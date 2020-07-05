В этот день в 1918 г. в Москве, на улице Рождественка, в помещении нынешнего Архитектурного института начал работу І съезд Коммунистической партии (большевиков) Украины (КП(б)У). Это событие на протяжении многих десятилетий ставило в раскоряку историков КПСС. И рассказать всю правду о нём было нельзя, и совсем не упомянуть никак невозможно

Мы же с вами разберёмся, что там было и почему этот съезд стал столь неподъемной ношей для исследователей истпарта.

«Допустим, вы у ней уже не первый и даже, между прочим, не второй…»

Начнём с того, что на первом съезде партию никто не учреждал. День в истории. 17 декабря: открылся Всеукраинский съезд советов, сокрушивший киевских большевиков © historic.ru

Еще до захвата власти большевиками в Петрограде существовали координационные центры партии в Юго-Западном крае и Донецко-Криворожском регионе. Впервые решение о создании всеукраинской парторганизации было утверждено на Краевом съезде в Киеве 3-5 декабря 1917 года под названием «РСДРП(б) Социал-демократия Украины». Так большевики Юго-Западного края подстраивались к новым условиям, когда Центральная Рада стала переходить от автономизма к сепаратизму.

В центре вожди партии эту инициативу тогда не заметили, как отсутствуют и решения того съезда и в научной, и в апологетической литературе.

Имели значения губкомы и первички. В Харькове местные большевики не считали себя состоявшими ни в каких отношениях с Украиной. После доклада Артема-Сергеева общее собрание рабочих и служащих Южных железных дорог 5 декабря 1917 года, как раз в день окончания этого загадочного съезда, выразило протест и несогласие с действиями Центральной Рады, объявившей Донецко-Криворожскую область частью Украины.

Резолюция гласила: «Центральная Рада Украины издала… третий универсал, которым Рада в корне нарушила права на самоопределение народов, аннексировала часть Слобожанщины, разрезала на куски Донецкий бассейн и мешает прямому организованному и солидарному действию. Политика насильственной украинизации территорий со смешанным населением есть преступление против революции и нарушение прав самоопределения… Новая организация народного управления может производиться лишь после правильного выражения воли самого населения путем плебисцита».

По этому вопросу и пролетарии, и представители крупного капитала Харьковской и Екатеринославской губерний были едины. Как на самом деле в Харькове провозглашали украинскую советскую власть © cultural.avro.org.ua

19 апреля 1918 года, когда на немецких штыках Центральная рада установила свою власть в губерниях, считавшихся украинскими, в Таганроге состоялось совещание представителей большевистских организациий региона. Там было пущено в оборот название КП(б)У — Коммунистическая партия (большевиков) Украины.

Историк Владимир Корнилов приоткрывает завесу над этим событием:

«В Таганроге состоялось совещание бывших членов ЦИК Украины во главе с Н. Скрыпником и представителей украинских эсеров (всего 71 человек). С этого совещания многие украинские историки начинают отсчет истории Компартии большевиков Украины. Представителям ДКР, само собой, было не до подобных совещаний в момент, когда они организовывали оборону последних рубежей республики.

В Таганроге оказалось лишь несколько представителей Екатеринослава, включая Эммануила Квиринга (они отступали из своего города вместе со скрыпниковцами). Однако, когда Скрыпник и Ко протолкнули резолюцию о создании обособленной от РКП(б) украинской партии коммунистов, екатеринославцы в знак протеста покинули заседание».

Каноническая же версия этого таганрогского собрания гласит, что «левые» (киевляне) отстаиваили необходимость необходимость восстания против австро-немецкой оккупации и гетмана (Бубнов, Косиор, Гамарник и др.), «правые» (екатеринославцы) выступали с умеренным позиций укрепления коммунистического подполья и использования легальных форм борьбы (Квиринг, Эпштейн, Аверин и др.). Николай Скрыпник и некоторые другие участники совещания заняли промежуточную позицию (их назвали «центром»). День в истории. 25 декабря: в Харькове провозглашена еще одна Украинская Народная Республика © cultural.avro.org.ua

При обсуждении вопроса о партии внесены два проекта резолюций: «правые» (Квиринг) предлагали создать автономную партию, подчинённую совместно ЦК и съездам РКП (б), проект Скрыпника предусматривал образование самостоятельной компартии, связанной с РКП (б) через международную комиссию — III Интернационал. Именно этот проект, поддержанный «левыми», набрал большинство голосов.

