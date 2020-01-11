Наталья Варакута, глава донецкого культурно-просветительного общества ромских женщин «Мирикля», рассказала изданию Украина.ру об особенностях празднования Нового года и Рождества у цыган, о народах Донбасса и способах гадания

- Каков национальный состав населения ЛДНР?

— Донбасс всегда был многонациональным краем. Однажды мы обращались в архив и установили, что в 2017 году здесь было 96 цыган. Но вообще в Донбассе проживает 133 национальности. Вот только алеутов у нас не было, но сейчас, может быть, и алеуты уже есть. И всегда все национальности дружили между собой. Ходим на праздники друг к другу. У нас было больше ста общественных организаций до войны. Сейчас многие из них остались и работают. Да и национальный состав сейчас изменился ненамного. Я думаю, что национальностей даже добавилось.

- Как цыганские народы отмечают Новый год и Рождество? Каковы цыганские традиции и особенности празднования?

— Новый год для цыган это домашний светский праздник. Собирается семья, ставят елку, на стол ставят обыкновенные угощения. Представители других национальностей, в частности, русские и украинцы, отмечают Новый год более широко, чем цыгане. У цыган главные праздники начинаются потом, после Нового года. Рождество — один из самых-самых главных праздников в году. Вообще религиозные праздники, Пасха, Рождество, очень в почете у цыган. И потом еще есть такой самый цыганский праздник — Старый Новый год.

Мы говорили о многонациональности Донбасса. Так вот в Донбассе даже цыгане разные. У нас примерно десять цыганских этнических групп, и у всех разные традиции. А вот Старый Новый год как раз объединяет эти традиции. Он даже называется Василица, или День Василия, это христианский святой Василий Кесарийский. Считается, что 14 января — это цыганский Новый год. Раскинуть карты и увидеть мир: главная цыганка Донбасса гадает на исход войны

Даже цыгане Крыма, которые мусульманскую веру исповедуют, в этот день празднуют и поют колядки, в которых обращаются к этому Василию. То есть идет полное смешение традиций. По улицам ходят колядники, приносят какие-то угощения, но в основном хозяева угощают. А колядники поют и желают семье счастья. Это старинные колядки — «Много жеребят», «Три мешка старинного золота». Так желают благополучия семье. Такие колядки поют практически все цыгане. Есть, конечно, свои особенности. Например, украинские цыгане-сервы поют колядки украинские: «Коляд, коляд, колядниця, Добра з медом паляниця, А без меду не така, Дай, дядьку, п'ятака, А ви, тітко, гроши, В вас дядько хароший». Поют и на цыганском языке, и на русском языке.

Как мне рассказывал дедушка, раньше считалось, что в Рождество лошади разговаривают между собой и обсуждают, как с ними обращаются хозяева. Поэтому иногда на Рождество цыгане заводили лошадь в дом, просили прощения у нее и хорошо кормили в эти дни. То есть почет и уважение оказывался не только людям, но и лошадям.

Цыганские рождественские традиции в основном перекликаются с русскими и украинскими. Это всегда 12 блюд на столе. Причем основные блюда такие же, как русские и украинские. Но есть особенные традиции и в цыганской кухне. Сейчас, когда я немножко окунулась в эту цыганскую кухню, люди спрашивают, чем она интересна. Оказывается, все наши цыганские блюда раньше были чьи-то, а теперь стали наши.

Мы делаем специальный праздничный пирог. Очень тонко раскатываем тесто на белой ткани. Туда кладем творог хороший, «богарный» творог, масло, изюм, потом заворачиваем с помощью белой ткани и закручиваем все это в спираль. У русских цыган этот пирог называется савияко, от слова «завитой». А у венгерских цыган он называется рэтешка. Но оказалось, что рэтешки это венгерские блюда. То же самое с мясом или блюдами, похожими на домашнюю лапшу, для которых мы рвем тесто, не режем его, а рвем. Это по-цыгански называется чипетки, так вот оказалось, что венгры тоже едят эти чипетки.

