Популярный сериал «Сваты», созданный студией нынешнего президента Украины Владимира Зеленского, повествует о непростых отношениях людей, объединённых семейными узами, которые с течением времени становятся очень близки друг другу, несмотря на разность воспитания и жизненного опыта. То, что такой сюжет появился именно на Украине, не случайно

На Украине неформальные отношения свойства и кумовства традиционно играют особую роль не только в жизни обычных граждан, но и в большой политике. Не обошлось без этого и в крымском вопросе.

31 марта 1995 года премьер-министром Крыма стал Анатолий Франчук — сват (отец мужа дочери) президента Украины Леонида Кучмы. Правда, это было уже второе назначение Франчука на этот пост.

Первое назначение произошло 6 октября 1994 года, но тогда господин Франчук вступил в должность согласно Конституции Крымской республики — решением Верховного совета Крыма. Однако 31 марта 1995 года он был назначен на должность указом своего свата — и согласия крымских депутатов уже никто не спрашивал. Наступила новая эпоха.

Новое Средневековье

Дело в том, что 17 марта 1995 года Верховная Рада Украины приняла закон «Об отмене Конституции и некоторых законов Автономной Республики Крым», по факту превратив крымскую автономию в простую формальность, а пост президента республики Крым был упразднен. День в истории. 10 января: родился первый президент Украины © РИА Новости, Евгений Котенко | Перейти в фотобанк

В ответ крымский парламент 22 марта снял Франчука с должности. Но уже 31 марта Леонид Кучма восстановил его своим указом.

В некоторой степени ситуация была сродни феодальным практикам Средневековья, когда король назначал управлять мятежной провинцией своего родственника, который должен был задушить все ростки свободы. Назначение Франчука было знаковым, но не единичным примером такой практики, поскольку к середине 1990-х гг. на Украине сложилась клановая финансово-политическая система.

Таким образом, не просто чиновник, представляющий абстрактное государство, но конкретно представитель «клана Кучмы» становился реальным «хозяином» Крыма. Это было явным «посланием» жителям полуострова: о надеждах хоть на какую-то реальную независимость региона в рамках Украины можно забыть.

Назначением родственника премьером Крыма Кучма будто бы окончательно утвердил победу Киева в противостоянии с Симферополем, которое длилось еще с начала 90-х годов ХХ века.

Симферополь против Киева

4 сентября 1991 года Верховный Совет Крымской АССР принял декларацию о государственном суверенитете, в которой говорилось о стремлении создать правовое демократическое государство в составе Украины на условии исключительного права собственности народа Крыма на землю, недра и экономический потенциал Крыма. Юбилей Руха. От массового движения в поддержку КПСС, до карликовой националистической группы © commons.wikimedia.org, М.Яковенко, В.Білецький | Перейти в фотобанк

26 февраля 1992 года крымский парламент переименовал Крымскую АССР в Республику Крым. А 6 мая того же года была принята Конституция республики.

Согласно конституции, в Крыму учреждался пост президента. Языком делопроизводства оставался и утверждался русский, но при этом украинский и крымско-татарский языки также получали статус государственных. Руководство Крыма могло самостоятельно назначать референдумы, утверждать премьер-министра. При этом полуостров оставался в составе Украины, хотя отношения между Симферополем и Киевом должны были строиться на договорной основе.

Однако центральную украинскую власть данный документ не устроил, и уже в сентябре 1992 года Верховный совет Крыма был вынужден внести изменения в Конституцию республики, которые значительно ограничивали права регионального правительства и парламента. Таким образом, в зависимость от центра также попали налоговая политика и судебные органы автономии.

Запугать крымчан пытались не только официальная киевская власть, но и украинские радикалы, которые уже тогда начали набирать силу.

Так, лидер УНА-УНСО (организация, запрещенная в России) Дмитрий Корчинский заявил, что полуостров «будет или украинским, или безлюдным». Трудный Черноморский флот. Как Украина сто лет присваивала ненужное © РИА Новости, Алексей Мальгавко | Перейти в фотобанк

А члены его организации в марте 1992 года отправились в Севастополь на так называемом «поезде дружбы» и промаршировали по городу, но ни на что большее не решились. Видимо, на них охлаждающе подействовало нахождение в городе кораблей Черноморского флота, командующий которого, контр-адмирал Игорь Касатонов, отказался подчиниться Украине.

Однако до определенного момента Киев еще не решался лишить полуостров политической свободы полностью. Этому способствовали как проблемы внутри самой Украины, так и страх жесткой реакции со стороны России.

