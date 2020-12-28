В 2017 году из центра Чернигова на кладбище перенесли могилу человека, покоившегося здесь с 1944 года. Когда-то он сражался за право своих земляков просто жить на этой земле. Они же, кто в рамках декоммунизации, кто в порядке проявления гражданской гиперактивности, а большинство просто потому, что им наплевать, спешат поскорее о нём забыть

28 декабря 1906 года в селе Николаевка Харьковской губернии в семье обычного слобожанского крестьянина Никиты Попудренко родился мальчик, которого назвали Колей. Уже в 11 лет он подался в батраки и пробатрачил вплоть до окончания Гражданской войны.

В 14 лет младший Попудренко уже работал на Екатеринославском металлургическом заводе им. Коминтерна. Здесь он освоил специальность слесаря, вступил в комсомол, затем — в партию. С 1932 года стал работать заведующим отделом пропаганды и культуры Городнянского райкома КП(б)У Черниговской области, как тогда говорили, «пошёл по партийной линии». Самый храбрый начальник Киевского вокзала. Жизнь и смерть Героя Советского Союза Константина Арефьева © мызабудущее.рф

С 1933 года Попудренко несколько лет работал завотделом и третьим секретарём Бахмачского райкома партии, затем ещё несколько лет возглавлял партийную организацию Ново-Басанского района. Накануне войны в 1940 году его перевели в областной центр — Чернигов, где он занял должность третьего секретаря Черниговского обкома КП(б)У.

29 июня 1941 года Совнарком Союза ССР и ЦК ВКП(б) выпустили адресованную партийным и советским организациям прифронтовых областей директиву «О мобилизации всех сил и средств на разгром фашистских захватчиков». Она предписывала приступить к созданию подпольных областных, районных, городских и сельских комитетов, партизанских отрядов и баз обеспечения. Руководящие кадры для их формирования следовало брать из числа наиболее опытных и надёжных работников партийного аппарата.

В Черниговском обкоме КП(б)У считали, что их область находится в глубоком тылу, и данная директива её не касается. Однако поздним вечером 4 июля 1941 года первого секретаря обкома — Алексея Фёдоровича Фёдорова — срочно по телеграфу вызвали в Киев в центральный комитет партии (тогда говорили коротко — ЦК). Он в то время находился на современной Михайловской площади в здании, где обретается украинский МИД.

Уже ночью Фёдорова принял первый секретарь ЦК — Никита Сергеевич Хрущёв. Он, в отличие от своих подчинённых, только что прибыл из штаба Юго-Западного фронта и отлично знал, что приграничное сражение немцам проиграно, что они уже скоро будут у стен Киева и, весьма вероятно, в ближайшем будущем дойдут и до Чернигова, и до других левобережных регионов республики.

Хрущёв распорядился срочно начать в области подготовку подполья и партизанских отрядов. Последние предстояло сформировать в каждом районе.

Фёдорова спросили, кого он рекомендует на должность первого секретаря подпольного обкома, и он вызвался возглавить его сам. Ему пообещали подумать и попросили всё-таки подобрать на всякий случай ещё одну кандидатуру. День в истории. 14 апреля: погиб знаменитый полесский партизан «Васька Саратовский»

Когда первый секретарь обкома на следующий день собрал всех своих подчинённых, разъяснил ситуацию и спросил, кто готов остаться в тылу врага в подпольных партийных организациях, первым поднял руку Попудренко. Фёдоров потом вспоминал, что это его очень удивило: «…Он был известен у нас как нежный семьянин. В поездке ли, в обкоме ли, он при случае непременно ввернет слово о жене, сыне, пасынке, дочке».

Черниговский подпольный обком создали уже к 13 июля. Огромная роль в организации его последующей деятельности была отведена Попудренко — это он уже к началу августа сформировал Черниговский областной партизанский отряд численностью 186 человек и занимался организацией отрядов в районах.

В 20-х числах августа фронт приблизился к Чернигову — 2-я армия группы армий «Центр» надвигалась на город с севера.