Так что в общем-то традиции переплетаются. За столом в Новый год сидит, конечно, в основном семья. Но за цыганским праздничным столом вы часто можете увидеть много представителей других национальностей. Мы не закрытый народ. У нас принято ходить друг к другу в гости. Сначала люди собираются у самого старшего человека. Почет и уважение старшим — это главная цыганская традиция. Потом идут в другой дом, потом еще. Так все праздники и ходим, и на Новый год, и на Рождество. Всем очень весело, хорошо. Поем, пляшем.

- Когда лучше гадать, чтобы предсказание было правдивым?

— Считается, что гадают люди в Святки. От Рождества до Крещения. Но на самом деле наши религиозные рома, наши цыгане, даже те, кто держит строго рождественский пост, знают секрет, что гадать на самом деле можно начиная с 7 декабря. Есть для этого специальные праздники: Саввы, Варвары, Николая, Андрея и т.д., когда девушки молодые гадают на женихов. Замужним женщинам это категорически запрещается, потому что они прогадают свою судьбу — все пропадет, что у них есть хорошего в жизни. А девушки в это время да, хотят узнать имя жениха, бросают сапожок.

Конечно, небо открывается и в Святки, то есть с Рождества. В это время надо гадать на свечах и зеркалах. Про свечи можно вот что сказать. Если вы хотите погадать на тему финансов, возьмите зеленые свечи. Если вы хотите погадать про любовь, возьмите розовые. Если про страсть — красные. Если вы подозреваете, что кто-то к вам плохо относится, можно взять белые и черные. Я обычно белые беру.

Если есть желание попробовать что-то необычное, могу рассказать о гадании, которое использовалось в нашей семье. Я больше нигде с этим не сталкивалась. Бабушка моя рассказывала, что делали так. Если надо было выяснить серьезный вопрос, брали граненую рюмочку, наливали туда горячительный напиток, и женщина, которая гадает, становилась у ворот. Если вопрос касался своей семьи, она поворачивалась спиной ко двору, и эту рюмочку бросала через левое плечо во двор. Если вопрос касается чего-то общего и чужих людей, не из семьи, она поворачивалась спиной к дороге и тоже бросала через левое плечо, но не во двор, а на дорогу. Если рюмочка становилась ровненько на донышко, все будет хорошо. Если рюмочка разбивалась, все плохо.

Вообще любое цыганское гадание основано на том, как вы договоритесь с какими-то предметами. На самом деле цыгане используют для гадания любые подручные средства. Можно просто взять два камешка — черный и белый, бросить их перед собой и договориться, что, допустим, белый это «да», черный «нет». Если белый ложится ближе к тебе, ответ положительный. Если дальше от тебя, отрицательный.

Самое главное — настроиться на позитив и всем желать счастья, добра и благополучия.

- Кому повезет в 2020 году Белой металлической крысы по восточному календарю? Чем наступающий год отличается от уходящего года — года Кабана?

— Год Свиньи мы уже прожили. Мы видели, что он был со своими сюрпризами, радостями, неудачами. А год Крысы скорей всего для большинства людей будет годом экономии, годом более просчитанным, продуманным. Самое украинское кушанье и верный способ найти суженого при помощи кота © commons.wikimedia.org, Brücke-Osteuropa

Крыса не хочет себя афишировать, она делает свои дела тихо. Но если крыса цель наметила, она к этой цели идет. Повезет в этом году всем банкирам и финансистам, всем людям, кто собирал денежки и наконец-то хочет что-то купить серьезное. Повезет и женщинам, которые хотят иметь детей. Для тех, кто долго ждал ребеночка и не мог дождаться, я думаю, будущий год будет очень благоприятен. Детки появятся.

- Можно погадать на то, что ожидает Донбасс в 2020 году?

