1 февраля 1943 г. сводный партизанский отряд под командованием капитана Михаила Наумова вышел в рейд по тылам гитлеровцев. Его маршрут прошел по Курской, Сумской, Полтавской, Кировоградской, Одесской, Винницкой, Житомирской, Киевской, Пинской областям. Награда партизанскому командиру стала небывалой в военной истории.

Почти полностью разгромленное в 1941-42 годах партизанское движение Украины к перелому в войне набрало новую силу.

Из Брянских лесов, охватывающих огромные территории Брянской, Сумской и Черниговской областей, вылилась новая сила, состоявшая из нескольких соединений, очень быстро ставших главной властью на Черниговщине и Сумщине. Однако наступающей Красной армии нужно было другое: чтобы в тылу противника разрушалась инфраструктура, уничтожались вражеские силы и склады военного имущества, а население видело, что свои рядом. Танк деда Ковпака: как было создано первое партизанское соединение на Украине © РИА Новости, Леонид Коробов | Перейти в фотобанк

29 января 1943 г. от начальника Украинского штаба партизанского движения (УШПД) в штаб по руководству партизанским движением на Сумщине поступила радиограмма следующего содержания:

«Мельнику, Куманьку, Мартынову. Части Красной армии перешли решительное наступление вашем направлении. Немедленно активизируйте боевые действия отрядов, первую очередь по ж.-д. магистралям: Конотоп — Ворожба — Льгов, Ворожба — Сумы — Готня, Бахмач — Ромны, имея задачу решительными действиями по тылам противника облегчить выполнение задач Красной Армии. Принятых мерах доложите. Оружие можем еще выбросить. 29.01.1943 № 586 СТРОКАЧ»

Руководство рейдом на юг Сумской области взял на себя заместитель начальника штаба, капитан-пограничник Михаил Наумов, за год партизанской войны заслуживший всеобщий авторитет.

Наумов Михаил Иванович, командир кавалерийского партизанского соединения

В своем отчете, написанном в 1944 году, он отметил, что основной упор был сделан на подготовку средних и старших командиров отрядов, которых он загонял до свободного чтения топокарт и уверенного пользования компасом. На картах были отработаны темы ночных и дневных маршей, разведки, организации дневок, действий в бою и при переходе охраняемых дорог. Черниговский герой-партизан Попудренко: убит немцами и вынут из могилы потомками © odnarodyna.org/Я.Б.Давидзон

Весь личный состав был посажен на подводы и сани по 4-5 человек. Обоз был организован строго по подразделениям. Обычно стрелковое отделение размещалось на двух закрепленных за ним подводах.

«С отрядами в таком виде я проводил также тактические учения на местности: вождение отряда по азимуту в ночное время без дорог; движение разведчиков по азимуту; наступление на населенный пункт, занятый противником (днем и ночью); развертывание партизанского отряда из походного положения в обозе — в боевой порядок при внезапном столкновении с противником. Серьезное внимание уделялось мной подготовке боевых обозов: выводка и выбраковка лошадей, подготовка сбруи, ковка и другие вопросы. На каждый отряд было пошито по 40 штук зимних маскировочных халатов из сброшенных нам парашютов. Кроме того, была проведена пристрелка оружия», — вспоминал Наумов.

1 февраля 1943 года из Хинельского леса отправился в рейд по уничтожению железных дорог, спиртзаводов и личного состава противника сводный отряд из 651 партизана.

За первые 15 суток они превратили жизнь тыловых немецких и венгерских гарнизонов, а также местной полиции в сущий ад. Выполняя главную задачу — уничтожение коммуникаций врага на Курск и Харьков, — соединение в течение каждой ночи проходило по 50-80 км, разрушая всё на своем пути и освобождая военнопленных.

В местечке Ворожба были освобождены сразу две тысячи бойцов и командиров РККА. В Мезеновке уничтожен штаб 21-го венгерского полка и комендантский взвод, освобождены из тюрьмы 28 смертников-коммунистов и совактив, накануне уже вырывший для себя общую могилу. В селе Сенное истреблен немецкий охранный батальон. В районе с. Гребенниковка Тростянецкого района партизаны столкнули два воинских эшелона, шедших через реки Псел и Ворскла, взорвали пять больших железнодорожных мостов, так и не восстановленных до прихода Красной Армии. Самый храбрый начальник Киевского вокзала. Жизнь и смерть Героя Советского Союза Константина Арефьева © мызабудущее.рф

Освобождение десятка райцентров и бурная активность соединения тут же оживила деятельность ранее тихонько сидевших партизанских групп и отрядов. Вдруг оказалось, что на юге Сумской области все это время находились скрытые резервы порядка 10 тысяч человек. Но досиделись они до того, что фронт к тому моменту находился уже в 60-70 километрах. Близилось освобождение, поэтому партизанам нужно было отодвигаться дальше, на правый берег Днепра.

Первая часть рейда, закончившаяся 18 февраля, оказалась самой легкой. Хотя и достаточной для того, чтобы вечером 25 февраля, уже на Полтавщине, Наумов получил поздравление главы Компартии Украины Никиты Хрущева по поводу представления к званию Героя Советского Союза.

В 8 часов утра 26-го февраля колонна перешла Днепр по льду без боя и сосредоточилась в районе Чигирина. Карт этого района у партизан уже не было, боеприпасы оказались на исходе. Ждали самолет для 23 раненых и искали местные партизанские отряды Скирды и Дибровы, которые, как ориентировал штаб, дислоцировались в Черном лесу севернее Знаменки.

