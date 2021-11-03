3 ноября 1937 года был казнен Емельян Волох - один из самых примечательных участников гражданской войны, бывший штабс-капитан императорской армии, впоследствии сражавшийся на стороне Петлюры, а затем перебежавший к большевикам.

Волох родился в 1886 году на Кубани. Его родители переселились туда из Харьковской губернии незадолго до его рождения. Через несколько лет, когда умерла мать Волоха, он с братьями и отцом вернулся в родную деревню Белоцерковка. Началась как шутка, а закончилась как анекдот. Краткая история Украинской Центральной рады © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

На современной карте Украины её не найти, потому что с момента революции она переименовывалась дважды. В 1918 года она стала Первомайском, а совсем недавно — в 2016 году, село переименовали в Травневое.

Будущий атаман учился в церковно-приходском училище, где у него открылся талант к живописи. После окончания учебы он уехал в Харьков, где подрабатывал художником-оформителем. По неизвестной причине он вскоре покинул город и уехал в Лоскутовку (совр. Луганская область), где работал на шахте.

Отслужив в армии, Волох некоторое время работал грузчиком, пока окончательно не решил посвятить себя живописи. Он вернулся в Харьков, где поступил в местное художественное училище. Причем его способности сочли настолько выдающимися, что выделили стипендию на весь срок обучения.

Возглавлял училище ученик Репина Александр Любимов. В училище Волох совсем немного разминулся с самым знаменитым его выпускником — будущим советским соцреалистом Дейнекой.

Окончить учебу Волоху помешала начавшаяся мировая война. Он был мобилизован в армию и отправлен в школу прапорщиков. Зрада трех атаманов. Как от Петлюры бежали его собственные командиры © РИА Новости, РИА Новости / Перейти в фотобанк

С 1915 года служил в 12-й Сибирской стрелковой дивизии, командовал ротой, участвовал в Брусиловском прорыве и в конце концов дослужился до звания штабс-капитана. В мае 1917 года, уже после февральской революции, Волох был награжден орденом Святого Георгия 4-й степени. Правда, к этому времени он уже активно участвовал в деятельности солдатского комитета полка.

Волох моментально встал на радикально левые позиции, а его полк оказался одним из самых революционных. Уже к июню 1917 года полк стал неуправляемым, отказывался выполнять приказы и в конце концов было решено его расформировать. Сам Волох тем же летом выхлопотал себе комиссование и уехал с фронта в Харьков, где участвовал в украинизации местного запасного полка.

В Харькове он окончательно ушел в политику и примкнул к левому крылу украинских эсеров. В начале 1918 года большевики подняли в Харькове восстание, разоружив полк Волоха. Сам он уехал в Полтаву, а его подчиненные в большинстве своем пополнили формировавшиеся тогда части Червонного казачества.

В Полтаве он встал во главе добровольческого проукраинского отряда, вместе с которым ушел от наступавших большевиков в Киев, где объединился с другим отрядом. Так окончательно сформировался Гайдамацкий кош, атаманом которого стал Петлюра.

Кош делился на два полка: «черных» гайдамаков и «красных». Последних возглавлял как раз Волох.

Гайдамаки принимали активное участие в подавлении большевистского восстания на заводе «Арсенал». Позднее они покинули Киев при наступлении Муравьева и вернулись уже после заключения Брестского мира. После переворота в пользу Скоропадского Волох, будучи левым эсером, отказался присягать гетману и ушел со всех должностей, занимаясь подпольной работой. День в истории. 28 июня: Петлюра добился расстрела булгаковского Болботуна © commons.wikimedia.org, Public Domain

После свержения гетмана, в котором Волох принял посильное участие (разоружение гарнизона гетманской стражи) он вернулся к руководству гайдамаками.

Волох практически до самого конца был верен Петлюре. В частности, именно он арестовал знаменитого Болбочана, которого Петлюра заподозрил в попытке военного переворота.

Из-за лояльности Петлюре Волох даже пошел на грубое нарушение партийной дисциплины. Весной 1919 года украинские левые эсеры решили заключить союз с большевиками и перейти на их сторону. Волох, однако, с боями ушел в Румынию и транзитом через неё вернулся в УНР.

Петлюра поручил Волоху заниматься организацией повстанцев на захваченных большевиками и белыми территориях. С этого момента Волох практически не принимал участия в боевых действиях.

Летом 1919 года он возглавил Гайдамацкую бригаду, сформированную из пленных красноармейцев. Однако резкие политические маневры Петлюры привели к тому, что Волох вскоре взбунтовался.

Галицкая армия перешла на сторону белых, сам Петлюра заключил союз с поляками. Этот ошеломляющий маневр был не понят атаманом.

В отличие от галичан и Петлюры, Волох считал поляков и белых куда более опасными противниками, чем большевиков, поэтому настаивал, что армия УНР должна была заключить союз с РСФСР. «Ровно был настоящим Содомом!» Как бывший черносотенец свергал головного атамана УНР © photochronograph.ru

Результатом размолвки стал мятеж Волоха.

Его часть подняла красные флаги, переименовалась в Украинскую коммунистическую армию и прихватив петлюровскую казну, отправилась на переговоры с красными. Волох надеялся договориться о вхождении его части в состав РККА на правах союзной национальной армии.

Однако такая авантюра могла состояться в 1918 году, когда большевики остро нуждались в союзниках. В конце 1919 года о таких соглашениях с почувствовавшими силу большевиками не могло быть и речи.

Получив отказ красных, Волох попытался пройтись по тылам белых, чтобы набрать добровольцев, однако в результате потерпел серьезное поражение и, по сути, остался без «армии». Остатки его частей серьезной силы не представляли, и Волох стал куда сговорчивее.

При посредничестве влиятельных боротьбистов (украинских левых эсеров) ему удалось договориться с большевиками о том, что бить его не будут, но больше никаких гарантий не дадут. То есть под трибунал его не отдадут и даже дадут какую-нибудь малозначительную должность, но ни о какой самостоятельности и речи быть не может.

В итоге Волох несколько месяцев прослужил в штабе 12-й армии, а затем был направлен в наркомзем УССР. Занимался он тем, что в составе агитационной бригады ездил по УССР и уговаривал крестьян не сопротивляться большевикам и не поддерживать разного рода повстанцев и атаманов. «Зрада» атамана или ловушка советской разведки? Почему петлюровец Тютюнник перешел на сторону большевиков © commons.wikimedia.org, Public Domain

Дальнейшая работа Волоха была максимально далека от военного дела. Большевики ему откровенно не доверяли и давали совершенно малозначимую работу. Он успел поработать заведующим приемной большевика Петровского, служащим в Союзе украинских кооператоров и даже возглавлял комитет в профсоюзе украинских шоферов.

В 1933 году Волоха арестовали и обвинили в членстве в Украинской военной организации (УВО). Сам он все отрицал, тем не менее, ему дали 10 лет. В 1937 году про сидевшего в лагере Волоха снова вспомнили и по приговору «тройки» расстреляли за «буржуазный национализм».

Судьба некоторых сослуживцев Волоха сложилась не в пример успешнее. Например, служивший в гайдамаках под его началом Владимир Сосюра, благополучно избежал репрессий и еще в сталинскую эпоху стал одним из главных украинских советских поэтов.