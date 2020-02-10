У критика Джона Леонарда есть такой афоризм: «Революции не пожирают своих детей. Они пожирают своих отцов». Одним из «отцов» Октябрьской революции был Владимир Антонов-Овсеенко. Именно он арестовал Временное правительство в Зимнем дворце. А 10 февраля 1938 года революционер был расстрелян по приговору Военной коллегии Верховного суда СССР

Родился Владимир Александрович Антонов-Овсеенко в Чернигове в 1883 году, в дворянской семье Овсеенко. Его отец был офицером резервного пехотного полка и хотел, чтобы сын пошел по военной стезе. Владимир окончил Воронежский кадетский корпус и поступил в Михайловское артиллерийское училище, но затем бросил его. День в истории. 17 сентября: родился последний классик украинской литературы © РИА Новости, Г. Караков | Перейти в фотобанк

Тогда отец заставил его поступить в Николаевское военно-техническое училище. Однако Овсеенко не закончил и его, так как отказался принести присягу царю. Как писал впоследствии сам революционер, он не смог перебороть органического отвращения к военщине. Две недели юноша просидел под арестом, после чего из училища был отчислен.

В конце концов он все-таки получил военное образование, окончив Санкт-Петербургское пехотное училище. Однако это произошло уже после того, как все связи с родителями были разорваны. Позже Антонов-Овсеенко объяснял это так: «…Они были люди старых, царских взглядов, знать их больше не хотел. Связи по крови ничего не стоят, если нет иных».

В молодости Владимир Овсеенко интересовался историей и математикой, много читал, любил поэзию и шахматы. Революционными идеями он увлекся в возрасте 18 лет. Читал труды Маркса и Энгельса, работы Плеханова и Ленина.

В 1905 году, во время русско-японской войны, подпоручик Овсеенко должен был отправиться на фронт. Однако на Дальний Восток не поехал. Так он стал дезертиром, окончательно порвал с прежней жизнью и полностью, как тогда говорили, «ушел в революцию».

Овсеенко занимался пропагандой в воинских частях, журналистской деятельностью. Началась жизнь профессионального революционера, в которой было все: нелегальная работа, аресты, побеги из тюрьмы, жизнь за границей. «За что ты погиб, отец?!»: что ответить сыну лейтенанта Шмидта © РИА Новости, РИА Новости | Перейти в фотобанк

В 1907 году Овсеенко был приговорен Одесским военно-окружным судом к повешению, но затем приговор был смягчен, и он был приговорен к 20 годам каторжных работ. Правда, и на каторгу Овсеенко не попал — сбежал.

Из эмиграции он вернулся после Февральской революции 1917 года уже как Владимир Антонов. Принимал активное участие в Июньском восстании — первой и неудачной попытке большевиков взять власть в стране. По итогу был арестован, несколько месяцев провел в тюрьме. После освобождения его избрали в состав Петроградского Военно-революционного комитета (ВРК).

Владимир Антонов был одним из организаторов Октябрьского переворота. Собственно говоря, во время штурма Зимнего дворца и настал его «звездный час»: Антонов арестовал членов Временного правительства.

Вот как описывает эту сцену Владимир Маяковский в своей поэме «Хорошо!»: «И один из ворвавшихся, пенснишки тронув, объявил, как об чем-то простом и несложном: «Я, председатель реввоенкомитета Антонов, Временное правительство объявляю низложенным».

«Председатель реввоенкомитета» не позволил красногвардейцам учинить над министрами самосуд. Тогда еще большевики надеялись, что смогут совершить революцию малой кровью. «Он поставил пулемет, и теперь петлюровцы в аду». Кто и за что восстал в Киеве в январе 1918 года © AP, Efrem Lukatsky | AP, Efrem Lukatsky | Перейти в фотобанк

28 октября 1917 года во время антибольшевистского восстания в Петрограде, Антонов вновь, как и в годы первой русской революции, оказался на волосок от смерти. Он попал в плен к юнкерам, которые собирались его расстрелять. Но потом обменяли на 50 своих соратников, которые оказались арестованными большевиками. Освободившись, Антонов «отблагодарил» юнкеров, приказав обстрелять помещения, где они засели, из пушек.

Тогда он, наверное, впервые проявил жестокость, которая затем будет сопровождать его деятельность на Украине и в Тамбовской губернии.

Среди большевиков мало кто имел представление о военном деле, поэтому неудивительно, что Владимир Александрович, человек с военным образованием, считался среди них специалистом.

