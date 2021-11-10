10 ноября Русская Православная Церковь празднует память преподобного Иова Почаевского, принципиального и стойкого защитника православной веры на Волыни, в миру известного, как Иван Иванович Железо.

Он прожил долгую, столетнюю жизнь, родившись в 1551 году в Коломые, и почив уже будучи игуменом Почаевской Лавры 28 октября (10 ноября по новому стилю) 1651 года.

Нужно сказать, что жизнь его и духовный подвиг пришлись на крайне непростые времена католической и протестантской экспансии на землях современной Западной Украины, которые в те годы были частью Руси Литовской. Многие годы в этом регионе назревал вопрос ухода христиан из-под омофора Вселенского Патриархата в унию с Римом. Был ли Даниил Галицкий первым украинским королём © credo.pro / credo.pro / Перейти в фотобанк

Колоссальный удар по Вселенскому патриархату был нанесен католиками еще в 1204 г., когда крестоносцы захватили Константинополь, на следующие полвека ставший столицей так называемой Латинской империи. После этого он уже так и не смог оправиться и осуществлять полноценное покровительство и защиту своих многочисленных внешних митрополий.

В 1453 году Константинополь вообще пал под ударом Османов. И Вселенские Патриархи превратились, фактически, в чиновников Османской империи на крайне уязвимом и зависимом положении. О какой защите русских канонических территорий вообще могла идти речь?

А параллельно на территории нынешней Западной Украины шли иные политические и религиозные процессы. Рост влияния католиков был сопряжен с перманентными и далеко не всегда безуспешными попытками заключения уний.

Тяготение к католичеству в среде западнорусской аристократии зародилось еще в начале XIII века, во времена правления Даниила Галицкого. Это был единственный случай, когда русский князь официально принял титул «короля Руси», что уже говорило о его политическом «западничестве».

Не стоит забывать и про Лионскую унию 1274 года. И хотя, она и была впоследствии отвергнута Вселенским Патриархатом, это был вполне определённый «сигнал» для очень многих православных, которые по тем или иным причинам плотно контактировали с Западной Европой. От унии до унии. Как украинский церковный сепаратизм не смог помешать восхождению Третьего Рима © из открытых источников

Вторым таким «сигналом» стала Ферраро-Флорентийская уния 1439 года. Также, впоследствии отвергнутая Православной Церковью. Но уже не столь единодушно, и с течением определённого времени. И хотя в первую очередь этот церковный договор касался отношений Рима и Константинополя, Киевская Митрополия тогда была частью Вселенского Патриархата, а потому, и на ней отразились эти события.

В общем, устремления в сторону католичества на момент рождения Иова Почаевского в 1551 году, уже несколько сотен лет циркулировали в западнорусском сообществе. Да и католики смотрели с давним и очень большим интересом на эти канонические территории Византии. Особенно, с момента начала её долгого, но неотвратимого падения.

Для Литовской Руси окончательный поворот в сторону Запада, по большому счету, состоялся в 1569 году с принятием гражданской Люблинской унии и появлением из Королевства Польского и Княжества Литовского того государственного образования, которое известно в истории, как Речь Посполитая.

Религиозные изменения также не заставили себя ждать.

В 1596 году ряд епископов Киевской православной митрополии во главе с митрополитом Михаилом Рогозой подписали Брестскую унию. А когда духовенство, оставшееся верным православию и представители иных Восточных Патриархатов лишили Рогозу сана и обратились к королю Сигизмунду с тем, чтобы тот разрешил назначить нового православного митрополита, тот отказался и повелел всем православным в Речи Посполитой подчиняться именно «главе русской униатской церкви».

Здесь нужно сказать, что у Православия в те годы все же оставались влиятельные покровители в среде Галицко-Волынской аристократии. Князь Константин Острожский между Москвой и Литвой © planetabelarus.by / planetabelarus.by / Перейти в фотобанк

Одними из таковых были князья Острожские, по некоторым данным, происходившие от Рюриковичей. Впрочем, что известно точно, так это то, что основатель рода Острожских, Федор Данилович, канонизирован Русской Церковью в лике святых. Продолжатели рода все так же были верны именно Православию, и оставаясь влиятельными фигурами в политике Литовской Руси, а потом и Речи Посполитой, фактически, защищали на своих землях Православную Церковь от католической экспансии.

Таким был и Константин Константинович Островский, который традиционно покровительствовал православным, даже в непростое время уний. И заметив в лице Иова перспективного монаха и миссионера, способствовал его переводу в Дубенский Крестный монастырь, где будущий преподобный стал игуменом на 20 лет.

