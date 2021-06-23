10 (23) июня 1917 года Центральная Рада провозгласила автономию Украины, издав свой первый Универсал (всего их было четыре). Так из собрания представителей общественных организаций она впервые попыталась стать чем-то большим, чем орган местного самоуправления. Однако территория, на которой Рада собиралась хозяйничать, никак определена не была.

«Ты отказала мне два раза…»

В конце мая 1917 года Центральная Рада выслала в Петроград делегацию во главе с писателем Владимиром Винниченко и полтавским эсером Николаем Ковалевским. Она добивалась украинизации войска, администрации, школ, а также публичного признания Временным Правительством возможности автономии Украины. Началась как шутка, а закончилась как анекдот. Краткая история Украинской Центральной рады © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

Тогда Временное правительство отказалось предоставить автономию Украине (даже не немедленно, а в перспективе). Чтобы понять, почему, восстановим хронологию требований Рады к временной общероссийской власти.

В первые послереволюционные месяцы, как отмечает украинский историк Н.Д.Полонская-Василенко, «устремления украинских деятелей всех партий ограничивались автономией Украины в федеративной Российской державе. Про самостийность, про создание независимого государства думали только единицы».

Резолюция проходившего 5-8 апреля Украинского национального съезда отражает требования к Временному правительству. Правда, авторы её признавали, что такие проблемы могут обсуждаться и решаться только Учредительным собранием. Однако требование, чтобы в будущей мирной конференции участвовали «кроме представителей воюющих держав, и представители народов, на территории которых происходит война, в том числе и Украины», явно указывало о том, что носители национальной идеи в Киеве хотят превратить Украину в субъект международного права, а это уже выходило за рамки любой программы автономии.

Участники того съезда недвусмысленно заявили, что именно им принадлежит «инициатива в деле создания прочного союза тех народов России, которые, как и украинцы, требуют национально-территориальной автономии». Из текста резолюции оставалось неясным, на каких основаниях должны были войти в этот «Союз» великорусские территории.

В мае под эгидой Рады проходят «всеукраинские» съезды, призванные придать ей большую легитимность: военный, крестьянский, рабочий, кооперативный. День в истории. 17 марта: в Киеве появилась самопровозглашенная украинская власть

На военном съезде впервые появилось требование «немедленного провозглашения особым актом принципа национально-территориальной автономии». Столь же недвусмысленно этот съезд потребовал «немедленного назначения при Временном правительстве министра по делам Украины». Там же всплыл пункт о необходимости создания национальной украинской армии в сочетании с идеей «украинизации» Черноморского флота и отдельных кораблей Балтийского

Это не могло не насторожить даже самых доброжелательных к украинскому вопросу деятелей в Петрограде, ведь такие «пропозиции» не только очень далеко выходили за рамки концепции автономии, но и содержали явные претензии на полное владение Черноморским флотом и раздел Балтийского.

На основе резолюций всевозможных съездов Рада составила специальный меморандум Временному правительству, состоявший из девяти пунктов.

В первом говорилось о том, что «от Временного правительства ожидается выражение в том или другом акте принципиально-благожелательного отношения» к лозунгу автономии. Требование участия «представителей украинского народа» в международном обсуждении «украинского вопроса» даже усиливалось, поскольку речь уже шла о намерении немедленно «предпринять подготовительные практические шаги по сношению с зарубежной Украиной», то есть не только с австро-венгерскими территориями, но и со всякими диаспорными организациями.

Вместо учреждения поста министра по делам Украины предлагалось назначить «особого комиссара» в Киев, зато параллельно предусматривалось наличие такого же комиссара со стороны Рады в Петрограде.

Пятый пункт гласил: «В интересах поднятия боевой мощи армии и восстановления дисциплины необходимо проведение в жизнь выделение украинцев в отдельные войсковые части как в тылу, так, по возможности, и на фронте». Ни о каких претензиях на Черноморский или Балтийский флот речи там не было. Возвращение блудного профессора. Как московский поезд вёз в Киев «первого президента Украины» Михаила Грушевского © commons.wikimedia.org,

Остальные пункты предусматривали распространение украинизации начальной школы на среднюю и высшую «как в отношении языка, так и предметов преподавания», украинизацию административного аппарата, субсидирование украинских властных структур из центра, амнистию или реабилитацию репрессированных лиц украинской национальности.

В Государственном архиве Российской Федерации (ГАРФ) хранится экземпляр этого меморандума с рукописными пометками, отражающими ход его обсуждения на заседании Юридического совещания Временного правительства. Резюме дискуссии было одним из ее участников (неизвестно, кем, графологический анализ документа не проводился) изложено в следующих восьми пунктах:

«1. Рада некомпетентна.