Рука Москвы

21 мая 1992 года Верховный Совет России объявил передачу Крыма УССР в 1954 году юридически недействительной. При этом в том же документе говорилось о необходимости урегулирования вопроса о Крыме путём межгосударственных переговоров России и Украины с участием Крыма и на основе волеизъявления его населения. Что на самом деле Борис Ельцин сделал для Украины © РИА Новости, Дмитрий Донской | Перейти в фотобанк

Верховная Рада Украины объявила данный документ «не имеющим юридического значения» и заявила, что Крым не может быть предметом межгосударственных переговоров.

Между тем, крымский вопрос стал одним из спорных аспектов между президентом Российской Федерации Борисом Ельциным и Верховным Советом России, с которым у него был конфликт. Ярким примером этого стала конфронтация между ветвями власти России из-за статуса Севастополя.

9 июля 1993 года Верховный Совет России принял постановление о «российском федеральном статусе города Севастополя в административно-территориальных границах городского округа по состоянию на декабрь 1991 года». Ельцин не разделил позицию Верховного Совета и сказал: «Мне стыдно за решение парламента… Не начинать же войну с Украиной».

Более того, Юрий Воронцов — постоянный представитель РФ в ООН — написал письмо на имя генерального секретаря этой организации, в котором говорилось, что ни президент России, ни ее правительство не разделяют позицию Верховного Совета. А в сентябре 1993 года пик противостояния между парламентом и президентом привел к тому, что Ельцин распустил Верховный Совет. Удар по Беловежскому пакту. Как Госдума России отменила распад Советского Союза © РИА Новости, Александр Макаров | Перейти в фотобанк

Забегая немного вперёд скажем, что в марте 1995 года Кремль практически никак не отреагирует на события, которые будут происходить в Крыму. Россия середины 90-х — страна, полностью ориентированная на сближение с Западом. И политическая элита РФ очень боялась, чтобы США и Европа не заподозрили Москву в «имперских амбициях». Этот вектор привел к тому, что Россия почти отказалась от своих национальных интересов во внешней политике.

Одной из жертв этой политики «дружбы с Западом» стал Крым.

Кроме этого у Российской Федерации 25 лет назад были и острые внутренние проблемы, самая серьезная из которых — война в Чечне, что, безусловно, ограничивало активность державы на внешнеполитической арене.

Падение Крымской республики

В 1993 году крымский парламент принял закон «О президенте республики», в январе 1994 года состоялись выборы, победу на которых одержал юрист Юрий Мешков. А 20 мая крымский парламент вернул все нормы Конституции 1992 года, которые были отменены под давлением Киева.

Украине в этот момент было не до Крыма: там шла политическая борьба между президентом Леонидом Кравчуком и его оппонентом Леонидом Кучмой. Что либералы «святых 90-х» говорили о Крыме, Украине и разделенном русском народе © РИА Новости, Владимир Федоренко / Алексей Куденко | Перейти в фотобанк

Однако вскоре внутренний политический конфликт, аналогичный московскому и киевскому, возник и в Крыму: противостояние между Юрием Мешковым и спикером парламента Сергеем Цековым. В оппозиции к крымскому президенту также выступил лидер крымских коммунистов Леонид Грач.

В совокупности все это «вылилось» в острый политический кризис. Мешков объявил о роспуске парламента, в ответ депутаты отправили в отставку лояльное к президенту правительство во главе с Евгением Сабуровым. В результате внутренних противоречий власть на полуострове была практически парализована.

Между тем, президентом Украины стал Леонид Кучма, который решил «закрутить гайки» на полуострове, что принёсло ему на выборах огромное количество голосов. Как уже отмечалось выше, 17 марта украинский парламент отменил крымскую Конституцию. А помещение, в котором находился Юрий Мешков, захватил украинский спецназ.

Таким образом, из-за внутренних противоречий и «невмешательства» РФ от крымской автономии осталось только название, по факту же полуостров жестко управлялся центром, как и остальные регионы, входящие в состав Украины.

Пиррова победа День в Истории. 14 ноября: единственный раз в истории действующий президент Украины выиграл выборы © РИА Новости, Игорь Маслов | Перейти в фотобанк

Леонид Кучма, придя к власти на лозунгах о дружбе с Россией и защите русского языка, очень быстро поменял политическую ориентацию и по сути в своей деятельности пользовался идеями умеренных националистов, в том числе и в плане доктрины о жесткой унитарной модели для Украины, отрицания федерализации и даже идеи настоящих автономий, когда региональные лидеры имеют реальные политические и экономические свободы.

Однако Украина состоит из разнородных земель с разной историей, жители которых являются носителями различного менталитета, и жесточайшая централизация для такой страны не лучший рецепт, как показали события середины 10-х годов XXI века.

Казалось, в те мартовские дни 1995 г. Кучма победил. Но стоит вспомнить легенду о царе Пирре и его победе. Просто иногда должны пройти годы, чтобы стало понятно, что бывают победы, которые хуже поражения.