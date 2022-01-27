27 января 1918 г. делегации Центральной Рады УНР и государств Четверного союза (Германии, Австро-Венгрии, Османской империи и Болгарии) в городе Брест-Литовском заключили договор о завершении противостояния в Мировой войне.

Помимо большого геополитического значения это соглашение было важно для стран Центрального блока как механизм пополнения своих ресурсов (прежде всего продовольственных). Не зря ведь его многообещающе называли «хлебным миром». А поскольку потребность в этих ресурсах была весьма велика, то между союзниками развернулась острая конкуренция за «украинский пирог». «Мы формально признали существование Украинской республики». Как немцы переиграли Троцкого © Из собрания ЦГАКФФД Санкт-Петербурга

Определённые притязания были даже у второстепенных участников Четверного союза.

Так болгарские правящие круги высказывали намерение взять чуть ли не под «покровительство» славянскую страну. Под этим предлогом София рассчитывала получить часть продовольственных поставок с Украины. Большой интерес для болгар представлял Черноморский флот бывшей Российской империи. Аналогичные запросы на ресурсы и военные корабли были у Турции.

Однако главными претендентами на перераспределение украинских богатств были всё же Германская и Австро-Венгерская империи, которые фактически оккупировали недавно провозглашённое государство.

В феврале 1918 г. на территорию Украины вступили 24 дивизии германских войск и 10 дивизий империи Габсбургов. Общая численность оккупационной группировки первоначально составляла до 250 тыс. человек.

Согласно соглашению, заключённому в марте между лидерами Четверного союза в германскую сферу влияния входили Киевская, Черниговская, Полтавская, Харьковская, Таврическая (включая Крымский полуостров), а также частично Волынская и Екатеринославская губернии. Австро-Венгерский приоритет признавался над Подольем, Херсонщиной, а также западными частями Волыни и Екатеринославщины.

Претензии «младших сестёр» в составе прогерманского блока были отвергнуты. Турции и Болгарии было запрещено вывозить с Украины наиболее дефицитные ресурсы. По итогам оккупации Турция и Болгария смогли вывезти с Украины соответственно лишь 195 и 130 вагонов с грузами. «Фиктивный договор с мертвецами». Как Брестский мир с Украиной приблизил гибель Австро-Венгрии © commons.wikimedia.org, Public Domain

Германия же смогла вывезти 14 162 вагона, а Австро-Венгрия — 19 898. Правда, лидеры прогерманского блока несли и обязательства по снабжению Киева: Берлин — углём (22 272 вагона), а Вена — нефтью.

Тем не менее, такая диспропорция усилила напряжённость внутри коалиции и не позволила провести одновременную ратификацию Брестского мира с УНР в четырёх столицах, как это планировалось изначально. Болгария утвердила договор 15 июля, Германия 24 июля, Турция 22 августа, Австро-Венгрия до своего распада ратификацию документ так и не провела.

Упомянутое разграничение оккупационных зон происходило весьма напряжённо.

К примеру, австро-венгерская интервенция была легализована отдельно от германской, в ответ на обращение, поступившее из Подолии. В ряде случаев, между австро-венгерскими и германскими армейскими подразделениями происходила настоящая гонка по занятию населённых пунктов. Да и внутри германского контингента тоже были свои противоречия.

К примеру, в составе группы армий «Киев» находились кроме прусских воинских частей саксонский и вюртенбергский корпуса, кавалерийская дивизия и несколько бригад из Баварии. Командиры из полуатономных контингентов (особенно Баварского) стремились к установлению контроля над наиболее богатыми продовольствием районами, поскольку это прямо сказывалось на снабжении воинских частей, а также на содержимом солдатских посылок на родину.

Переворот гетмана Скоропадского, произошедший в Киеве 29 апреля 1918 г. часто рассматривают как резкое смещение баланса во влиянии на правительство Украины в пользу Германии. Вена отрицательно отреагировала на ликвидацию Центральной рады, что объяснялось как сильными проавстрийскими настроениями в составе последней, так и опасением установления прямого оккупационного управления Германии над Украиной. В вышиванке и женском платье. «Король Украины» Вильгельм фон Габсбург © Public domain

Показательно, что последней опорой Рады являлись сечевые стрельцы Евгения Коновальца, среди которых преобладали галичане, имевшие австрийское подданство. Сразу после переворота Павла Скоропадского активно циркулировали слухи, что Дунайская монархия не признает новую власть в Киеве.

