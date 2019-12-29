- Сергей, как встречаете Новый год?
— Как всегда: накрываем стол, традиционные блюда на столе, приглашаем друзей, сами идём в гости. В общем, встреча с друзьями, с родными, потом на ёлку… Всё как обычно.
- Чем запомнился уходящий год?
— Хотелось бы на оптимистической ноте дать новогоднее интервью, но… Я сам недавно делал интервью с главным врачом онкологического диспансера. Вы знаете, что Житомирщина пострадала от аварии на Чернобыльской АЭС. И вот, он такие цифры назвал: у нас на сегодняшний день в Житомире только около 15 тысяч онкобольных. В области — 31 тысяча. Каждый год умирает более двух тысяч человек от онкозаболеваний, и у четырёх тысяч регистрируют этот диагноз. Среди заболевших много молодых. Вот это печально. Нет достаточной профилактической работы. Планировали построить в Житомире новый онкоцентр, больницу, но пока — впечатление просто удручающее. Коридоры узенькие, палаты переполненные, а приходят туда каждый день более 600 человек. Я прошёлся по эти коридорам — сама обстановка удручающая. К тому же, резко прекратились программы помощи. Помнится, когда я писал о проблеме в 2013 или 2012 году, онкобольных в Житомире было около 11 тысяч. Вот такой рост наблюдается за несколько последних лет.
Что ещё не радует. Новый министр охраны здоровья Зоряна Скалецкая, заменившая исполнявшую обязанности министра Ульяну Супрун, не имеет профильного медицинского образования, она юрист по образованию. И пока она полностью продолжает программу предыдущей «и.о.». Сейчас ожидается большое сокращение врачей-инфекционистов, к чему это приведёт — можно догадываться. Такие вот назову медицинские итоги года, всё вызывает у меня большое беспокойство.
- Это печальные итоги, конечно. А хорошие воспоминания и впечатления от уходящего года есть?
— Хорошие впечатления? Ну, наверное, от наметившейся при избранном в уходящем году президенте Владимире Зеленском тенденции к миру. Это, наверное, можно назвать хорошим впечатлением. Хотя в других сферах… Насколько я понимаю, тарифы отпущены, земля выставлена на продажу. И, кроме земли, продадут предприятия.
Но всё же будем надеяться, что если мир установится, то будут в Украину приходить инвестиции, жизнь как-то, возможно, наладится постепенно. А пока вот такая ситуация.
- Некоторые наши коллеги, друзья и знакомые встречают этот Новый год за тюремной решёткой или под домашним арестом, или просто под следствием — за то, что высказывали своё мнение, отличное от установленного, «правильного». Хотя власть как будто бы сменилась. Кстати, воспользуюсь случаем, чтобы выразить вам благодарность за публичную поддержку преследуемых властью коллег — и Кирилла Вышинского, и Василия Муравицкого, и других, имена можно долго перечислять…
— Но из этих многих имён одно имя нужно всё же назвать — недавно Апелляционный суд в Харькове оставил без изменения приговор к 12 годам заключения для 85-летнего учёного Мехти Логунова. Это в голове не укладывается, как можно держать в тюрьме человека в таком преклонном возрасте, с серьёзными проблемами со здоровьем. Для меня это вообще непонятно. Неужели нельзя было ограничиться домашним арестом, а дальше уже разбираться с тем, виновен он или нет. Сам возраст его мог бы стать поводом к послаблениям…
- К сожалению, ни в этом случае, ни во многих других послаблений пока не видно.
— Да. Я недавно общался по телефону с Василием Муравицким. Я так понимаю, что «дело» против него — на грани развала, но он по-прежнему под домашним арестом. Сейчас это ночной домашний арест, но долгое время арест был круглосуточным. Это значит, что он был лишён возможности зарабатывать, кормить семью, а в семье — маленький ребёнок.
- Вы один из немногих, кто публично поддерживает преследуемых коллег. Но какой-то большой волны солидарности в медиасообществе не наблюдается. Почему?
— Сказывается то, что большинство крупных СМИ находятся под контролем крупного капитала, а сейчас такая тенденция, что крупный капитал идёт в ногу с властью. Разумеется, и журналисты стараются подавать такого рода материалы, чтобы они звучали в унисон с политикой правящей верхушки. Поэтому такая ситуация. Может быть, многие журналисты в душе и хотели бы поддержать, но боятся открыто выразить свои взгляды, потому что боятся остаться без работы.
Может быть, недостаточно активен и Национальный союз журналистов Украины (НСЖУ), хотя они делают что могут. Но где-то всё-таки сказывается вот этот пятилетний период промывки мозгов, сказывается и на журналистском сообществе. Такая наблюдается разрозненность, каждый за себя, боятся потерять работу, работы нет… И — скажешь что-то лишнее, а коллеги не поймут, осудят — вам это ничего не напоминает? Скажем так, можно в лучшем случае оказаться без работы. А ещё объявят врагом и приклеят ярлык «сепаратиста», и тогда можешь оказаться там же, где находятся те, кому выразил солидарность. Всё медиапространство поделено по принципу «свой-чужой».
- Видим, что уходящий год был в этом смысле достаточно суровым. А чего ждёте от нового, 2020 года?
— Будем надеяться, что, всё-таки, с новым президентом вся эта машина репрессий будет остановлена и пройдут демократические преобразования. И свобода слова будет восстановлена в правах, ведь они (представители власти — Ред.) так любят ссылаться на Европу и говорить о европейских ценностях.
Но, конечно, самая первая задача президента — установить мир в стране. Тогда последующие шаги можно будет делать в сфере экономики. Хотелось бы, чтобы 2020 год принёс мир и экономический рост, чтобы наши заробитчане возвратились от польских панов домой и строили будущее здесь. А для этого надо создавать рабочие места, создавать условия для людей. Увидим, как с этой непростой задачей справится новая власть.
Ещё одна задача для власти — выполнять нормы Конституции. А в Основном законе записано, что Украина — социальное государство. Необходимо и самому народу организоваться, и левым силам предпринимать меры к тому, чтобы любая власть об этом не забывала.
Вызовов перед страной много, а каких-то явных улучшений пока не наблюдается. Продолжается отток рабочей силы за рубеж, люди едут, уезжает молодёжь, а здесь остаются одни пенсионеры, либо чиновники и силовики — вот такая картина.
- Чего вы хотели бы пожелать согражданам в новом, 2020-м?
— Закончим всё же на оптимистической ноте. Пожелаю всем мира, а всей Украине — развития. Пожелаю, чтобы здравый смысл в стране всё-таки преобладал. Хотелось бы верить, что медицина не будет у нас до конца разрушена, система Семашко не будет окончательно превращена в руины. А пока нам навязывают американскую, европейскую модели, но только у нас ведь не американские зарплаты… В общем, желаю всем крепкого здоровья и роста доходов. Но самое главное, повторю, это чтобы был установлен в Украине мир, чтобы остались в прошлом разжигание вражды и ненависти между украинцами. Тогда только жизнь у нас может постепенно наладиться — если все мы приложим к этому усилия.