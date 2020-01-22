Народный депутат Украины Вадим Новинский рассказал изданию Украина.ру о том, что думает по поводу выступления в Давосе Дональда Трампа, о своих впечатлениях от Греты Тунберг, приехавшей на форум, и о том, что ждет от речи Владимира Зеленского, который выступит вечером в среду, 22 января, на центральной площадке Давоса

- Вадим Владиславович, вы не первый раз посещаете Международный экономический форум в Давосе. В чем отличие форума 2020 года от предыдущих?

— Я уже десятый год подряд посещаю данный форум. Это уникальное место, где собираются представители бизнеса, экономисты, политики, общественные деятели со всего мира, чтобы обсудить текущее положение дел в экономике и общественной жизни, а также ответить на те вызовы, которые определяет современная ситуация в мире.

Мир меняется, появляются новые кризисы и риски. И каждый год они становятся предметом рассмотрения Давосского форума. Стоит рассматривать данный форум как некий процесс. Ведь кроме ежегодных встреч непосредственно в Давосе конференции под эгидой форума проходят на протяжении всего года в разных точках земного шара: Всемирный экономический форум в Китае, Всемирный экономический форум в Африке и т.д. Соломон Манн: Давос в последние годы демонстрирует лишь политические «понты» © Facebook, Solomon Mann | Перейти в фотобанк

Сюда съезжаются лучшие эксперты, лучшие аналитики, чтобы выработать стратегию по выходу из кризиса. Сегодня одни из главных проблем — торговые войны, протекционизм. Например, США просто перекраивают все правила ВТО (Всемирной торговой организации. — Ред.). Буквально за неделю до форума США подписало первую часть соглашения с Китаем, которое остановило торговые войны, последствия которых были бы для всех стран весьма ощутимыми. И это тоже предмет обсуждения форума.

Потому сюда и съезжаются представители из всех стран, чтобы обсудить пути решения кризисных ситуаций.

- А какие интересные темы на этот раз обсуждались?

— Тема этого форума «К сплоченному и стабильному миру». То есть рассматриваются те события и тенденции, которые наблюдаются в мировой экономике: самоизоляция, государственный протекционизм.

Давосский форум — это ещё и проводник глобализации в мировой экономике. Он категорически настроен по отношению к данным проблемам. Хотя я лично к национальным интересам всегда отношусь с уважением. Вот сегодня выступал президент США Дональд Трамп, и все его выступление посвящено внутренней повестке США. Америка превыше всего. Жизненные интересы каждого американца — вот, что он ставит во главу угла. Это та позиция, которой, к примеру, не хватает нам в Украине.

Руководство страны должно заботиться об экономике и, как следствие, о благосостоянии каждого гражданина. Трамп сегодня очень много говорил о том, как увеличились доходы американцев, сколько рабочих мест появилось, как возвращаются заводы, закрывшиеся за предыдущее десятилетие. Приключения украинцев в Давосе. Чем уже успела прославиться делегация Украины в Швейцарии © РИА Новости, Алексей Витвицкий | Перейти в фотобанк

В США в депрессивных регионах устанавливаются особые экономические условия. Особенно налоговые, чтобы туда снова вдохнуть экономическую жизнь. И мы должны думать в первую очередь не об идеологических аспектах, а об экономике.

Также очень важной темой этого форума являются климатические изменения, борьба за экологию. Этому вопросу уделяется очень много внимания. К примеру, прозвучала интересная инициатива от Давосского форума: посадить на Земле в течение 10 лет триллион деревьев. И ряд стран (к примеру, США) заявили о поддержке этой инициативы.

- Какие уроки может вынести из данного форума украинская власть?

— Идеология вражды, которая насаждалась последние пять лет в Украине, не приведет ни к чему хорошему. Мы видим, как наша экономика стагнирует. Темпы роста, которые демонстрирует правительство, вызывают вопросы. Есть подозрения относительно манипуляций со статистикой. Когда производство падает, экономика не может расти так, как это показывают члены Кабмина.



У нас нет внятной экономической и промышленной политики. То, что называют экономической политикой, — это полное ее отсутствие. У нас за прошлый год был спад производства в районе 7%. Это очень большие цифры. Для успеха Украины правительство должно ставить во главу угла экономические интересы Украины. Тогда будет успешен каждый украинец.

- Этого, как я понимаю, в своем выступлении на форуме будет касаться Владимир Зеленский.