— Давайте мы сейчас красиво спросим у карт Таро! У нас тут есть специальный волшебный платок, который нам поможет. Думаю, что Донбасс будет все более финансово независимый. Народы будут объединяться еще теснее. Скорей всего конфликтная ситуация станет тише, но отдельные проявления войны будут возникать где-то еще шестнадцать месяцев приблизительно. То есть те, кто затеял эту войну, кому она нужна, месяцев шестнадцать еще будут нас держать в подвешенном состоянии. Но основные военные действия прекратятся. Дело идет к перемирию.

На фоне событий наших, донбасских будут происходить большие изменения в соседних государствах. Я думаю, это связано с теми людьми, которые в какой-то мере ответственны за Донбасс. Может быть, полетят чьи-то головы, будут какие-то кадровые перестановки.

Скорей всего в Донбасс придут новые технологии, может быть, будет больше развиваться наука и наукоемкое производство. Сельское хозяйство, конечно, тоже, но совсем чуть-чуть.

Молодежи по-прежнему будет мало, потому что для них очень много ограничений и они не могут так спокойно себя чувствовать, как это было до войны.

Но все будут держаться вместе, и прогнозы неплохие. Конечно, чтобы выйти на тот уровень, который был до войны, нам, возможно, понадобится не меньше 8 лет. Очень хочется, чтобы настали мир, добро, счастье, радость. Я, например, не могу людей делить на национальности или относиться к ним по месту проживания.

- Что ожидает Россию в 2020 году?

— Россию тоже ждет немало перемен. Многие из этих перемен такие, что люди пока даже не могут себе представить, что такое возможно. Женщины будут больше выходить на политическую арену. Думаю, что и в руководящих органах, и в исполнительных, и в законодательных — везде будут женщины. Потому что все более они образованы и сильны.

В политическом плане, может быть, нужно обратить внимание на Азию и Восток. Что-то важное будет происходить в районе Урала или за Уралом. Если смотреть на карту России, то это справа. Делиться пока Россия на части не собирается, но все больше полномочий будет у регионов, и, наверное, это хорошо и правильно.

Смены власти скорей всего не будет пока в России. Но финансовые кланы будут все мощнее. Контролирующие органы — полиция, налоговая — могут претерпевать большие изменения. Люди в погонах должны ждать большой чистки в своих рядах. Но если говорить о СМИ, здесь цензуры будет все меньше, и свободы слова будет все больше. Единственное, я думаю, что это оплачиваться будет не слишком хорошо. Повышения зарплат вам не обещаю, но интересно будет.

И еще будет очень много гостей. У России будет много гостей. Возможно, какие-то будут проводиться мероприятия, и люди будут приезжать. Но вы знаете, Россия Донбасс не берет. Нету нас с вами рядышком. Помощь, возможно будет, но скорей всего мы останемся каким-то автономным образованием. Так что прогнозы хорошие, но непростые.

- Что изменится на Украине в 2020 году?

— Сейчас мы достанем другую колоду и посмотрим на украинцев в следующем году. Очень сложный год будет для Украины. Возможна во второй половине года смена власти. Возможны какие-то закулисные действия, не очень приятные. Но дело все-таки идет к продаже земли, причем, как ни странно, это, может быть, даже будет какой-то шанс для Украины. Понятно, что не для всех жителей, но у кого-то появится шанс жить лучше, потому что инвесторов найдется все-таки много на эту землю. Другой вопрос, что это может быть лучше сейчас, а хуже потом.

Уровень жизни людей очень разный, и пропасть между богатыми и бедными будет только увеличиваться. Понятно, что одно дело — политическая сторона жизни, а другое дело — это сами люди. Так вот, люди будут востребованы везде. Их везде ждут, их все хотят. Я думаю, что дело в образовании и воспитании. Но сама Украина скорее всего будет делиться на части. Возможно, это те же лет семь-восемь, о которых мы говорили, когда смотрели прогноз про Донбасс. Воссоединение Донбасса с Украиной очень маловероятно. Если даже это произойдет, это все равно будет какая-то автономия или что-то такое. Нет такого, что прямо мы вместе пошли навстречу друг другу. Увы, я не вижу такого.