Украинские металлурги по сравнению с ноябрем прошлого года сократили производство стали на 20,1%. По данным Всемирной ассоциации производителей стали, в мировом рейтинге Украину отбросило на 15-е место

О причинах кризиса в украинской металлургии изданию Украина.ру рассказал глава «Украинского аналитического центра» Александр Охрименко.

- Александр, падение производства в 20% — это обычное сезонное явление или форс-мажор?



— Начнем с ситуации на Украине. Украине некому продавать свой металл. На сегодняшний день крупнейшие металлургические предприятия Украины вынуждены сворачивать объемы производства, так как спрос на металл в мире — очень низкий.

Украина ушла на две позиции вниз в мировом рейтинге выплавки стали © РИА Новости, А. Лобов | Перейти в фотобанк

— Насколько это большая цифра с точки зрения экономики?

— Я бы не сказал, что критическое падение, но очень обидное. В каком смысле? Металлурги могут больше производить, они и так полностью не загружают производственные мощности. То есть в этом году металлурги не могли в достаточном количестве насытить валютой экономику Украины. Это факт.

И действительно, если так будет дальше продолжаться, думаю, придется резать на металлолом украинские заводы, металлургические, я имею в виду.

Если так дела пойдут, завод есть, есть металл, а куда этот металл девать? Этот риск существует.

До Майдана Украина довольно много изделий из металла поставляла в Россию, начиная от котлов и заканчивая арматурой. Сегодня мы тоже поставляем в Россию, но в четыре раза меньше. Я имею в виду в тоннаже. Это очень хороший показатель. Не в валюте, в валюте он немного искажает…

То есть Украина фактически потеряла рынок России. В результате да, действительно, Украине не нужно столько металла. Его некуда девать. Произвести можно, но продать некому…

- Какие предприятия потеряли больше всего в производстве? И кому они принадлежат?

— Прежде всего это предприятия, который связаны с Коломойским, Ахметовым и Новинским.

Предприятия Донецкого и Днепропетровского регионов делали продукцию, которая частично поставлялась на экспорт в Россию. Они ее делают, но продать в Россию — проблема.

В следующем году «ляжет» металлургия. Машиностроение уже легло – Елена Бондаренко © РИА Новости, Владимир Трефилов - Как это падение отразится на экономике Украины в целом?

— Уже отразилось. Есть уже первые данные о работе промышленности Украины за 11 месяцев. Промышленность Украины за 11 месяцев сработала в ноль. То есть промышленность зашла в стагнацию.

Понятное дело, что металлургия является одним из важнейших элементов промышленности Украины. В результате этого в этом году промышленность Украины показывает или падение, или нулевой рост.

- Как можно исправить ситуацию?

— Если закончится война между США и Китаем, спрос на металл должен вырасти в мире. Это один путь.

Второе: возможно, удастся восстановить нормальные деловые отношения с Россией, а не вводить санкции. Тогда может идти речь о поставках.

Ну и [третье]: если бы на Украине запустилось ипотечное кредитование и запустилось строительство. Потому что, если есть строительство, спрос на металл всегда растёт.