— Президент Украины будет выступать сегодня. И он будет выступать на центральной площадке. Последний раз президент Украины выступал на этой площадке в 2015 году. Это достаточно знаковое событие. Знак уважения, доверия.

Тут также ожидается традиционный «Украинский завтрак», который пройдет в четверг, 23 января, открыт Украинский дом, который находится на центральной улице Давоса. Там проходит сессия, обсуждаются насущные проблемы нашей страны.

- Какие бы вы в таком случае дали советы украинской власти, чтобы выйти из этой ситуации?

— Правительство Украины должно понимать: для того чтобы был реальный экономический рост, необходимы два условия, без которых не будет успеха. Первое — это прекращение войны на Донбассе. И соответственно реинтеграция территории обратно в Украину.

И второе — нормализация экономических отношений с Россией, а лучше, чтобы от отношений нормальных мы перешли к дружеским. Это будет очень важным стимулом для экономики. Предприятия, находящиеся на неподконтрольных территориях, вернутся в экономику страны, а предприятия, которые работали на протяжении десятилетий в кооперации с российским бизнесом, восстановятся. Ведь когда-то был очень высокий товарооборот с Россией. И мы потеряли за последние пять лет порядка 13 миллиардов долларов экспорта в РФ. А сейчас найти рынки не так-то просто. Тем более что зона свободной торговли с ЕС не заменила собою ту экономическую выгоду, которую получала Украина от торговли с Российской Федерацией.

Российский рынок ушел, а европейский не пришел в полном объеме. И в дальнейшем необходимо, чтобы инвестиции были защищены. Необходима реальная независимость судов. Рейдерство, захват предприятий — все это должно прекратиться. Когда будут независимыми суды, будут защищены инвестиции, тогда и экономика будет развиваться более быстрыми темпами.

- А ваше выступление планируется?

— Нет. Мы в основном участвуем в различных сессиях, чтобы послушать выступления и понять новые тенденции. Темой прошлого Давоса была четвертая промышленная революция, а в этом году уже обсуждается, что мир должен идти к более сплоченному и устойчивому миру и каким должен быть капитализм. Разумков рассказал, во сколько обойдутся госбюджету поездки депутатов в Давос © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

По версии Трампа, он становится более социалистическим. Больше заботы о рядовом человеке. Весь Давосский форум пронизан тем, что финансовые власти и власти политические больше должны думать о простом человеке. Все должны получать от капитализма свою выгоду — в том числе рядовые граждане. На повестке — возврат от дикого капитализма, когда выживает сильнейший, к социализму.

- Вчера, насколько мне известно, было выступление Константинопольского патриарха Варфоломея. О чем он говорил?

— Выступал он в рамках панели, связанной с экологическими изменениями. И он рассказывал о том, как Константинопольский патриархат борется за экологию в мире. Он особо подчеркивал, что делает это вместе с Папой Римским.

— Вы были на выступлении Греты Тунберг?

— Ее выступление было вчера. Там все было расписано, и к ней было не попасть. Но интерес к ней значительно охладел по сравнению с предыдущим форумом. У нее талантливые продюсеры, талантливые режиссеры.

Выбрано детское лицо в качестве проводника правильных экологических идей. Она скорее объект этого движения, а не субъект. Но все же эти идеи сопряжены с некоторыми рисками. Экология — это хорошо, но нужно, чтобы и производства работали. И чтобы на этих производствах работали люди, зарабатывали деньги, кормили семьи.

Грета не стала событием форума в этом году. На этой панели, например, выступала девочка из Южной Африки, которая вызвала большой интерес. Сейчас такой тренд: выбирают детей, потому что дети говорят более искренне, и они становятся лицом того или иного движения.

- Трамп сказал, что в Америке для проблемных регионов делают специальные условия. Вы сами депутат от Донбасса — от Мариуполя. Не хотели бы президенту Зеленскому предложить сделать Донбасс зоной со специальным экономическим статусом для привлечения инвестиций?

— Мы все надеемся, что тот мирный процесс, который сейчас начался, будет иметь реальные результаты, а не станет просто имитацией, как при Порошенко. После того как война закончится и неподконтрольная территория снова перейдёт под контроль Украины, чтобы восстановить Донбасс, понадобится огромное количество инвестиций.

И как один из вариантов возможно создание некой свободной экономической зоны. Чтобы все, что там зарабатывалось, шло на возобновление инфраструктуры, восстановление разрушений.