Слово «сукоб» переводится с сербского языка как конфликт. Социальный конфликт, сторонами которого были черногорская беднота и сербское дворянство в военно-поселенческой провинции «Новая Сербия», во многом обусловил процесс её преобразования в Новороссийскую губернию с пересмотром всей переселенческой политики России в Причерноморье.

2 июля 1753 г. указом Сената Российской империи была создана Черногорская комиссия, призванная содействовать переселению горцев с побережья Андриатики во владения русского царя.

К моменту создания этого органа стало очевидно, что программа переселения сербов и других южных славян из австрийских владений в Россию столкнулась с большими затруднениями. Черногория призвана была стать дополнительным источником кадров для формирования пограничного корпуса на южных рубежах России. День в истории. 23 июля: Россия возвращает Турции все завоевания на юге © rusday.com

Тем более, что ещё со времён Петра I Россию и Черногорию связывали партнёрские отношения. В признательность за антитурецкое восстание, которое горцы подняли в 1711 г. (во время Прутского похода) русский царь повелел ежегодно выплачивать финансовую помощь Черногории.

Формально черногорцы считались подданными Османской империи, но по факту вели перманентную борьбу за независимость от Порты. Живя в сложных природных условиях, да ещё и в постоянных военных столкновениях черногорцы отличались высокими боевыми качествами. К тому же и черногорский митрополит Василий Петрович заверял российские власти, что тысячи его соотечественников готовы поддержать Россию в борьбе с общим врагом.

По предложению коллегии иностранных дел возглавлять вербовку и переселение черногорцев в Россию должен был Степан Петрович — племянник упомянутого митрополита, бывший сербский офицер австрийской службы, прибывший в Россию в команде Ивана Шевича (возглавившего Славяно-Сербскую провинцию на реке Лугань). В России он начал службу в чине майора.

Черногорским переселенцам давался такой же «социальный пакет», что и сербам: оплата переезда, автоматическая «конвертация» чинов, жалование, земля в безвозмездное владение, «подъёмные» для заведения хозяйства.

По специально разработанному маршруту черногорцам, поступавшим на русскую службу, предстояло следовать через австрийский Триест в Вену, где они снабжались российским паспортами, а за тем в Киев

В августе 1756 г. после долгих мытарств из Австрии в Россию прибыла первая группа черногорцев численностью в 54 человека. Бросалась в глаза исключительная молодость переселенцев: самому старшему — 36 лет, а возраст большинства не достигал и 25 лет. Через месяц пришли ещё 86 черногорцев. Новая Сербия или Новая Молдавия? Кто на самом деле начинал заселение Новороссии © Художник: Пая Йованович

Пусть и номинальных, но подданных султана решили поселить подальше от османских границ — под Оренбургом, где намечалось создание военно-поселенческой провинции по примеру сербских на Днепре и Лугани. Там же, на границе Европы и Азии планировалось сформировать Черногорский полк.

В 1757 г. прибытие групп черногорцев продолжалось. Одной из крупнейших была команда в 155 человек. При этом по дороге в Австрию её пытались перехватить венецианцы, встревоженные активностью русских вербовщиков. В стычке один переселенец погиб, а корабль, нанятый для транспортировки волонтёров, сожжен.

К концу года непосредственно Степан Петрович привёл в Киев ещё 162 человека. Однако наиболее «урожайным» стал 1758 г. Только во второй его половине черногорская иммиграция составила более 1 тыс. человек.

В дальнейшем же этот процесс пошёл на спад. Виной тому был усилившийся военный натиск Порты на Черногорию, протесты Стамбула и Венеции. Сказывались также финансовые затруднения Российского государства. Ведь шла напряжённая Семилетняя война.

Большой урон делу переселения приносили махинации вербовщиков, поскольку эта деятельность была связана с щедрым вознаграждением.

Очень распространён был набор сербских мещан и крестьян под видом черногорских воинов. Зачастую вербовщики ограничивались поиском рекрутов среди черногорских сезонных работников в южно-славянских владениях Австрии. При возникновении затруднений в найме горцев в списки включались и местные обыватели. Однако ехать в далёкую Россию соглашались активнее всего не самые благонадёжные субъекты: люди без определённых занятий, правонарушители, банкроты и т.п. Дедушка Новороссии. Бурхард Кристоф фон Миних и Украинская линия © commons.wikimedia.org, Public Domain

Такой состав новобранцев явно не соответствовал ожиданиям российского командования. Самых юных переселенцев направляли в Петербург на учёбу в кадетский корпус. Основная же масса мигрантов без особого восторга направлялась вглубь России.

В 1758 г. из-за нежелания следовать на поселение к Оренбургу в Москве, через которую происходила пересылка, произошли волнения черногорцев. Возникшую проблему была вынуждена обсудить Конференция при императорском дворе.

При расследовании этого инцидента выяснилось, что косвенными виновниками этих беспорядков являлись агенты командиров Ново-сербской и Славяно-сербской провинций Хорвата, Шевича и Прерадовича. Они усиливали опасения черногорцев ехать ли им в Оренбург и агитировали тех проситься на службу под начало сербских генералов.

Если бы Иван Хорват знал, чем обернётся для него эта интрига, то, вероятно, совершенно по-другому строил свою политику.

