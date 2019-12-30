Политзаключенный из Одессы Денис Шатунов, который вышел на свободу в результате обмена пленными между Украиной и республиками Донбасса, состоявшегося 29 декабря, в интервью Украина.ру рассказал о том, как прошла эта процедура, чем занимается теперь и что будет делать дальше

Рецидив беззащитности. Политзаключенный из Одессы Денис Шатунов в ожидании обмена © из личного архива Анны Шатуновой - Денис, прежде всего хотелось бы вас поздравить с выходом на свободу, к тому же и в канун Нового года. Расскажите, при каких обстоятельствах вы узнали, что вас внесли в списки на обмен. Как прошли юридическую очистку?

— Была связь, и родные следили за информацией по спискам, потом мне сказали, что включили. Я был осужден, находился в колонии в Черкассах. Было помилование. Потом нас этапировали в Киев, с Киева на Артемовск (Бахмут), и оттуда уже на обмен.

- Как чисто технически прошел этот обмен? Вот, вас привезли, и что было дальше?

— Ничего такого сверхъестественного не было. В основном это проверка документов. То есть вывели из автобуса, проверили документы, отвели в другой автобус. После этого уехали в Луганск.

- С вами общались представители властей?

— Красный Крест приходил, когда мы были в СИЗО в Артемовске. Из официальных лиц только Кобцева (глава рабочей группы по обмену военнопленных ЛНР Ольга Кобцева. — Ред.). Пока что еще не вызывали, но разговор по-любому будет.

- Где вас разместили? Чем сейчас занимаетесь? Где планируете встречать Новый год?

— Точно не могу сказать, я не местный. Приняли очень хорошо, никаких претензий или вопросов нет. Сейчас проходим медицинское обследование. Встречать Новый год будем здесь, в Луганске.

- Что собираетесь делать дальше?

Будем думать, как бы жене приехать. Жена в Оренбургской области. Буду, конечно, к ней ехать, там дочка. Это даже не обсуждается. В Одессе у меня осталась бабушка. Будем разбираться с этим, пока ничего конкретного не могу сказать.

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От редакции

Денис Шатунов был одним из активных участников Русской весны в Одессе. Его арестовали летом 2015 года за покушение на убийство. Денис хотел отомстить праворадикалу Сергею Ходияку за то, что он хладнокровно застрелил его друга, оставшись при этом безнаказанным.

Как стало известно во время суда, МВД подослало к нему провокатора, который предложил ему свои услуги в ликвидации Ходияка, а Денис согласился. В апреле 2016 суд приговорил Шатунова к 10 годам колонии строгого режима. Он провел три года в тюрьме в Черкассах, откуда не мог выйти даже по УДО.

Изначально украинская сторона отказывалась включать Дениса в списки на обмен, мотивируя это тем, что он осужден по уголовной статье, а не по политической, но учитывая, что у обмениваемых также есть уголовные статьи, все же согласилась включить его в список.