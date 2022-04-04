Чей Пинск? Как имперские замашки поссорили украинских и белорусских самостийников

Сегодня бел-чырвона-белые флаги Белорусской Народной Республики (БНР) развеваются рядом с жовто-блакитными. Белорусские и украинские националисты изображают братство и единство в борьбе с «москалями». Однако если посмотреть на историю их взаимоотношений, то становится понятно, что они ещё успеют перегрызть друг дружке глотки

Белорусское полесье всегда было для украинских самостийников частью Украины.

В книге активного деятеля украинского движения Галичины Лонгина Цегельского «Русь-Україна та Московщина-Россія», вышедшей в 1916 году размещена карта, на которой Брест и Пинск обозначены как украинские города. Чей Гомель? Идентичность второго по величине города Белоруссии в начале XX века © Public domain

Цегельский был не только депутатом рейхсрата и галицкого сейма, но и одним из руководителей парамилитарной организации «Сокол». С началом войны она стала основой для формирования подразделений Сичевых стрельцов, в «боевой управе» которых Цегельский занимал руководящий пост. Кстати, брат Цегельского Игнатий — прадед одиозного украинского политика, лидера праворадикальной партии «Свобода» бывшего депутата Верховной Рады Олега Тягнибока.

Ещё более «империалистическая» карта Украины была издана в том же 1916 году «Украинским комитетом» в Швейцарии. На ней, помимо Бреста и Пинска, в состав «нэньки» включили Мозырь, Пружаны, Кобрин и Столин.

Теоретические построения украинским националистов получили «законодательное» закрепление в период создания Украинской Народной Республики (УНР).

6 марта 1918 года Центральная Рада УНР приняла закон об административно-территориальном разделе Украины, в соответствии с которым вся южная Белоруссия становилась украинской территорией. Брест стал центром земли Подляшье, а Мозырь — центром Дреговицкой земли, куда вошёл также Гомель с окрестностями.

Из-за территориальных споров украинские самостийники не могли найти общий язык с деятелями Белорусской Народной Республики.

Очевидец тех событий, белорусский историк Митрофан Довнар-Запольский, вспоминал: Чей Брест? Как Украина и Белоруссия боролись за спорные земли © Public domain

«Правительство Украинской Рады хотя и выразило симпатию новому государственному образованию (БНР. — Прим. Авт.), выказало ряд колебаний и стало проявлять империалистические тенденции в смысле легального захвата южных частей Белоруссии. Оно считало себя слишком прочным и вместо того, чтобы поддержать Белоруссию, стало предъявлять к ней территориальные требования…

Правительство Украинской рады было сметено гетманским режимом, который оказался ещё менее дальновидным. Украинское правительство стало захватывать южные уезды Белоруссии и вело себя так, что дальнейшие переговоры с ним потеряли для белорусского правительства всякий реальный интерес».

Естественно, ни о каких боевых действиях между УНР и БНР не могло быть и речи. Про деятелей УНР народная молва шутила: «В вагоне Директория, под вагоном — территория». У деятелей же БНР не было даже вагона, не говоря уже о войске.

А вот простые белорусы, не связанные с БНР, били «петлюровцев» весьма удачно.

Сегодня в Белоруссии почему-то не принято вспоминать Полесское восстание 1918-1919 годов. Однако тогда белорусы проявили свои лучшие боевые качества.

Уже летом 1918 года начинается партизанская борьба с украинскими оккупантами. Среди лидеров борьбы были Григорий Островский, Игнат Диковицкий, Фёдор Казубоский, Алексей Карась, Фёдор Романович, Иван Жук, Аксентий Лепешко, Кузьма Русак, Александр Хлебцевич, Аким Полховский. Чей Туров? Как «Сердце Полесья» могло стать Украиной, а стало Белоруссией © РИА Новости, Егор Еремов / Перейти в фотобанк

Постепенно число повстанцев достигло 10 000 человек. Партизаны выбили украинцев из Столина, Давид-Городка, Лунинца и перевели боевые действия на территорию Украины.

Впоследствии к белорусским партизанам присоединилась Рабоче-крестьянская Красная армия. В ночь с 21 на 22 января 1919 года начался штурм Пинска. К февралю город очистили от украинских оккупантов и, по сообщению оперативной сводки штаба Западной армии от 25 января 1919 года, взяли 60 пленных, а «петлюровцы и гайдамаки бежали, разграбив мирных жителей».

Любопытно, что пока существовала УНР, её руководители использовали «братскую» БНР как разменную монету в торге с Россией. Вот что писал коммунистический журнал «Чырвоны шлях»:

«Украинская мирная делегация, не укрепив ещё своей "державы" международным признанием, спешит поскорее "аннексировать" белорусские уезды.

Председатель русской делегации определенно заявляет:

— С самого начала наших переговоров лейтмотивом всех заявлений со стороны украинской делегации был следующий: "Спешите признать наши территориальные претензии на севере, а то мы признаем независимость Белоруссии"». Чей Белгород? Как советская Украина добивалась расширения своих границ © Public domain

В этих словах и заключается вся двусмысленность украинских самостийников, поддерживающих, с одной стороны, «независимость» Белоруссии, — конечно, в своих целях, — а с другой стороны — торгующихся с большевиками: «Спешите признать за нами белорусские уезды, а то мы… признаем независимость Белоруссии».

В итоге независимость БНР не признала не только Украина, но ни одно государство в мире. Первый глава правительства БНР Иосиф Воронко вынужден был констатировать:

«Нечеловеческие усилия белорусских деятелей поставить Белоруссию хотя бы в среду малых государств и добиться признания самостоятельности Белорусской Народной Республики ни к чему не привели».

Нельзя исключать, что и в будущем империализм украинских самостийников может стать камнем преткновения для выстраивания отношений с самостийниками белорусскими.