За эти десять дней бездействия немцы сформировали карательный отряд численностью до тысячи человек с танками, бронемашинами и звеном бомбардировщиков, которые преследовали соединение всю дальнейшую дорогу по Кировоградской области, каждый день с немецкой точностью давая бой ровно в 17:00.

Вот описание Наумовым типичных неприятностей от 8 марта:

«В лесу севернее Крымки я выставил засаду — взвод Червоного отряда и один взвод отряда им. Хрущева. Вскоре показалась автомашина с немецкими солдатами, которая была обстреляна засадой. 23 находившихся в ней немца истреблены, машина сожжена. Вскоре был выслан самолет-корректировщик, который кружил над Крымками и был подстрелен из противотанкового ружья. Задымившись, самолет ушел в сторону Александровки. К вечеру Крымки были окружены большим отрядом немцев с танками и бронемашинами. Пришлось принять двухчасовый бой. Немцам удалось зажечь несколько домов в Крымках, но, потеряв подбитую бронеавтомашину и более сорока убитыми, с наступлением темноты противник отошел. Наши потери: 3 убитых и 15 раненых». День в истории. 14 апреля: погиб знаменитый полесский партизан «Васька Саратовский»

Однако главный бой пришлось принять у Станиславово Кировоградской области 14 марта.

К этому времени в отрядах сложилось чрезвычайно тяжелое положение. У всех были раненые, боеприпасов почти не осталось. Поэтому, когда в городок ворвалась немецкая мотопехота, основная часть соединения сразу отступила в лес, а штаб четыре часа отбивался, превратив свою хату в опорный пункт.

«Борьба за другую хату продолжалась несколько часов в условиях, когда немцы находились за одной стеной, а командный пункт — за другой стеной той же хаты. При этом немцы через крышу и из-за углов забрасывали нас ручными гранатами. Командные высоты на путях отхода к лесу были заняты танками…

Положение спас автоматчик комендантского взвода тов. Ильин, который по моему приказу выломал раму окна злополучной хаты и, войдя в нее, расстрелял из автомата и забросал гранатами скопившихся за хатой немцев и этим дал возможность КП оторваться от хаты и уйти в лес, прикрываясь дымовой завесой горящих построек», — вспоминал Наумов.

В то время, когда еще шел бой, в отступившей в лес группе партизан распространился слух, что командир Наумов и комиссар соединения погибли. В панике люди начали уничтожать штабные документы, все списки личного состава, оперсводки и рабочие карты были полностью сожжены. На совещание, собранное подошедшим Наумовым, собрались уже не все. Операция «Сарнский крест». Дерзкий удар партизанского края © memory-book.ua/Альбом "Фотографии Устинова А.В. 1941—1945»

Попытка вырваться из Голованевского леса в сторону Винничины успехом тоже не увенчались, пути движения были перекрыты. Лес обстреливала по площади немецкая артиллерия, а над ним закладывали круги «Дугласы» с боеприпасами, запрошенными отрядом по рации.

Соединение разделилось на несколько отрядов. Пригодного к ведению боя личного состава в группе Наумова оставалось в отряде «Смерть фашизму» 140 человек, отряде им. Хрущева — 60 человек, им. Кирова — 45 человек, причем среди всех 40 человек легко ранены. Вооружение: станковый пулемет с тремя лентами, 19 автоматов, у остальных — винтовки и по 20-30 патронов.

Без радиостанции и связи с Москвой продвигаться дальше на юго-запад не было смысла, поэтому Наумов принял решение идти на север с расчетом выйти в район Овруча, где найти Ковпака или Сабурова. Превратившиеся в роты отряды были посажены на лошадей, впереди двигалась кавалерийская разведка, уточнявшая у местных, где нет немцев, раненых везли на подводах.

В ночь на 5-е апреля 253 шедших с Наумовым участника рейда, ежедневно отмахиваясь от наседающего противника, устраивая засады и зачищая встречные села от тех, кто выбрал службу у немцев, вышли к Припяти и через радиостанцию Ковпака связались с Украинским штабом партизанского движения.

В итоге рейда соединение прошло по тылам противника 2396 км по Курской, Сумской, Полтавской, Кировоградской, Одесской, Винницкой, Киевской, Житомирской областям Украины и Полесья, форсировав 18 крупных рек. Партизан видело около миллиона человек в 1156 населенных пунктах Украины. «Скачок» на Гитлера: с Ворошиловградом, но без Харькова © РИА Новости, Израиль Озерский | Перейти в фотобанк

Пропагандистский эффект от этого общения был огромным: «каждый партизан в такой обстановке являлся агитатором за партизанское движение, за Советскую Родину, за успехи Красной Армии и непобедимость русского народа».

В ходе Степного рейда проведено 47 боев, в которых, согласно отчету, уничтожено 2770 человек личного состава противника (включая местную полицию), два самолета, три танка, 97 автомашин, 7 эшелонов и 140 вагонов, 4 узла связи, 5 шоссейных и 5 железнодорожных мостов, 14 километров линий связи и т.д. Собственные потери — 114 человек убитыми, 85 пропавшими без вести, 77 ранеными.

9 апреля 1943 года капитан Михаил Наумов, минуя сразу три звания, стал генерал-майором. Это уникальный в военной истории случай. А полученный в Степном рейде опыт послужил основой для подготовки новых операций.

Уже в июне-декабре 1943 года соединение генерала Наумова провело рейд протяженностью 2500 километров по Житомирской и Киевской областям, а зимой 1944 года — Западный рейд, закончившийся на территории Польши.