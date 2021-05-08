Звание героя для городов или вручение персональных наград не только людям, но и организациям - уникальная особенность, присущая только нашей военной истории. Многие населенные пункты в Европе были оккупированы, но трудно себе представить, чтобы звания города-героя были достойны, например, Париж или Брюссель

У нас их 12, включая Брестскую крепость. И каждый из них заслужил своё звание огромным напряжением сил не только солдат и офицеров, но и гражданского населения. Каждый из них продолжал сражаться, даже находясь под властью оккупантов. Их освобождение не было переходом из одного равнодушного состояния в другое. Это была общая Победа. А дань уважения городу, наверное, это признание особого духа, присущего ему, и твердости характера, особых качеств, которые дают людям сами стены некоторых особенных мест на земле.

Впервые понятие «город-герой» появилось 24 декабря 1942 года, когда учреждались медали за оборону Ленинграда, Сталинграда, Одессы и Севастополя. Киев был назван героем только 21 июня 1961 года. Неудивительно, что произошло это в бытность генеральным секретарем Никиты Хрущева, который в 1941 году отвечал за подготовку города к обороне. Сражение за Киев. «Роковое решение», определившее исход войны © commons.wikimedia.org, Bundesarchiv, Bild 183-L20208 / Schmidt

Кстати о написании

В различных источниках (включая орфографические словари) это начертано различно: как оба слова с маленькой, так и "Город-герой", и даже "Город-Герой". Однако с победного мая 1945 года почетное звание города-героя употреблялось в документах именно в таком виде — с маленьких букв. Впервые — в приказе №20 Верховного Главнокомандующего от 1 мая 1945 года, где в городах-героях Ленинграде, Сталинграде, Севастополе и Одессе предписывалось дать по 20 артиллерийских залпов по случаю праздника и всем уже понятной победы в войне.

Уже в 60-е годы Ленинграду и Киеву вручали награды указом Президиума Верховного Совета СССР тоже как городам-героям. Заглавные буквы в городе и в крепости появились аж в 1980 году, когда почетное звание стало высшей степенью отличия с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» (у кого ее раньше не было). То есть если мы пишем полную формулу «высшая степень отличия — звание "Город-Герой"», вот тогда заглавные уместны.

Теперь к вопросу, за что давалась эта степень отличия

Казенным языком ответ сформулирован так: «присваивается городам Советского Союза, трудящиеся которых проявили массовый героизм и мужество в защите Родины в Великой Отечественной войне 1941 — 1945 гг.».

То есть речь всегда не просто о военной доблести, но и о подвиге гражданских лиц. Мы всегда с удовольствием вспоминаем, что столица Украины оборонялась 71 день, Одесса — 73, в то время как вся Франция — 44 (причем Париж был сдан без боя), Польша — 35, Норвегия — 32. Остальные страны и того меньше.

Но это всегда был коллективный труд. Пока сражались полевые части Красной армии, проводилась мобилизация резервистов, не подлежащая призыву молодежь массово вступала в истребительные отряды и отряды народного ополчения. Предприятия переходили на выпуск военной продукции или ремонт военной техники. Как взорвали Киев © РИА Новости, РИА Новости / Перейти в фотобанк

Во время обороны Киева рабочие городских заводов построили три ополченских бронепоезда, а верфи «Ленинская кузня» переделали в канонерские лодки и плавучие батареи днепровские пароходы. На ликероводочных и пивных заводах в бутылки разливали зажигательную смесь. Первые противотанковые «ежи», символы Великой Отечественной войны, изготовили на киевском заводе «Большевик». Их «обкатали» на Сырецком танковом полигоне (там, где сейчас расположено посольство США), после чего к производству «ежей» подключились все машиностроительные предприятия города.

Женщины, старики, подростки принимали участие в строительстве оборонительных сооружений. Сам город готовился к уличным боям. Крещатик, бульвар Шевченко и другие улицы перегородили противотанковые рвы и баррикады из мешков с землей, набранной тут же из-под киевских каштанов. Окна покрылись полосками наклеенной крест на крест бумаги.

К сожалению или к счастью, город в итоге оставили без боя, поскольку войска 37-й армии уже находились в прочном окружении. Но едва оккупанты вошли в Киев, он заполыхал у них под ногами.

24 сентября 1941 года часть предварительно заминированных на Крещатике зданий взлетела на воздух. Были уничтожены городская комендатура, офицерская гостиница, кинотеатр. Подобную акцию советские спецслужбы провели и в Одессе.