Конфликт удалось разрешить благодаря приезду в Москву Черногорского митрополита. Власти пошли на уступки: желающих оправиться на поселение в Новую Сербию и Славяно-Сербию отпустили по их желанию, часть волонтёров отправились на войну с Пруссией. Оставшиеся черногорцы поступили под командование сербского офицера, будущего писателя Симеона Пишчевича. Начало социального бандитизма на Правобережной Украине: причины и следствие © Public domain

Планировалось сформировать на основе этого отряда сугубо черногорское подразделение российской армии. Однако тут вновь вмешался генерал Хорват.

Он стал зазывать людей Пишчевича и его самого в Новый Миргород (административный центр Новой Сербии), где создавались Македонский и Болгарский полки. Непосредственно Пишчевичу обещался чин подполковника. Также на молодого офицера оказывалось давление через князя Никиту Трубецкого и графа Петра Шувалова. В итоге он согласился подать прошение о переводе в Новую Сербию, пожертвовав даже придворной должностью, полученной немногим ранее.

Прибыв в Новый Миргород черногорская команда быстро разочаровалась в своём выборе.

Выплата жалования, а также преференций для рядовых задерживалась, а служба оказалась довольно тяжёлой. Болгарский полк, в который определили Пишчевича, существовал только на бумаге. Это не сулило ему быстрой карьеры, поскольку в боевых действиях это подразделение участвовать не могло.

Следует заметить, что в подавляющем большинстве черногорцы стали рядовыми поселенцами, поскольку не имели на родине офицерских чинов, которые можно было бы конвертировать в соответствующие российские звания.

В тоже время они чувствовали себя гораздо увереннее в отношении провинциальной сербской офицерской аристократии, нежели украинские «денщики» (фактические крепостные офицеров) или молдавские поселяне. Ведь последние с точки зрения родного княжества, находящегося неподалёку от Новой Сербии, были преступниками. Высылка из провинции для них была равносильна уголовному наказанию. Сказывался и задиристый нрав горцев. Касим Московский. Кто жил в Новороссии 250 лет назад © islam.ru

Среди других простолюдинов провинции черногорцы стали проявлять наибольшую готовность к силовым действиям против Хорвата и его окружения.

В августе 1760 г. был раскрыт заговор под руководством двух прапорщиков (Андреевича и Богдановича) из черногорской команды. Они планировали убийство командующего и ряд офицеров, захват провинциальной казны, уничтожение архива. С захваченными деньгами они планировали скрыться. Расследование выявило 69 участников данного заговора. Ответственность же была довольно мягкой — денежные штрафы и перевод в другие подразделения.

В том же году в Новой Сербии произошли события, которые командующий провинцией расценил как мятеж.

Воспользовавшись тем, что в ожидании набега крымцев поселянам было роздано оружие, группа солдат, унтер-офицеров и обер-офицеров (среди которых ведущую роль играли черногорцы) решила организовать демонстрацию у штаб-квартиры Хорвата и потребовать причитающегося жалования и провианта.

Командующий отдал приказ стрелять по демонстрантам картечью. В назидание другим «оппозиционерам» тела убитых несколько дней были выставлены на показ.

Сразу после данного инцидента Петербург принял версию ново-сербского «губернатора» об имевшем место мятеже. Но после восшествия на престол Петра III и Екатерины II эти события стали предметом расследований, по итогам которых Хорват лишился своей должности и был сослан в Вологду. День в истории. 5 января: Скончалась русская императрица — тайная жена малоросса © Public domain

Решение же о закрытии «черногорского проекта» колонизации приграничных степей было принято российским властями ещё до трагических событий в Новой Сербии. Это произошло по итогам прихода в Россию последней крупной группы (800 человек) переселенцев, оформленных в документах как «черногорцы» в конце 1758 г.

Эта была одна из самых дорогих экспедиций. Только для выплаты жалования её участникам во время следования и карантина российскому послу в Австрии пришлось взять крупный кредит в 12 тыс. имперских гульденов.

Однако по прибытии в Киев почти 600 человек сославшись, что они сербы, а не черногорцы попросились в Новую Сербию, в черногорской же команде согласились числиться лишь 218 человек.

Таким образом, стало очевидным, что черногорская военно-поселенческая колонизация стала профанацией. Вместо профессиональных военных, готовых поселиться на южных рубежах России вербовщики набирают все больший процент сербских обывателей в австрийских владениях.

Последние, в большинстве своём нацеливались лишь на «временную работу». Кроме прочего, данный подход был чреват дипломатическим конфликтом с Габсбургами.

Дела по Черногорской комиссии были закрыты в 1759 г. и черногорцам, желающим переселиться в Россию, предлагалось делать самостоятельно, на месте получая все причитающиеся выплаты и льготы. "Вторая созидательница Новой России". Ко дню рождения Екатерины Великой © Public domain

Таким образом решение Екатерины II учредить над ново-сербскими и славяно-сербскими полками, как и Украинской укреплённой линией Новороссийскую губернскую администрацию диктовалось ещё и стремлением не допустить нарастания социальной напряжённости на южной окраине империи.

Ведь, выражаясь языком конфликтологии, к началу 60-х годов в Новой Сербии сформировалась «воронка противостояния», которая могла вовлечь всё население провинции и, учитывая культурные различия, вылиться межэтнический конфликт.

Снятие запрета на переселение в Новую Сербию свободных жителей из Левобережной Украины, приток старообрядцев из польских владений, русских дворян и крепостных крестьян, привели к стремительной русификации края, в условиях которой черногорско-сербские противоречия быстро потеряли прежний накал.