Логикой данного противостояния можно объяснить активизацию в апреле 1918 г. потенциального претендента на украинский престол — Вильгельма Габсбурга (Василия Вышиваного), назначенного командовать украинским подразделением в составе австрийских войск. Впоследствии Скоропадский приложил немало усилий по удалению конкурента с территории Украины.

Вплоть до дипломатического признания Веной режима Скоропадского на Украине существовала реальная возможность двоевластия (создания параллельных правительств в австрийской и германской зонах оккупации). В итоге Австро-Венгрия была вынуждена уступить старшему партнёру в обмен на дальнейшее соблюдение Германией договорённостей о поставках сырья и продовольствия.

При этом австрийские дипломаты настойчиво добивались амнистии своих симпатизантов, пострадавшим в ходе апрельского переворота: экс-премьера УНР Всеволода Голубовича, Симона Петлюры, сечевых стрельцов и пр.

Берлин же безусловно признал Скоропадского новым правителем Украины, оказал помощь в нейтрализации его противников.

Весьма символичным являлось выполнение поначалу функций личной стражи гетмана полуротой германских солдат. К главе Украинской державы был приставлен адъютант главы немецкой оккупационной администрации Эйхгорна — капитан Вернер фон Альвенслебен. На заседаниях гетманского правительства периодически присутствовал германский майор Хассе. День в истории 17 января: умер прототип булгаковского генерала, не сумевшего защитить Киев © Public domain

За неделю до переворота в Киеве (23 апреля) по словам министра иностранных дел Австро-Венгрии Оттокара Чернина было заключено соглашение о механизме поставок сырья в союзные державы. Документ предусматривал создание крупного хозяйственного германо-австро-венгерского центра. Министр характеризовал его как «громадный склад зерновых продуктов, куда центральные державы командировали… доверенных специалистов по хлебному делу».

Предполагалось, что эта коммерческая организация возьмёт на себя миссию по закупке хлеба на Украине для его последующего вывоза в Европу по установленным квотам. Закупки планировалось осуществлять в местной валюте.

Однако во время австрийско-германского обострения в конце весны 1918 г. Вена пошла на односторонние шаги по организации хлебозаготовок.

Последний император Австро-Венгрии Карл I удовлетворил настойчивые просьбы военных передать им право проводить хлебозаготовки. В Одессу для руководства этой работой направился особый военный чиновник в чине генерала, а военное министерство получило для реквизиций 100 миллионов крон.

Чернин вспоминал, что отсутствие должного количества хлеба в австрийской зоне оккупации при значительном количестве австрийской валюты, выделенной в целях его закупки, вызвали быстрое обесценивание этих денег.

Контрабандным путём подешевевшие кроны перевозились в Голландию и Скандинавию, откуда попадали обратно в Австро-Венгрию. В итоге эта излишняя денежная масса весьма поспособствовала девальвации австрийской валюты. Как правитель Украины стал жертвой русских террористов © commons.wikimedia.org, Public Domain Фельдмаршал Эйхгорн в Киеве. 1918 год

Германская сторона резко осудила сепаратные действия союзников. Поэтому, когда в середине мая австрийцы обратились к немцам за продовольственной помощью, последние потребовали предпринимать последующие действиям под своим контролем.

Однако и в немецкой зоне оккупации крестьяне не желали расставаться с продовольственными запасами в обмен на обесценивающиеся деньги. На укрывательство хлебных излишков германские власти отвечали конфискацией зерна и муки на местных рынках, усиленным контролем над перевозками по железным дорогам. Это парализовало товарообмен и вызвало протестные действия селян, перераставшие в повстанчество.