Фельдмаршал Эрих Манштейн вспоминал: «…приходилось проверять все здания, нет ли в них мин замедленного действия, так как в Киеве немецкий штаб, а в Одессе румынский штаб погибли от таких мин». «Мы не могли толком понять – почему оставляем Одессу». Финальный аккорд героической обороны © РИА Новости, Яков Халип / Перейти в фотобанк

Когда запылал весь городской центр, пожар продолжался четыре дня. А дальше, несмотря на планомерное уничтожение подполья, до самого освобождения продолжались взрывы и диверсии, не позволявшие немцам забывать: они здесь временно. Киевляне заплатили за свою свободу огромную цену, из почти миллиона довоенного населения освободителей встречали только 200 тысяч.

Не сдавалась врагу и Одесса.

К ее окраинам румынские захватчики подошли 5 августа 1941 года, и весь город начал готовиться к обороне. Женщины, старики и дети копали окопы, траншеи, противотанковые рвы, готовили уличные баррикады. Еще не отмобилизованные мужчины пошли в ополчение. На заводе «Январского восстания» одесситы обшивали броней и вооружали пулеметами обычные трактора. После первой атаки этих импровизированных «танков» их стали называть НИ-1 — «На испуг».

Корабли Черноморского флота поддерживали защитников огнем своих орудий.

22 сентября в критический момент в Григорьевке в тылу у румын с крейсеров был высажен морской десант. Совместно с защитниками города десантники разгромили две вражеские дивизии и отбросили противника от города.

Одесса могла бы обороняться и дольше, но немцы в Крыму приблизились к основной базе Черноморского флота. Оборонявшие Одессу силы потребовались для защиты еще одного города-героя — Севастополя. 16 октября 1941 года в 05:30 утра последний корабль с защитниками города оставил Одесский порт.

Два с половиной года Одесса пробыла под оккупацией, и все это время партизаны не давали врагу спать спокойно, атакуя его из расположенных под городом катакомб. В порту, на железной дороге, других предприятиях подпольщики проводили акции саботажа и устраивали диверсии. Триумфальный сентябрь полководца Малиновского © РИА Новости, Сергей Лоскутов / Перейти в фотобанк

Весной 1944 года 3-й Украинский фронт приблизился к Одессе. Стараниями командующего фронтом генерала армии и одессита Родиона Малиновского румынские и немецкие войска 10 апреля практически без боя оставили город. К этому времени войска фронта почти полностью окружили Одессу, а конно-механизированная группа генерал-лейтенанта Иссы Плиева «нависла» над последними путями к отступлению.

Вышедшие из катакомб партизанские отряды вместе с подпольщиками и перешедшими на нашу сторону словацкими солдатами смогли предупредить подрыв самых знаковых зданий города, включая Одесский оперный театр и здание Думы, сорвали полное уничтожение портовой и транспортной инфраструктуры. Уже к полудню город у Черного моря был полностью освобожден.

После войны все города-герои получили свои характерные признаки — стелы и аллеи, в которых были собраны памятные знаки всех остальных «коллег».

В Одессе это Аллея Славы в Центральном парке культуры и отдыха им. Т.Г. Шевченко. Две дорожки от мемориальных стел ведут к памятнику Неизвестному матросу. Вдоль них погребены защитники и освободители города, подпольщики, одесситы, совершившие подвиги на других фронтах. Далее по обеим сторонам от стелы размещаются гранитные таблички с названиями городов-героев.

На площади 10 апреля, названной в честь дня освобождения города, в 1984 г. открыт мемориальный комплекс «Крылья победы» — обелиск, увенчанный золотой звездой, и две стелы с изображением наград города и текстом указа Президиума ВС СССР о награждении орденом Ленина и медалью «Золотая звезда».

В Киеве «героическую» аллею, ведущую от Лаврской улицы к памятнику Вечной Славы, сформировали к 30-летию победы. На гранитном основании бронзовыми буквами выложены их названия и текст посвящения. Стена Героев как символ борьбы одесситов за свою подлинную историю © Виктор Кузнецов

8 мая 1982 года на площади Победы был установлен обелиск в виде 40-метрового, облицованного белым мрамором и увенчанного позолоченной звездой пилона. На нем вычеканена надпись: «Городу-Герою Киеву». Еще одна памятная аллея в тот же год появилась на Шулявке. Памятник танкистам-освободителям был дополнен стелами с землей из городов-героев СССР.

В 2018 году киевляне по своей инициативе отремонтировали мемориал, находившийся в ужасном состоянии. Хотя «декоммунизированная» столица живет и обладает широкими финансовыми и административными полномочиями на основании закона "О столице Украины — городе-герое Киеве". Здесь в очередной раз проявилась болезненная дихотомия украинской внутренней политики: активно и ежедневно пользоваться тем, что ты всячески отрицаешь.

Но при этом проявляется и главное, настоящее, без чего не может стоять ни государство, ни общество. Временщики приходят и уходят, наляпанное ими отсыхает и отпадает, и под облупившейся краской проступает блеск былых наград. И золотые звезды на въезде в столицу, демонтированные сыном советского офицера Виталием Кличко, еще обязательно вернутся на свое законное место.