание идти на уступки с обоих сторон, в Донбассе нет и не может быть абсолютного победителя. Но добрая половина наших сограждан искать компромисс пока не готова.

В этой среде искренне полагают, что Донбасс можно победить и силой присоединить к Украине, но вот на вопрос, что потом с этим регионом делать — вообще нет ответа, если не брать во внимание желание устроить там концлагерь.

- На прошлой неделе депутат от «Слуги народа» Ольга Василевская-Смаглюк зарегистрировала в Верховной Раде законопроект №3005 «О военно-консалтинговой деятельности». То есть по сути закон, легализующий ЧВК. Как можно оценить такую инициативу, принимая во внимание финансирование Игорем Коломойским добробатов «Днепр-1» и «Днепр-2»?

— В финансировании батальонов участвовал не только Коломойский, но и Корбан и многие другие. В нашем регионе многие крупные бизнесмены брали на содержание парамилитарные образования, более того, один из моих знакомых, тогда еще крупный предприниматель, шутил, что он завел свой батальон, так как сегодня это принято в их кругу. Легализация ЧВК не нужна. На Украине они и так есть © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

А что касается данного законопроекта, тут нужно прежде всего внимательно посмотреть, кто его подал на рассмотрение. Ольга Василевская-Смаглюк — журналистка, но работала она на канале Коломойского — а следовательно, мы понимаем, кто на самом деле стоит за желанием легализовать частные военные компании.

На самом деле, это очень страшный для Украины законопроект, он стоит в одном ряду с законопроектом о дезинформации. И страшен он тем, что в стране полностью отсутствует система контроля над парамилитарными структурами. Да, пока там прописывается только внешняя деятельность подобных компаний — но мы же понимаем, что в обществе, где ходят миллионы единиц неучтенного оружия, это ограничение лишь «фиговый листок».

Я уверен, что как только все военизированные объединения участников АТО получат юридический статус, проконтролировать их деятельность будет просто невозможно. А людей, которые готовы пойти в ЧВК, сейчас более чем достаточно.

- Насколько реальна опасность регионального сепаратизма, о котором периодически говорят украинские СМИ?

— Эта опасность очень реальна и стоит перед Украиной, как говорится, в полный рост. Вот когда в 1992 году покойный Вячеслав Черновол говорил о необходимости федерализации Украины на 8 регионов, он предвидел опасность стихийного расползания страны. А в нынешних условиях даже теоретически крайне сложно выстраивать федеративную структуру наподобие Бельгии.

Но с другой стороны, центр становится настолько слабым, что не забрать у него свою долю власти для регионов становится стыдно. По большому счету, региональные элиты и финансовые группы сейчас обладают такой силой, что это становится не вопросом принципа, а вопросом времени. Грубо говоря, им уже сейчас купить областного прокурора гораздо проще, чем договариваться с Рябошапкой.

- Новая власть вопреки своим предвыборным обещаниям не только не корректирует языковую политику Порошенко, но и во многом идет дальше в борьбе с русским языком, собираясь вводить языковых инспекторов. Как данная ситуация видится в Днепре?

— Украинский менталитет — это пофигизм, поэтому наш народ крайне пассивен, пока его эти неприятности не затрагивают лично. Это как точка на горизонте, которую можно до определенного времени игнорировать.

Приведу жизненный пример: я на автостоянке, где оставляю машину на ночь, подшучиваю над мужиками-охранниками, говоря, что если завтра они ответят мне или кому-нибудь другому не на мове, их согласно закону можно оштрафовать. Вот тут они взвиваются с криками: «Так нельзя, этого не может быть!»

То есть содержание и угрозы этого процесса реально никто не понимает и не хочет вникать, пока «жареный петух не клюнул». Тем более что пропаганда за последние годы сделала свое черное дело и убедила всех, что в Украине может быть только украинский язык государственным. Как бедные канадцы, австрийцы и прочие живут без своих госязыков — рядовому украинцу невдомек.

В то же время, идя по улицам Днепра, вы услышите, что 80-90% людей говорят на русском, но опасности для них лично, которую несет этот языковый закон, они не осознают.