Было ли там принято решение о созыве съезда, с которого и начинается нумерация, до сих пор продлеваемая лидером современных украинских коммунистов Петром Симоненко и его полузапрещенной партией, неизвестно.

Известно лишь, что решение таганрогского совещания о создании самостоятельной КП(б)У не соответствовало установкам ЦК РКП(б) по принципам партийного строительства в национальных регионах, поэтому ЦК и лично Ленин приняли меры к тому, чтобы съезд большевиков Украины этот проект не поддержал.

Украинский съезд в Москве, прерванный мятежом

С 5 по 12 июля в Москве состоялся 1-й съезд Компартии большевиков Украины. Там было 65 делегатов с решающим голосом и 147 — с совещательным. Присутствовали также 60 гостей. Его делегаты представляли коммунистов (4364 человека), которые работали в сорока подпольных парторганизациях и ячейках на территории контролировавшейся германскими оккупантами Украинской державы гетмана Скоропадского.

Так что напрасно украинские националисты до сих пор повторяют формулу «московская коммуна» по отношению к советской власти на Украине. Подпольная сеть, представители которой съехались в Москву, охватывала так или иначе практически всю Украину, а лидеры украинских большевиков оказались в столице Советской России вовсе не по собственному желанию. «Мы формально признали существование Украинской республики». Как немцы переиграли Троцкого © Из собрания ЦГАКФФД Санкт-Петербурга

На съезде было принято решение о вхождении партии в состав РКП(б) (впоследствии — ВКП(б), КПСС) с сохранением собственного названия.

Почетным председателем съезда был избран В. И. Ульянов (Ленин). Накануне открытия мероприятия вождь мирового пролетариата принял группу делегатов, обсудил с ними тезисы основных докладов и проекты резолюций, дал советы по партийному руководству.

Ильич вбросил делегатам две установки. Одна — «на экспорт»: немцев не дразнить, потому что с кайзером заключили договор, и мы не имеем ничего против создания в Украине отдельной коммунистической партии. А вторая «для своих»: эта партия иметь просто отдельное название, а на самом деле она должна стать одной из организацией РКП (б).

В начале работы собравшихся приветствовали представители социал-демократии Польши и Литвы, немецкой, венгерской, чехословацкой, румынской, юго-славянской и бессарабской коммунистических групп при ЦК РКП(б), а также председатель Федерации иностранных групп при ЦК РКП (б) Бела Кун.

Съезд, как заметил Владимир Корнилов, «был дружно проигнорирван представителями Харьковской губернии и Донбасса». По мнению многих украинских историков, он положил конец отдельному существованию Донецко-Криворожской областной организации (там она была раздроблена на Харьковскую и Екатеринославскую с вливанием в КП(б)У). День в истории. 18 марта: Советская Украина ратифицировала «похабный мир» с Германией © Public domain

Однако и после этого на протяжении многих месяцев продолжали выходить воззвания Донецко-Криворожской организации РКП(б). Видимо, не все большевики Донецкой республики были в курсе кулуарных решений украинских коммунистов, а их лидеры вместе со Сталиным участвовали в обороне Царицына. Артём-Сергеев в это время в черноморских портах добивался предоставления помощи осаждённой «цитадели великого Сталина на Волге», как потом стали называть город.

32 голосами против 12 была принята резолюция «По организационному вопросу», которая обязывала не только включить в КПУ Донецко-Криворожский обком, но и раздробить его на Харьковский и Екатеринославский. Удивительно, но позиция Скрыпника недалеко ушла от позиции гетмана Скоропадского.

От имени украинских властей ее высказал советским представителям 11 июля бывший харьковский городской голова, профессор-историк Дмитрий Багалей, за год до этого впавший в организационный маразм и украинство: «Весь так называемый Новороссийский край — это есть старое гнездо запорожцев и был заселен первоначально исключительно запорожцами. Такой пример, как Славносербский уезд, есть не что иное, как местность, заселенная чужим элементом — сербским — во времена Елизаветы Петровны. И нужно сказать, что этот элемент целиком украинизировался, его нет совсем, они все превратились в украинцев… Наконец, пара слов о Харькове. Не только Харьков, но и все другие города современой Харьковской губернии, все слободы, все хутора — результат и продукт украинской колонизации».

