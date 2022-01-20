20 января 1942 года в Берлине состоялось совещание руководителей Третьего рейха, на котором они договорились об «окончательном решении еврейского вопроса». Но до этого только на Украине уже было убито более миллиона евреев.

Нацисты стразу же после прихода к власти в Германии начали проводить антиеврейскую политику. Уже в апреле 1933 года в немецком законе о гражданской службе появился «арийский параграф». Он предусматривал, что только люди «арийского» происхождения, не имеющие предков-евреев, могут работать в системе государственной службы, позднее «арийский» параграф был распространён и на сферу образования.

В соответствии с программой унификации (Gleichschaltung), под давлением нацистской партии многие негосударственные организации Германии также ввели «арийский параграф». Для подтверждения «арийского» происхождения и получения работы требовалось предоставить «арийский» сертификат. Таким образом, евреи были исключены из государственной системы здравоохранения, лишены государственных должностей, изгнаны из редакций и театров и отстранены от занятия сельским хозяйством. «Венский штрудель» сионизма и антисемитизма: от Теодора Герцля до Адольфа Гитлера © commons.wikimedia.org,

Кульминацией этого процесса стало издание Нюрнбергских расовых законов 1935 года, целью которых было «окончательное отделение евреев от немецкого народа».

В предвоенные годы политика нацистов по отношению к евреям преследовала цель сделать Третий рейх «свободным от евреев» — путём усиливающихся репрессивных мер, которые убедили бы немецких евреев, что в Германии они лишены будущего, и заставили бы их покинуть страну.

В 1939-1941 годах связь между территориальными захватами, целями войны и политикой по отношению к евреям была сложной и изменчивой.

В результате военных побед под контролем Германии оказывались всё новые территории — и всё больше и больше евреев. Среди многочисленных целей, которых нацисты надеялись достичь в ходе войны, господствовало создание немецкого «жизненного пространства» на Востоке, что означало демографическую революцию — изменение структуры народонаселения Восточной Европы в соответствии с нацистскими расовыми принципами.

«Вычищение» евреев с аннексированных земель должно было стать прелюдией к их изгнанию с остальных территорий Третьего рейха, а затем и из всей контролируемой Германией Европы.

У нацистов было три плана переселения евреев: первый — в «Люблинскую резервацию» на территории Польши, второй — на Мадагаскар, и третий — в «арктические пустыни» Сибири. Однако нацисты под эвфемизмом «переселение» подразумевали изгнание, сопровождавшееся огромными — и предусмотренными — жертвами.

Как заявил один нацистский инспектор, осматривавший территорию предполагаемой Люблинской резервации: «Эта территория с ее крайне болотистой природой может… служить еврейской резервацией» и «привести к значительному сокращению еврейского населения».

Как отмечает американский историк Кристофер Браунинг, упомянутые схемы выселения евреев из Европы не были претворены в жизнь только потому, что они шли вразрез с другими нацистскими программами, и не вписывались в военно-экономический контекст Второй мировой войны.

По его мнению, каждый следующий провал не только усиливал разочарование и озлобление нацистских «демографических инженеров», но и приближал их к мысли, что, в конце концов, проще убить евреев, чем выселять их, способствовал привыканию к идее массового уничтожения евреев и укреплял всеобщую решимость приступить к нему.

Большинство западных ученых ныне согласны в том, что операция «Барбаросса» и война на уничтожение против СССР (Vernichtungskrieg) проложили дорогу для реализации «окончательного решения» на советской территории. Именно тут нацисты совершили решающий шаг в своих планах избавления от евреев — переход от идеи их выселения к идее систематического массового убийства.

Уже в конце июля 1941 года нацистские айнзацгруппы «С» и «D» начали переходить от селективных расстрелов взрослых мужчин к массовым убийствам еврейских женщин, детей и стариков. Вскоре целые города и районы были объявлены «свободными от евреев».

Мнения историков о том, как и когда было решено перейти ко второй фазе «окончательного решения», касавшейся евреев Европы, расходятся.

Однако уже в конце июля 1941 года Геринг уполномочил Гейдриха составить план «окончательного решения еврейского вопроса» на всей территории Европы, оказавшейся под немецким контролем — и это не могло быть сделано без решения Гитлера. При этом есть несколько ключевых событий, которые это подтверждают.

Так, 18 сентября 1941-го Гиммлер дал знать о полном отходе от прежней политики Гитлера — не допускать депортаций во время войны, и желании фюрера как можно скорее «очистить и освободить Рейх от евреев».

