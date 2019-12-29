Главное желание большинства простых людей в преддверии нового, 2020 года состоит в том, чтобы в стране наступил долгожданный мир – и в Донбассе, и человеческих сердцах. Тогда только появится надежда на нормальную жизнь дома, считает журналист и общественный деятель Сергей Форест

- Сергей, как встречаете Новый год?

— Как всегда: накрываем стол, традиционные блюда на столе, приглашаем друзей, сами идём в гости. В общем, встреча с друзьями, с родными, потом на ёлку… Всё как обычно.

- Чем запомнился уходящий год?

Омерзительная пятерка: самые-самые преступления 2019 года © Андрей Лубенский

Что ещё не радует. Новый министр охраны здоровья Зоряна Скалецкая, заменившая исполнявшую обязанности министра Ульяну Супрун, не имеет профильного медицинского образования, она юрист по образованию. И пока она полностью продолжает программу предыдущей «и.о.». Сейчас ожидается большое сокращение врачей-инфекционистов, к чему это приведёт — можно догадываться. Такие вот назову медицинские итоги года, всё вызывает у меня большое беспокойство.

- Это печальные итоги, конечно. А хорошие воспоминания и впечатления от уходящего года есть?

— Хорошие впечатления? Ну, наверное, от наметившейся при избранном в уходящем году президенте Владимире Зеленском тенденции к миру. Это, наверное, можно назвать хорошим впечатлением. Хотя в других сферах… Насколько я понимаю, тарифы отпущены, земля выставлена на продажу. И, кроме земли, продадут предприятия. «Таков наш маленький план»: Бородянский рассказал, как Украина хочет интегрировать Донбасс © РИА Новости, Максим Блинов | Перейти в фотобанк

Но всё же будем надеяться, что если мир установится, то будут в Украину приходить инвестиции, жизнь как-то, возможно, наладится постепенно. А пока вот такая ситуация.

- Некоторые наши коллеги, друзья и знакомые встречают этот Новый год за тюремной решёткой или под домашним арестом, или просто под следствием — за то, что высказывали своё мнение, отличное от установленного, «правильного». Хотя власть как будто бы сменилась. Кстати, воспользуюсь случаем, чтобы выразить вам благодарность за публичную поддержку преследуемых властью коллег — и Кирилла Вышинского, и Василия Муравицкого, и других, имена можно долго перечислять…

— Но из этих многих имён одно имя нужно всё же назвать — недавно Апелляционный суд в Харькове оставил без изменения приговор к 12 годам заключения для 85-летнего учёного Мехти Логунова. Это в голове не укладывается, как можно держать в тюрьме человека в таком преклонном возрасте, с серьёзными проблемами со здоровьем. Для меня это вообще непонятно. Неужели нельзя было ограничиться домашним арестом, а дальше уже разбираться с тем, виновен он или нет. Сам возраст его мог бы стать поводом к послаблениям…

- К сожалению, ни в этом случае, ни во многих других послаблений пока не видно.

— Да. Я недавно общался по телефону с Василием Муравицким. Я так понимаю, что «дело» против него — на грани развала, но он по-прежнему под домашним арестом. Сейчас это ночной домашний арест, но долгое время арест был круглосуточным. Это значит, что он был лишён возможности зарабатывать, кормить семью, а в семье — маленький ребёнок. Муравицкий: На Украине легче заниматься разбоем, чем журналистикой © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

- Вы один из немногих, кто публично поддерживает преследуемых коллег. Но какой-то большой волны солидарности в медиасообществе не наблюдается. Почему?

— Сказывается то, что большинство крупных СМИ находятся под контролем крупного капитала, а сейчас такая тенденция, что крупный капитал идёт в ногу с властью. Разумеется, и журналисты стараются подавать такого рода материалы, чтобы они звучали в унисон с политикой правящей верхушки. Поэтому такая ситуация. Может быть, многие журналисты в душе и хотели бы поддержать, но боятся открыто выразить свои взгляды, потому что боятся остаться без работы.

Может быть, недостаточно активен и Национальный союз журналистов Украины (НСЖУ), хотя они делают что могут. Но где-то всё-таки сказывается вот этот пятилетний период промывки мозгов, сказывается и на журналистском сообществе. Такая наблюдается разрозненность, каждый за себя, боятся потерять работу, работы нет… И — скажешь что-то лишнее, а коллеги не поймут, осудят — вам это ничего не напоминает? Скажем так, можно в лучшем случае оказаться без работы. А ещё объявят врагом и приклеят ярлык «сепаратиста», и тогда можешь оказаться там же, где находятся те, кому выразил солидарность. Всё медиапространство поделено по принципу «свой-чужой».

- Видим, что уходящий год был в этом смысле достаточно суровым. А чего ждёте от нового, 2020 года?

— Будем надеяться, что, всё-таки, с новым президентом вся эта машина репрессий будет остановлена и пройдут демократические преобразования. И свобода слова будет восстановлена в правах, ведь они (представители власти — Ред.) так любят ссылаться на Европу и говорить о европейских ценностях.

Но, конечно, самая первая задача президента — установить мир в стране. Тогда последующие шаги можно будет делать в сфере экономики. Хотелось бы, чтобы 2020 год принёс мир и экономический рост, чтобы наши заробитчане возвратились от польских панов домой и строили будущее здесь. А для этого надо создавать рабочие места, создавать условия для людей. Увидим, как с этой непростой задачей справится новая власть.

Ещё одна задача для власти — выполнять нормы Конституции. А в Основном законе записано, что Украина — социальное государство. Необходимо и самому народу организоваться, и левым силам предпринимать меры к тому, чтобы любая власть об этом не забывала. Экономист: Прожиточный минимум на Украине занижен втрое © РИА Новости, Сергей Мальгавко | Перейти в фотобанк

Вызовов перед страной много, а каких-то явных улучшений пока не наблюдается. Продолжается отток рабочей силы за рубеж, люди едут, уезжает молодёжь, а здесь остаются одни пенсионеры, либо чиновники и силовики — вот такая картина.

- Чего вы хотели бы пожелать согражданам в новом, 2020-м?

— Закончим всё же на оптимистической ноте. Пожелаю всем мира, а всей Украине — развития. Пожелаю, чтобы здравый смысл в стране всё-таки преобладал. Хотелось бы верить, что медицина не будет у нас до конца разрушена, система Семашко не будет окончательно превращена в руины. А пока нам навязывают американскую, европейскую модели, но только у нас ведь не американские зарплаты… В общем, желаю всем крепкого здоровья и роста доходов. Но самое главное, повторю, это чтобы был установлен в Украине мир, чтобы остались в прошлом разжигание вражды и ненависти между украинцами. Тогда только жизнь у нас может постепенно наладиться — если все мы приложим к этому усилия.