2. Мы не правомочны решать.

3. Надо волю народов.

4. Учред. Собр. вероятно признает принцип самоопределения.

5. Сейчас война.

6. Пока полную свободу.

7. Указать недопустимость некоторых пунктов: войско, казначейство и пр.

8. Предрешать волю Учр. собр. нельзя».

В общем, переводя на суржик, это звучало бы так: «Тю! Та вы шо? А морда не треснет?»

Между тем, в репликах присутствовавших, судя по заметкам на полях документа, имелись гораздо более умеренные идеи: «кое-что можно обещать, но вообще даже территория не ясна», «я предложил (Раде) выборы, но они не согласны на выборы, желание власти одной партией, неизвестно, куда малороссы пойдут». «Уставший от имперской неволи украинский народ». Новый эпический провал дистанционного обучения

В Петрограде многие надеялись вести дело с легитимно-демократическим представительством Украины, которое могло бы привести устраивавшему всех решению. Но ни в столице, ни в Киеве на тот момент никакой легитимной власти не было, она имела место только на уровне губерний, уездов и городов. И в этом списке, понятное дело, никакая Украина не значилась.

В общем, во Временном правительстве и вокруг него возобладала установка на пассивное ожидание. Её отразила зафиксированная реплика министра Александра Керенского по поводу пункта об участии Украины в международной конференции и вообще в международных делах: «рано!».

В опубликованном 3 (16) июня 1917 года правительственном сообщении говорилось: «Отрицательное решение по вопросу об издании акта об автономии Украины принято правительством единогласно».

Созыв 2-го Всеукраинского войскового съезда Керенский, ставший военным министром, запретил, но не принял никаких мер для реализации этого запрета.

Одним из мотивов в оправдание отношения правительства к созыву съезда был тот, что «вопрос о национальных войсках спешно вносится на рассмотрение Временного правительства» (телеграмма Керенского от 28 мая 1917 г. командованию Киевского военного округа). В том же сообщении выражалась недвусмысленно негативная оценка формирования украинских воинских частей.

Универсал как собрание обид

Центральная рада, исходя из принципа «ни бунта, ни покорности», приняла решение принять I Универсал («К украинскому народу, на Украине и вне её сущему»), который был зачитан В. Винниченко 10 (23) июня 1917 года на II Всеукраинском войсковом съезде, который несмотря на запрет открылся в Киеве.

Значительную часть его текста составляют претензии к центральной власти.

«Мы думали, что Центральное Российское Правительство протянет нам руку в этой работе, что в согласии с ним мы, Украинская Центральная Рада, сможем навести порядок нашей земле. Лозунг «Единая неделимая Россия» имел киевское происхождение © из открытых источников

Но Временное Российское Правительство отбросило все наши требования, оттолкнуло протянутую руку украинского народа.

Мы выслали в Петроград своих делегатов (послов), чтобы они представили Российскому Временному Правительству наши требования», — говорится в Универсале.

Далее повествуется о том, в чем эти «домагання» заключались.

«Центральное Российское Правительство… не захотело сказать, признает за нашим народом право на автономию, на право самому распоряжаться своей жизнью. Оно уклонилось от ответа, отослав нас к будущему Всероссийского Учредительного Собрания» — говорится в документе.

А раз так, то: «И теперь, Народ Украинский, нас приневолили, чтобы мы сами создавали нашу судьбу. Мы не можем бросить край наш на беспорядок и упадок. Когда Временное Российское Правительство не может навести порядок у нас, если не хочет быть вместе с нами в большой работе, то мы сами должны взять ее на себя. Это наш долг перед нашим краем и перед народами, живущими на нашей земле».

Суверенитет как уравнение с одним неизвестным

Согласно Универсалу, провозглашалась автономия Украины в составе России («не отделяясь от всей России… народ украинский должен сам хозяйничать своей жизнью»).

Законодательным органом должно было стать Всенародное Украинское Собрание (Сейм), избираемое всеобщим, равным, прямым, тайным голосованием. Часть средств, полученных от сбора налогов, отныне должны были оставаться в распоряжении украинских органов власти. Юзовка до Сталино. Рождение столицы Донбасса © drkm-dnr.ru

Учитывая многонациональный состав Украины, универсал призывал украинских граждан к согласию и взаимопониманию. Центральная рада брала на себя ответственность за текущее состояние дел на Украине, вводились дополнительные сборы с населения в пользу Рады, но не ставилось требование о прекращении платежей в общероссийский бюджет.

Отпечатанных текстов Универсала было мало. Поэтому, местные украинские организации взялись перепечатывать различными способами эпохальный документ.

