О причинах кризиса в украинской металлургии изданию Украина.ру рассказал глава «Украинского аналитического центра» Александр Охрименко.
- Александр, падение производства в 20% — это обычное сезонное явление или форс-мажор?
— Начнем с ситуации на Украине. Украине некому продавать свой металл. На сегодняшний день крупнейшие металлургические предприятия Украины вынуждены сворачивать объемы производства, так как спрос на металл в мире — очень низкий.
Это связано прежде всего с [торговой] войной между Китаем и США. То есть война между Китаем и США влияет на мировую экономику, из-за этого автоматически уменьшился спрос на продукцию машиностроения и так далее. Большая часть металла, который производится на Украине, идёт на экспорт. Нет экспорта — нет металла.
— Насколько это большая цифра с точки зрения экономики?
— Я бы не сказал, что критическое падение, но очень обидное. В каком смысле? Металлурги могут больше производить, они и так полностью не загружают производственные мощности. То есть в этом году металлурги не могли в достаточном количестве насытить валютой экономику Украины. Это факт.
И действительно, если так будет дальше продолжаться, думаю, придется резать на металлолом украинские заводы, металлургические, я имею в виду.
Если так дела пойдут, завод есть, есть металл, а куда этот металл девать? Этот риск существует.
До Майдана Украина довольно много изделий из металла поставляла в Россию, начиная от котлов и заканчивая арматурой. Сегодня мы тоже поставляем в Россию, но в четыре раза меньше. Я имею в виду в тоннаже. Это очень хороший показатель. Не в валюте, в валюте он немного искажает…
То есть Украина фактически потеряла рынок России. В результате да, действительно, Украине не нужно столько металла. Его некуда девать. Произвести можно, но продать некому…
- Какие предприятия потеряли больше всего в производстве? И кому они принадлежат?
— Прежде всего это предприятия, который связаны с Коломойским, Ахметовым и Новинским.
Предприятия Донецкого и Днепропетровского регионов делали продукцию, которая частично поставлялась на экспорт в Россию. Они ее делают, но продать в Россию — проблема.
- Как это падение отразится на экономике Украины в целом?
— Уже отразилось. Есть уже первые данные о работе промышленности Украины за 11 месяцев. Промышленность Украины за 11 месяцев сработала в ноль. То есть промышленность зашла в стагнацию.
Понятное дело, что металлургия является одним из важнейших элементов промышленности Украины. В результате этого в этом году промышленность Украины показывает или падение, или нулевой рост.
- Как можно исправить ситуацию?
— Если закончится война между США и Китаем, спрос на металл должен вырасти в мире. Это один путь.
Второе: возможно, удастся восстановить нормальные деловые отношения с Россией, а не вводить санкции. Тогда может идти речь о поставках.
Ну и [третье]: если бы на Украине запустилось ипотечное кредитование и запустилось строительство. Потому что, если есть строительство, спрос на металл всегда растёт.