Николай Скрыпник протолкнул формулировку: «Отдельные областные бюро, организовавшиеся в России для работы на Украине, и партийные комитеты отдельных областей, действующие вне пределов Украины, распускаются, и все дела их передаются ЦК КП(б)У; все их работники поступают в распоряжение ЦК КП(б)У для посылки на партийную работу на Украине или для работы в Заграничном бюро КП(б)У. Областные партийные комитеты никаких заграничных представительств или бюро или вообще каких-либо агентов в России не имеют и сносятся с ЦК РКП и с советскими властями в России через ЦК КПУ и через Заграничное бюро КП(б)У».

В резолюции съезда говорилось, «что задачей нашей партии на Украине являются: решительно порвав с ошибками прошлого, бороться за революционное объединение Украины с Россией на основе пролетарского централизма в пределах Российской Советской Социалистической Республики, на пути к образованию всемирной пролетарской коммуны». День в истории. 8 апреля: в Харьков впервые вошли немецкие войска, на сутки опередив украинцев © РИА Новости, | Перейти в фотобанк

Однако уже на второй день работы съезда всем вокруг стало не до горстки украинских беженцев, заседавших в здании на Рождественке.

В Москве открывался III Всероссийский съезд Советов, был убит немецкий посол граф Мирбах, а левые эсеры подняли мятеж. Когда его подавили, в том числе и руками делегатов съезда, прения украинских большевиков продолжились. Руководство партии избрали только 12 июля.

О чем и почему было не принято говорить в СССР

Был избран Центральный Комитет в составе 15 членов и 6 кандидатов в члены ЦК КП(б)У. Однако в трудах по истории КПСС и КПУ, изданных в 30-е годы и вплоть до перестроечного времени, вы не найдёте их списка. Почему?

По национальному составу распределение оказалось следующим: 9 евреев, 5 русских, 4 украинца, 1 грузин, 1 немец и 1 поляк. Сами понимаете, лучшего подарка антисемитам всех мастей придумать невозможно! И как такое объяснить студентам и школьников в эпоху борьбы сначала с «безродными космополитами», а потом и «международным сионизмом»?

Да и судьба членов и кандидатов в члены ЦК тоже не для парадного издания по истории партии.

Четверо (Исаак Крейсберг, Шулим Грузман, Пинхус Ровнер и Петр Слинько) погибли в 1919 году он рук петлюровцев, белогвардейцев или просто бандитов. Трое — Юрий Лутовинов, Николай Скрипник и Ян Гамарник — покончили с собой в 1924, 1933 и 1937 годах соответственно. День в истории. 19 марта: Украине передана Донецко-Криворожская Республика © А. Лурье

Одиннадцать — более половины! — были репрессированы и погибли в течение 1937-1939 годов (Георгий Пятаков, Эммануил Квиринг, Дмитрий Лебедь, Леонид Тарский (Соколовский), Михаил Майоров (Биберман), Иван Амосов, Владимир Затонский, Яков Яковлев (Эпштейн), Андрей Бубнов, Лаврентий Картвелишвили, Станислав Косиор).

Чудом пережили сталинские лагеря Рафаил Фарбман (23 года заключения) и Афанасий Буценко (18 лет заключения). Лишь одному (Исааку Шварцу) удалось избежать репрессий и умереть персональным пенсионером.

Первым секретарём ЦК избрали Георгия Леонидовича Пятакова, которого посмертно реабилитировали только при Горбачёве. Он руководил партией до сентября 1918 года, когда была назначена временной исполняющей обязанности персека Серафима Гопнер, а в октябре первым секретарём выбрали Эммануила Квиринга.Тогда же в ЦК КП(б)У избрали и Сталина.

Так начиналась история партии, которая непонятно, запрещена ли на Украине сегодня и остались ли в ней какие-то действующие организации и функционеры.