В Александрии (ныне — Кировоградской области) ячейка «Просвиты» заказала печать листовки с текстом Первого Универсала в типографии Фроила Райхельсона, и там вместо слова «Универсал» было напечатано «Унивирсал».

«Киевлянин» и харьковский «Южный край» этот документ напечатали по-русски, полтавские газеты — параллельно два текста.

Однако сам текст Универсала породил много вопросов, главный из которых — это на какой территории действует этот документ.

Ведь известно, что в состав Рады входили представители предприятий и организации из разных губерний, в том числе из Москвы, Петрограда и даже Сибири. Это что, везде, откуда они приехали в Киев — Украина? Четкого ответа на этот вопрос не было и у председателя Рады Михаила Грушевского. Логика семнадцатого года: не можем ограбить барина, ограбим соседа © artofwar.ru

Зато у общественности ряда губерний — и у лидеров промышленников, и у Советов рабочих депутатов было твёрдое убеждение, что к их городам и сёлам Универсал никакого отношения не имеет.

Это был тот вопрос, по которому у буржуазии и пролетариата не было разногласий.

Ещё в царское время Совет Съезда горнопромышленников Юга России (ССГЮР). Промышленников не устраивало разделение цельного Донецко-Криворожского промышленного региона на Екатеринославскую, Харьковскую губернии и автономную Область Войска Донского.

К Февральской революции 1917 года в Донецко-Криворожском регионе сложился консенсус экономических и политических элит по поводу необходимости объединить угольные и металлургические районы края в единую область со столицей в Харькове или Екатеринославе.

Осуществлением этой идеи стало создание в марте 1917 года особого Донецкого комитета (руководитель — инженер М. Чернышов). Руководство ССГЮР обратилось к Временному правительству с настоятельным требованием не допустить передачи «южной горной и горнозаводской промышленности — основы экономического развития и военной мощи государства» под контроль «провинциальной автономии и может быть даже федерации, основанной на резко выраженном национальном признаке».

25 апреля — 6 мая (по ст. ст.) 1917 года в Харькове состоялся первый областной съезд Советов рабочих депутатов Донецкой и Криворожской областей, на котором завершился процесс административного объединения Харьковской и Екатеринославской губерний, Криворожского и Донецкого бассейнов. День в истории. 19 июня: под Тернополем погиб «легендарный витязь неба» родом из Киева © feldgrau.info / feldgrau.info / Перейти в фотобанк

Область разбили на 12 административных районов, в каждый из которых входило 10-20 местных советов. При формировании новой области игнорировалось старое административное деление Российской империи. Председателем Совета и Исполкома Донецко-Криворожского объединения был избран эсер Лазарь Голубовский.

В ответ на І Универсал Временное правительство 29 июня выступило с воззванием «Гражданам Украины», в котором предложило украинцам развивать земское и городское самоуправление и положиться на представительство своих интересов во Всероссийском Учредительном собрании.

В тот же день Центральная Рада создает Генеральный Секретариат, прообраз правительства Украины.

11 июля в Декларации Секретариата Рада характеризуется уже как «высший не только исполнительный, но и законодательный орган всего организованного украинского народа». Что касается отношения к центральным властям, то оно весьма недвусмысленное: «у нас нет враждебности к Петрограду, но есть полное безразличие к нему».

Принятие Первого Универсала заставило Временное правительство направить в Киев свою делегацию в составе министров Михаила Терещенко и Ираклия Церетели. Позже к ним присоединился Александр Керенский.

Со стороны Центральной Рады участие в переговорах принимали Михаил Грушевский, Владимир Винниченко и Симон Петлюра. Результатом их стало признание Центральной Рады краевым органом управления в Украине. «Украинец» против украинизации. Вождь «Переяславской республики» Хрусталев-Носарь © Public domain

В Петрограде по возвращении делегации состоялось заседание Временного правительства, на котором Терещенко и Церетели отчитались о своей поездке в Киев. Большинство правительства проголосовало за сделку с Украиной, которая подтверждала полномочия Генерального Секретариата как краевого правительства с расширением его состава за счет представителей меньшинств.

Временное Правительство России также подтвердило свою приверженность «разработке Центральной Радой проекту национально-политического статуса Украины в таком смысле, в котором сама Рада сочтет это соответствующим интересам края».

Категорически не согласилось Временное Правительство только с одним — украинизацией воинских частей:

«Что касается военных украинских комитетов на местах, то они осуществляют свои полномочия на общих основаниях», «Временное Правительство… считает недопустимыми меры, которые могли бы нарушить единство организации и управления армией».

Вопрос о территории так и оставался открытым до августа.