15 октября первый «юдентранспорт» отошел с территории Германии в Лодзь, а 18 октября Гиммлер и Гейдрих резко изменили еще один пункт политики Третьего рейха — запретили еврейскую эмиграцию. При этом всего за двенадцать дней — с 13 по 25 октября 1941-го — были разработаны планы строительства лагерей с газовыми камерами в польских городах Белжец, Хелмно и Освенцим (в лагере Аушвиц-Биркенау), а также в Риге, Могилеве и Собиборе.

К концу октября многие из чиновников нижнего звена в Берлине знали, что «в ближайшее время часть еврейских паразитов будет уничтожена специальными мерами». А 15 ноября 1941-го состоялась встреча Гиммлера с Рейхсминистром восточных оккупированных территорий Альфредом Розенбергом, который после неё заявил, что еврейский вопрос «может быть решён только путем биологического искоренения всего еврейства Европы».

Однако если в те дни нацисты лишь готовились к массовому уничтожению европейских евреев, значительная часть евреев советских уже была уже уничтожена, причём большинство жертв пришлось на территорию Украины.

По состоянию на июнь 1941 года в УССР проживало самое большое количество евреев на то время в Европе, и второе в мире (после США) — примерно 2,7-2,8 миллиона человек. Более миллиона из них было убито уже в июле-сентябре 1941 года.

Хотя самым известным местом казни является Бабий Яр в Киеве, где 19-30 сентября 1941-го было расстреляно почти 35 тысяч людей, больше всего евреев было убито на Галичине (Львовская область — более 300 тысяч, Ивано-Франковская и Тернопольская — более 130 тысяч в каждой).

Характерной особенность Холокоста на Украине было то, что больше 70% местных евреев погибло в результате расстрелов. Около 22% были вывезены в концлагеря на территории Польши, где и были уничтожены, а ещё 5 % умерло в гетто и лагерях от голода и болезней.

Как отмечает профессор Парижского университета Дельфин Бештель, погромы евреев произошли практически в каждом городе и деревне Галичине. Погромы отличались крайней жестокостью, евреев повсюду убивали хозяйственными инструментами — топорами, серпами и т. п. Иногда убивали только мужчин, но зачастую также женщин, стариков и детей. Волны насилия прокатились в конце июня и в течение июля 1941 года, иногда даже до вступления немецких войск, которые в половине случаев не участвовали в погромах.

При этом практически во всех случаях погромы были инициированы украинскими националистами.

Ныне накоплено множество задокументированных доказательств широкомасштабной координации между Третьим рейхом и украинскими националистами, их вооружёнными формированиями и рядовыми погромщиками.

Так, ещё перед немецким вторжением на Украину, структуры обеих действующих фракций ОУН* координировались напрямую из своих штабов в Берлине («мельниковцы») и Кракове («бандеровцы»). Штабы приняли решение о создании маршевых групп, которые должны были сопровождать немецкое вторжение на Украину, рекрутируя в свои ряды новых членов.

Кроме того, II Большой Сбор украинских националистов («бандеровцев») в мае 1941-го года постановил, что «Организация украинских националистов* борется с евреями как с опорой московско-большевистского режима, одновременно разъясняя народным массам, что Москва — это главный враг».

Нацисты были довольны результатами сотрудничества с украинскими националистами, в частности, рейхсляйтер Ганс Франк отмечал, что «поляки должны понять, что у них нет выбора кроме как быть преданными нам, а украинцы уже доказали свою верность».

Со стороны лидеров ОУН* немецкая политика геноцида полностью разделялась — стоит отметить заявления из автобиографии заместителя Степана Бандеры, Ярослава Стецько о том, что он «полностью поддерживает уничтожение евреев и заимствование немецких методов для уничтожения еврейства на Украине».

Хотя позже «бандеровцы» ссылались на так называемую «смену» политики ОУН по отношению к евреям осенью 1942 году (после того как большая часть преступлений против евреев была уже совершена в 1941-м). По решению І Военной Конференции ОУН*(б), состоявшейся в октябре 1942-го, евреев не следовало уничтожать, но нужно было «выселить их из Украины, дав им возможность вывезти кое-что из своего имущества».

Человеколюбие тут было ни при чём — по мнению лидеров украинских националистов, необходимо было считаться с евреями «из-за их сильного влияния в Англии и Америке».