Крестьяне прибегали к отравлениям солдат оккупационных армий. Только за несколько дней ноября 1918 г. в группе армий «Киев» насчитывалось 65 случаев отравлений, 2 солдата погибли. Также крестьяне организовывали налёты на пункты сбора и транспортировки продовольствия.

Между тем к концу августа вследствие постоянных перебросок наиболее боеспособных подразделений на Западный фронт германо-австро-венгерский контингент «похудел» почти в два раза и составил 130 тыс. человек.

Обозлённые же крестьяне формировали повстанческие отряды. Некоторые из них координировались отставными офицерами царской армии.

Первых серьёзных успехов выступления против оккупантов достигли в начале лета в хуже контролируемых районах австро-венгерской оккупации. Восставшим удавалось пленить и даже истреблять целые роты, блокировать крупные гарнизоны. Австро-венгерское командование, до тех пор подозрительно относившееся к появлению кайзеровских войск в своей зоне ответственности, запросило помощи у немцев. День в истории. 6 июня: в Киеве произошел мощнейший взрыв, от которого содрогнулся весь город © weekend.today

Вскоре были сформированы крупные смешанные отряды, обладавшие высокой мобильностью. При этом германские репрессивные меры были жёстче, чем австрийские. Но, несмотря на множество поражений, наносимых повстанцам, волнения перекидывались с уезда на уезд.

Мощные крестьянские восстания вспыхивали в июне — июле в Киевской, а затем в Черниговской и Полтавской губерниях. Повстанцы настолько осмелели, что атаковали на марше 28 июня целую бригаду (4-ю баварскую).

Подавить восстание удалось лишь в конце августа — начале сентября 1918 г. Но это было скорее связано с циклом сельскохозяйственных работ, чем с реальным замирением украинского села.

Однако наступившая стабилизация обстановки была лишь временной, поскольку в середине сентября начался развал австро-венгерских войск. Он был настолько стремительным, что помешал германскому командованию осуществить, вероятно, последнюю операцию на Восточном фронте — план «Фанштросс» против Румынии.

Предполагалось, что отряд из трёх дивизий Центральных держав форсируют Днестр у Тирасполя и Могилёва и на территории Бессарабии, а также Запрутской Молдавии разгромит совместно с группировкой Макензена румынские войска, готовившиеся перейти на сторону Антанты. Однако 16 сентября Австро-Венгрия отказалась от участия в этой операции.

В тот период Вена предпринимала отчаянные попытки выйти из войны с Антантой, добиваясь созыва международной мирной конференции. Падение гетмана Скоропадского. Как «слиняла» Украинская Держава © unr.memory.gov.ua

Германия, несмотря на неблагоприятные для неё процессы на Западном фронте продолжала методично укреплять своё влияние на правительство Украины.

4 — 10 сентября 1918 г. состоялся подчёркнуто торжественный визит Скоропадского в Германию. Гетман в сопровождении министра иностранных дел (потенциального преемника) Дмитрия Дорошенко был принят рейхсканцлером и Германским Верховным главнокомандованием. Состоялась личная встреча Скоропадского с германским императором Вильгельмом II. Кайзер по её итогам распорядился именовать «его светлостью».

Практическим итогом визита, который с ревностью воспринимался в Вене, стало подписание 10 сентября соглашения о продолжении поставок Украиной Центральным державам продовольствия и промышленного сырья. В нём детально оговаривались объёмы заготовок и меры ответственности на случай их невыполнения.

Важным новшеством данного документа являлось то, что он не требовал согласования всеми участниками прогерманского блока (кроме Австро-Венгрии).

Стороны соглашения с оптимизмом смотрели на выполнение Украиной обязательств по продовольствию, поскольку был собран новый урожай.

Однако итоговая статистика по состоянию на декабрь 1917 г. показала, что планируемый объем продовольственных поставок (1 миллион тонн) был выполнен меньше, чем на 20%. По зерну же этот показатель составил и того меньше (13%).

Главными причинами тому считаются засушливые погодные условия 1918 г., переоценка продовольственных запасов Украины и возможностей местных железных дорог.

Таким образом, основная цель «хлебного мира» так и не была достигнута. Украина так и не стала житницей для кайзеровской Германии и Австро-Венгрии.