23 августа 1941 года стало для Чернигова самым трагичным в новейшей истории днём. Немцы заранее предупредили, что в этот день, в воскресенье, будут его бомбить. Кто-то из жителей поверил их предупреждениям и уехал… а кто-то остался. Вечером около 18:00 с севера, со стороны Гомеля, показались летевшие на небольшой высоте тройками немецкие бомбардировщики. Когда они достигли центра города на землю сплошным ковром посыпались бомбы: зажигательные, осколочные, фугасные — Чернигов запылал. Через полчаса налёт повторился ещё раз, через следующие полчаса ещё…

В результате регулярных бомбардировок, которыми оккупанты стирали Чернигов с лица земли с 23 по 25 августа, от центра города практически ничего не осталось. На окраинах уцелела максимум четверть довоенной частной застройки.

В первый день бомбёжек Николай Никитич завёл дневник. Он так и написал в самом его начале: Танк деда Ковпака: как было создано первое партизанское соединение на Украине © РИА Новости, Леонид Коробов | Перейти в фотобанк

«Будем считать, что это — дневник», — а потом сделал первую запись: «21.30. Начали бомбить Чернигов. Всю ночь был в городе. Кроме коллектива исполкома во главе с тов. Костюченко, никто не тушил пожаров. От первой бомбы — милиция и НКВД бросили своё здание, много оружия и боеприпасов. Стоило мне трудов, чтобы заставить их эвакуировать горящие магазины и склады».

На следующий день все органы милиции и НКВД бросили город на произвол судьбы.

Попудренко, готовясь к будущей подпольно-партизанской работе, носился из района в район, из штаба 21-й армии в штаб 187-й стрелковой дивизии. 4 сентября попал под дождь — вымок и промёрз, от чего на следующий день дала о себе знать старая серьёзная болячка. Но бывший секретарь обкома продолжал налаживать работу, и уже в первых числах сентября, когда Черниговская область ещё не полностью оказалось под оккупацией, партизанские отряды её районов уже приступили к выполнению своих первых операций:

«6 сентября: рассказывают про какого-то деда, который часто нас посещает. Надо поймать.

7 сентября: Деда поймали. Оказался кулак из с. Шумиловки — Тупица, прислан немцами. Убили. Хоменко заставил его выкопать яму и там его прикончил…

11 сентября: Группа во главе с тов. Козиком привела трёх сволочей с. Гутка-Студенецкая… Всех убили…

13 сентября:…В с. Камке уничтожили 120 (сто двадцать) немецких новых сёдел, угнали больше ста немецких лошадей и убили немецкого ставленника — старосту…

20 сентября:…Группа во главе с тт. Громенко и Товчко уничтожили одну семитонную машину (автобус), полно нагруженную немцами. Машина сгорела. Уничтожено не менее 35 человек…» Операция «Сарнский крест». Дерзкий удар партизанского края © memory-book.ua/Альбом "Фотографии Устинова А.В. 1941—1945»

Чем дольше существовали отряды, тем больше они набирались опыта, тем серьёзней становились наносимые ими врагу потери.

А тем временем первый секретарь Черниговского подпольного обкома товарищ Фёдоров куда-то пропал. В своих воспоминаниях он рассказывает, что вместе с военными частями очутился в окружении на самом юге области в районе Яблоновки — последнем не захваченном немцами райцентре Черниговщины. 15 сентября он здесь провёл совещание с представителями партийных, советских, комсомольских и других общественных организаций — всего присутствовало около 30 человек.

Зачем они там собрались? Почему не остались в густых Черниговских лесах на севере области, как это сделал тот же Попудренко, — об этом Фёдоров умалчивает. Бесспорно одно, следующие два месяца партизанами Черниговской области руководил не он, а Николай Никитич.

До 12 ноября 1941 года Попудренко не довелось бывать в боях — он занимался исключительно командованием и налаживанием работы. Но в этот день в селе Понорнице ему пришлось руководить уличным боем с местными коллаборантами.

Полицаи вели огонь из домов, погребов и сараев, только решительные действия партизан заставили их забраться в здание исполкома. Его можно было взять штурмом и всех там перебить, но за это отряд «заплатил» бы большими потерями. Так что Попудренко своих людей отвёл, в результате чего потери полицаев ограничились четырьмя людьми, а партизаны потеряли двоих.

