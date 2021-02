Греческий след в Одессе хорошо виден и сегодня: одна из центральных улиц города называется Греческой. Но когда и как греки появились в Одессе? И почему их влияние постепенно сошло на нет? В сегодняшнем материале мы хотели бы поговорить об истории греческой торговой диаспоры в Одессе — о ее взлете и падении

Органичные мигранты

Вопрос о том, откуда греки появились в Одессе, не имеет смысла. Греков в Одессе не могло не быть — еще со времен Древней Эллады греки активно обживали черноморские берега. Логично было ожидать, что и спустя тысячелетия они будут играть в экономике районов Южной России заметную роль.

Одесса как новый город-порт под протекцией комплементарных грекам русских властей была для них привлекательным пунктом назначения, тем более русские власти активно занимались завозом греков — в конце 1795 года царские власти расселили в городе 62 греческие семьи.

Вскоре из небольшого населения города (2340 человек) 10% были греками, а в 1800 году в школе преподавали греческий — спустя 11 лет в Одессе появилось несколько частных греческих школ. В общем, для греков был создан режим максимального благоприятствования — в греческой газете, выходившей в Вене в 1817 году, Одессу называли городом, «где текут реки из меда и молока, торговля процветает, а правительство ведет себя умеренно».

По свидетельству французского консула Франсуа Сурона, в 1833 году почти 2/3 коммерческих фирм в городе принадлежали грекам. Разумеется, все это происходило не в вакууме — греческие торговые дома действовали в разных городах Юга России. Так, например, семейство Петрококинос активно участвовало в торговле Одессы, Таганрога и Ростова.

Также следует понимать, что очень многие греки оказывались на Юге России и в Одессе как агенты или партнеры торговых домов других стран Европы. Так, представители семейства Родоканаки оказались в Одессе как представители торгового дома из Ливорно (Тоскана).

Одесские греки были очень богаты: так, из пожертвованных городом 240 тыс. рублей на войны против Наполеона греческая община дала 100 тыс. рублей. Или, например, фирма Дмитрия Инглеси (который в 1818-1821 годах был главой города) уже ближе к концу царствования Николая I входила в топ богатейших фирм всей (sic!) России, а фирма Родоканаки была крупнейшей в Одессе — через нее проходило 10% всей торговли Одессы с заграницей.

Почему греки играли такую большую роль в торговле города?

Дело в том, что Российская империя того периода, имея блестящую аристократию и мощнейшую армию, за пределами Москвы и Петербурга представляла из себя фактически tabula rasa с колоссальными природными ресурсами, но недостаточным числом квалифицированных кадров (к чему примешивался недостаток населения) для управления всем этим богатством и его освоения. Этим объясняется существенная зависимость страны от иностранных специалистов и капиталов.

Собственно, кто занимался развитием Одессы в первое время существования? Французский аристократ Арман Эммануэль дю Плесси Ришельё (более известен как Дюк Ришелье). Это же распространялось и на другие уровни управления.

Так, например, в 1846 году из 7.745 млн руб. одесского импорта 506.7 тыс. руб. пришлось на некого Джона Ралли. Кто это был?

Грек и уроженец Хиоса, женатый на итальянке (у него еще и сын в Лондоне родился в 1821 году), он был одним из крупнейших торговцев Одессы и одновременно, с 1832 по 1859 год, был в этом городе консулом США, не являясь американским гражданином. Еще у него было много братьев, работавших в Марселе, Триесте и Лондоне (один даже стал консулом Греции в английской столице, а племянник Пандели стал депутатом британского парламента). Их совместное торговое предприятие действовало также в Персии, Америках, Австрии и Юго-Восточной Азии и просуществовало аж до 1961 года.

Америка в общем-то была такой же белой развивающейся страной — что и видно по «американскому консулу» Ралли.

Греки-торговцы были нужны России, так как помогали наладить поставки зерна через черноморские порты и были фактически идеальными контрагентами для всех сторон процесса, так как греческие торговцы имели представительство во всех заслуживающих внимания портах Средиземноморья. Это позволяло семьям распределять риски: так, бизнес Родоканаки в Одессе сильно пострадал во время Крымской войны из-за эмбарго на поставки русского зерна из Одессы, но их родственники/партнеры в Ливорно сумели заработать на росте цен и импорте зерна из других портов (на территории современной Румынии).

Сложно назвать русское правительство в этом случае бенефициаром схемы, но в мирные времена существование налаженной сети греческих контрагентов позволяло экспорту зерна (очень важной части экономики России) проходить достаточно слаженно.

Экономический анабасис

Однако к концу XIX века роль греков начала стремительно уменьшаться.

Немецкий агроном Вильгельм Манн в 1863 году подмечал, что греков в Одессе становится всё меньше.

Этому способствовал рост еврейской диаспоры города, выходцы из которой активно работали в торговле и других сферах экономики. Уже в 1892 году из 340.526 тыс. жителей Одессы только 1.6% были греками, а еще через 5 лет этот процент упал до 1.3% — как из-за увеличения численности населения города, так и из-за эмиграции греков. К слову, к концу XIX века почти 79.1% одесских греков имели греческое гражданство, что говорит скорее о том, что для большинства греков Одесса была скорее перевалочным пунктом.

Уже к началу 1910-х евреи играли куда большую роль в экономике Одессы, что было отмечено в разное время американскими журналистами Уильямом Кертаном (1911) и Невином Винтером (1914). К 1910 году из примерно 117 наиболее влиятельных людей города только 3 были греками и только 1 занимал видный коммерческий пост — Пол Ралли, глава Дисконтной конторы (остальные 2 — руководительница приютов Мария Севастопуло и археолог Петр Маврогордато).

Что же произошло?

А все очень просто — специализацией коммерческой Одессы был экспорт зерна.

Вторая половина XIX века, помимо прочего, была отмечена резким ростом производства сельскохозяйственной продукции в мире и, соответственно, падением цен на зерно. Маржинальность этой торговли сильно упала, и греческих коммерсантов эта область уже более не интересовала, что запустило процесс ухода греков из торговли зерном в другие коммерческие сферы, а из Одессы — в другие районы страны.

В частности, большой популярностью среди греков стала пользоваться торговля текстилем — весьма волатильный, но все же очень прибыльный бизнес. Тут достаточно сказать, что стоимость выращивания хлопка в Америке была достаточно велика для того, чтобы после отмены рабства в США этим занимались свободные (!) белые (!!) граждане. Торговля эта, повторимся, была крайне волатильной (собственно, изобретение рынка фьючерсов связано как раз с торговлей хлопком), но могла дать денег гораздо больше, чем зерно.

Поэтому греки и уходили из Одессы в другие, более интересные с экономической точки зрения отрасли.

Самые крупные греческие предприниматели, оставшиеся в городе, к концу XIX века реинвестировали свои доходы от торговли в недвижимость и уже не играли такой роли в торговле зерном, как прежде.

Заключение

История греков-торговцев Одессы — это хорошее напоминание нам о временах, когда Россия и Одесса могли привлекать перспективных коммерсантов из дальних краев. Возможно, повторение этого пути может придать современной Одессе и окружающим территориям новый импульс к развитию.

Источники:

Theophilus C. Prousis. «Demetrios S. Inglezes: Greek Merchant and City Leader of Odessa».

George F. Jewsbury. «The Greek Question: The View from Odessa 1815-1822».

Patricia Herlihy. «Greek Merchants in Odessa in the Nineteenth Century», «The Greek Community in Odessa, 1861-1917».