По благословению игумена Иова в 1581 году, в созданной князем Константином типографии Иваном Федоровым была напечатана «Острожская Библия» — первое полное издание библейского текста на церковнославянском языке. Помимо этого, колоссального для тех времен труда, отец Иов активно занимался переводами Отцов Церкви, направленными против «латинства» и униатства. Что, естественно вызывало недовольство в католической правящей среде.

И то ли под гнетом обстоятельств, то ли просто тяготясь свой административной деятельностью и публичностью, будущий преподобный уходит в окрестности Почаевской горы, где живет отшельником и молится в пещере. Западный форпост русского православия. Что нужно знать украинским властям об истории Почаевской лавры © РИА Новости, Юрченко / Перейти в фотобанк

Вообще, драма Иова Почаевского, насколько можно судить по его житию и историческим источникам, заключалась в том, что он совершенно не стремился к публичности, и к тому, чтобы стать одним из самых известных апологетов православия своей эпохи. Да и управление монастырем явно было не слишком желанной для него стезёй.

Жизнеописание святого говорит о нём, как в первую очередь, о молитвеннике и аскете. Которому вся эта внешняя, кипучая деятельность «мешала молиться».

Историки Церкви также отмечали эту двойственность «поневоле». С одной стороны игумен Почаевской Лавры стремился к уединению и даже отшельничеству с умной молитвой, а с другой все равно оказывалось, что именно он стоит на защите Православия в Западнорусской земле.

Собственно, так случилось и в Почаеве, где очень быстро нового монаха-отшельника заметила братия и просила стать игуменом их монастыря. Иов поначалу отказывался, но в какой-то момент, все же возглавил обитель.

И именно здесь будущий преподобный создает одно из самых известных своих апологетических произведений под названием «Книга Иова Железа, игумена Почаевскаго, властною его рукою написанная» позже, уже в 1884 году изданную как «Пчела почаевская». По сути, это серия «бесед» и «поучений», а также выписки из житий и проповедей Отцов Церкви. И носит этот сборник все тот же апологетический характер, предостерегая от впадения в ересь и раскол. 100 лет украинской автокефальной церкви: история смуты, предательства и поражений © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

Символично в этом смысле то, что оригинал рукописи «Книги Иова Железа» бесследно исчез не без участия такого деятеля, как Дионисий (Валединский), который уже в 1932 году попросту забрал оригинал рукописи себе.

Именно этот церковный деятель сначала возглавил фактически «самопровозглашенную» Польскую Православную Церковь, а потом стоял у истоков Украинской автокефальной церкви, одного из самых болезненных расколов в украинском православии в XX веке.

Впрочем, и саму Почаевскую обитель ждали не самые легкие времена.

В 1607, например, уже в то время, когда Иов Почаевский стал игуменом монастыря, некий протестант-лютеранин Андрей Фирлей задумал выжить почаевских монахов из обители. И у него были все возможности для этого, поскольку он был наследником Анны Гойской, известной благотворительницы и защитницы православия, которая отдала во владение обители многие земли, а также икону Божьей Матери, впоследствии известную, как Почаевская.

Фирлей стал отбирать эти земли, а в какой-то момент силой забрал и икону. И Иову пришлось судиться с Фирлеем. Дело в итоге решилось в пользу монастыря.

На этот оплот православия на Западной Украине имели виды и католики. Действуя методом внешнего давления и внутреннего раскола, они в итоге привели братию обители к тому, что уже в 1713 году монахи приняли унию. Можно ли сохранить идентичность без элиты. Как жилось православным в Речи Посполитой © commons.wikimedia.org, Neovitaha777

Интересный нюанс заключается в том, что персона Иова была настолько почитаема даже монахами-униатами, что они просили Папу Римского канонизировать Иова в качестве католического святого. Но Рим, помня о принципиальных позициях почаевского игумена ответил однозначным отказом.

Греко-католическим монастырь был вплоть до 1831 года, когда по указу Николая I обитель все же вернулась в состав Русской Православной Церкви. А позже, 12 февраля 1839 года на соборе греко-католических епископов в Полоцке, был подписан акт об их переходе в Православие.

На этом, конечно, история униатства на Западной Украине не закончилась, и, более того, греко-католики сыграли свою роль в политической жизни этой страны уже в XXI веке. Сначала активно агитируя за «оранжевую революцию» в 2004-2005, а потом и за «революцию достоинства» в 2014-м. Так что в этом смысле, противостояние униатам Иова Почаевского можно назвать и вполне себе политическим.

А самого его одним из первых защитников того, что через несколько сотен лет назовут концепцией «русского мира».