Таким образом, когда 29 ноября 1941 года начальник Главного управления имперской безопасности (РСХА) Гейдрих разослал приглашения на конференцию для обсуждения наиболее быстрых и экономичных путей избавления Европы от еврейского населения, на территории Украины «еврейский вопрос» был уже практически решён.

Первоначально конференция была назначена на 9 декабря 1941 года, но затем была отложена до 20 января 1942-го из-за того, что 5 декабря началось контрнаступление Красной Армии под Москвой, а 7 декабря Япония напала на Пёрл-Харбор, и Гитлер объявил войну США.

Местом проведения конференции, в которой приняли участие 15 человек, Гейдрих избрал уютный особняк в живописном берлинском районе Ванзе (Wannsee). К началу конференции Гитлер уже принял принципиальное решение о целях и способах разрешения еврейского вопроса.

На конференции обсуждались вопросы технического характера. Одним из них была проблема смешанных еврейско-арийских браков — считать ли евреями людей, один из родителей которых еврей, а другой немец, и как поступать с теми, у кого еврейские дед или бабка. Решение по данному вопросу так и не было принято.

Руководитель «еврейского отдела» гестапо Адольф Эйхман, составлявший протокол конференции, сообщил присутствующим, что в соответствии с полученным ранее приказом Гитлера следует немедленно приступить к выселению евреев на территорию оккупированной Польши, где и были впоследствии построены большинство лагерей смерти.

В протоколе не упоминается о газовых камерах и крематориях, а говорится о «каторжных работах, на которых, надо надеяться, большинство умрут», а также о том, что нельзя оставлять в живых уцелевших, поскольку они будут ядром для возрождения еврейства.

Вниманию присутствующих был представлен список — статистическая оценка еврейского населения в каждой из европейских стран, всего 11 миллионов человек (в этом списке особо заслуживает внимания число евреев Албании — 200 человек, что свидетельствует о тотальности «окончательного решения еврейского вопроса»). Ни один из 11 миллионов евреев не должен был остаться в живых.

Поскольку решения Нюрнбергского трибунала закрепили число жертв Холокоста в 6 миллионов, то преступные решения Ванзейской конференции были реализованы более чем на 50%.

Каждый из участников Ванзейской конференции получил копию её протокола. В конце войны почти все они уничтожили свои копии, однако одна уцелевшая копия была найдена в 1947 году в архиве Министерства иностранных дел Германии. Дело в том, что её обладатель Мартин Лютер, во время конференции начальник отдела МИД Третьего рейха, в 1943-м был заключен в концлагерь и не смог уничтожить документ.

В 1961 году на легендарном суде в Иерусалиме Адольф Эйхман свидетельствовал, что после окончания официальной части конференции в неформальной обстановке за коньяком участники не стесняясь, без иносказаний обсуждали результаты заседания, и прямо говорили об уничтожении евреев.

При этом Эйхман оказался единственным участником Ванзейской конференции, которого казнили именно за организацию Холокоста. Статс-секретарь правительства Генерал-губернаторства Йозеф Бюлер был выдан Польше и казнён по приговору Верховного польского народного суда в Кракове 22 августа 1948 год. Командующий полицией безопасности и СД в Генерал-губернаторстве, оберфюрер СС Карл Эберхард Шёнгарт был казнён по приговору британского трибунала 16 мая 1946 года в Хамельне (Нижняя Саксония).

Несколько участников конференции погибли в ходе Второй мировой войны. Рейнгарда Гейдриха расстреляли британские диверсанты в мае 1942-го, статс-секретарь Имперского министерства юстиции Роланд Фрейслер погиб 3 февраля 1945 года во время американской бомбардировки Берлина, командующий полицией безопасности и СД Генерального комиссариата «Латвия», штурмбаннфюрер СС Рудольф Ланге — в бою в феврале 1945 года в Познани (Польша), статс-секретарь Имперского министерства восточных оккупированных территорий Альфред Мейер покончил жизнь самоубийством 11 апреля 1945 года в Хессиш-Ольдендорф (Нижняя Саксония), а упомянутый дипломат Мартин Лютер после выхода из концлагеря 12 мая 1945-го был застрелен на улицах Берлина.

Остальные отделались незначительными сроками заключения или вовсе не привлекались к ответственности.

К примеру, директор Партийной канцелярии НСДАП, оберфюрер СС Герхард Клопфер в 1949 году был признан судом «незначительно виновным», и до самой смерти в 1987-м работал советником по налогам и адвокатом в городе Ульм (ФРГ).