Через шесть дней утром в отряд с небольшой группой окруженцев прибыл Фёдоров. Попудренко описал внешний вид своего начальства: «…Я не сразу его узнал. Заросший, в драном пиджаке, в паршивых штанцах навыпуск, галоши, драные сапоги, усы как у Тараса Бульбы…» День в истории. 1 февраля: советские партизаны уходят в легендарный Степной рейд © РИА Новости, Леонид Коробов | Перейти в фотобанк

На следующий день Николай Никитич передал Фёдорову управление, и началась полноценная боевая работа. Черниговские партизанские отряды быстро разрастались, нарушали вражеские транспортные коммуникации, уничтожали перешедших на службу к оккупантам предателей. В боях с ними противник нёс ощутимые потери.

28 июля 1942 года отряды объединились в партизанское соединение Фёдорова. Попудренко стал его заместителем и одновременно возглавил партизанский отряд им. И.В. Сталина. В конце года Фёдорова вызвали на совещание в Москву, и как раз во время его отсутствия, 18 января 1943 года, немецкие и венгерские каратели заблокировали Черниговское партизанское соединение в Клетнянских лесах Орловщины.

На «хозяйстве» вместо Фёдорова оставался Николай Никитич. На следующий день он сделал в своём дневнике последнюю запись: «0 часов 35 минут. Надо задремать. Рано встать, если раньше не поднимут».

Нет, в тот раз он не погиб. Попудренко удалось вывести отряд из кольца противника с минимальными потерями. Просто дневник он после этого не вёл — было не до него.

В марте 1943 года целый ряд партизанских соединений отправился в дальние рейды на Правобережную Украину. Уходило и соединение Фёдорова — общее управление черниговскими партизанами и подпольем переходило к Попудренко. Он стал одновременно и первым секретарём Черниговского подпольного обкома КП(б)У, и начальником областного штаба партизанского движения, и командиром вновь сформированного Черниговского партизанского соединения, в котором осталось всего 300 бойцов.

Благодаря активным действиям своего командира к 1 мая 1943 года соединение насчитывало уже 10 отрядов общей численностью 1,2 тысячи партизан. После войны они вспоминали Попудренко как лихого, любящего скакать верхом всадника на быстром коне в кожаной, перехваченной портупеей тужурке. Пионер, знаменосец, разведчик, диверсант. Что успел за свои 17 лет Вася Коробко © Facte.ru

Была у этой лихости и обратная сторона.

Украинский писатель Николай Шеремет виделся с Попудренко весной 1943 года и в докладной записке от 13 мая сообщил Хрущёву, что этот партизан, обладая несомненными командирскими талантами, при этом «…честолюбивый и с претензиями на партизанского вождя».

К тому времени линия фронта приблизилась к восточным границам УССР, а местами и пересекла её. Вермахт не мог позволить, чтобы в тылу у его готовящихся к сражению на Курской дуге армий орудовали значительные силы партизан. В середине июня немцы приступили к проведению против Черниговского соединения крупной операции с активным привлечением авиации и регулярных частей.

Попудренко вынужденно отвёл свои отряды в Злынковские леса Орловской области, где их заблокировали гораздо более многочисленные войска противника. Начиная с 25 июня 1943 года «черниговцы» отражали многочисленные вражеские атаки и сами порой делали попытки вырваться из окружения.

В ночь с 6 на 7 июля в районе сёл Парасочки и Рогово во время одной из ночных схваток Николай Никитич Попудренко погиб. Партизаны похоронили своего командира, и через сутки, в ночь на 8 июля, всё-таки смогли прорвать вражеское кольцо и после 40-километрового марша уйти на территорию Украины.

15 августа 1943 года за особые заслуги в деле развития на Украине партизанского движения Николаю Никитичу посмертно присвоили звание Героя Советского Союза. День в истории. 17 февраля: погиб первый пионер-герой © defendingrussia.ru

В 1944 году, когда Черниговщина уже была полностью освобождена от захватчиков, прах героя перенесли из Орловских лесов в центр города, где он и пролежал под мемориальной плитой 73 года, пока до него не добрались современные украинские псевдопатриоты и гиперактивные общественные деятели.

Могилу перенесли на кладбище, чтобы водружённая над ней «коммуняцкая» надгробная плита не мозолила глаза гуляющим по дорожкам мамочкам и детишкам. Улицы его имени в Чернигове и Киеве пока оставили, в Броварах же переименовали в честь Костя Гордиенко — кошевого атамана Запорожской Сечи, который нарушил свою клятву перед Петром I и перешёл на сторону Карла XII.

Такие герои более по вкусу современной Украине.