6 декабря 1917 года был создан Южный революционный фронт по борьбе с контрреволюцией, и тот факт, что его командующим назначили Антонова, неудивителен.

С началом его деятельности на этом посту связан такой случай. В Харькове к Антонову обратились с жалобой рабочие: они рассказали, что собственники заводов не платят им зарплату. По приказу главнокомандующего владельцев заводов поместили в вагон для перевозки скота, и Владимир Александрович объявил им, что отправит их работать на рудники, если они не рассчитаются с рабочими. Деньги вскоре нашлись.

Однако не все деяния Антонова в конце 1917 — начале 1918 года проходили столь бескровно. День в истории. 5 февраля начался штурм Киева красными войсками © https://zalizyaka.livejournal.com/570995.html | https://zalizyaka.livejournal.com/570995.html | Перейти в фотобанк

Так, например, во время военной операции на Дону против казаков активно применялись репрессивные меры. Брались заложники из числа «классовых врагов», широко практиковались расстрелы. В апреле в Таганроге, по личному приказу Антонова, был расстрелян генерал Павел фон Ренненкампф за то, что отказался служить большевикам.

В целом, в начале 1918 года войскам Антонова сопутствовал успех как в войне с армией Центральной Рады, так и с казаками генерала Алексея Каледина.

4 марта 1918 года войска Антонова-Овсеенко были подчинены Народному Секретариату большевистского правительства Украины. Сам Владимир Александрович получил должность народного секретаря и был назначен верховным главнокомандующим всеми советскими войсками на Украине.

В свете этого крайне интересно письмо, которое 1 марта Владимир Ленин написал Григорию (Серго) Орджоникидзе. В этом письме Ленин сообщает Орджоникидзе, что главному красному командиру на Украине надо запретить именоваться Антоновым, а далее называть себя только Овсеенко.

В этом же письме Ленин пишет следующее:

«Что касается Донецкой республики, передайте товарищам Васильченко, Жакову и другим, что, как бы они ни ухитрялись выделить из Украины свою область, она, судя по географии Винниченко, все равно будет включена в Украину и немцы будут ее завоевывать. Ввиду этого совершенно нелепо со стороны Донецкой республики отказываться от единого с остальной Украиной фронта обороны». День в истории. 19 марта: Украине передана Донецко-Криворожская Республика © А. Лурье

С одной стороны слова Ленина звучат рационально, Донбасс действительно был захвачен немцами. С другой — в его отношении к фамилии Владимира Александровича и требования дабы Донецко-Криворожская республика не выделялась из Украины, уже просматриваются идеи, которые в 1922 году лягут в основу создания СССР как конфедерации национальных республик.

В конце августа — начале сентября 1918 г. Антонов-Овсеенко впервые оказался на дипломатической работе.

Во главе советской делегации был направлен в Берлин для переговоров с представителями германского командования. В том числе обсуждался вопрос о возможности участия немецких войск в борьбе с воинскими контингентами Антанты на бывшей Российской империи.

Осенью 1918 — весной 1919 года войска Антонова-Овсеенко вновь одерживают победы на Украине. Надо отметить, что это сопровождалось репрессиями против гражданского населения. Прежде всего «классовых врагов» и идеологических противников.

Успехи в военном плане были уже столь значительны, что Владимир Александрович вместе с Христианом Раковским даже разрабатывали план похода в Венгрию, чтобы помочь тамошнему революционному правительству Белы Куна. Однако этим планам не суждено было сбыться. Махновская весна. Как повстанцы освобождали Юго-Восток Украины © Public domain

В мае 1919 года Добровольческая армия Деникина вытеснила большевиков с Украины. После этого в Москве решили перевести Антонова-Овсеенко на гражданскую работу и больше на должности, связанные с непосредственным руководством войсками, его не назначать.

В сентябре 1919-го Антонова-Овсеенко назначили уполномоченным ВЦИК в Тамбовской губернии. Ему было поручено восстановить «революционный порядок» в губернии после конного рейда генерала Мамонтова по тылам красных войск. Надо отметить, что порядок он наводил, используя против местных жителей широкий арсенал репрессий. Много людей было расстреляно.

Именно его жесткая политика стала одной из причин Тамбовского крестьянского восстания 1921 года. Подавлять бунт Ленин отправил Антонова-Овсеенко, в должности председателя полномочной комиссии ВЦИК. Восстание при помощи армии было подавлено, меры для этого применялись очень жестокие.

В 1922 году Антонов-Овсеенко получил важный пост начальника политуправления Реввоенсовета Республики. Во время внутрипартийной борьбы большевиков, Владимир Александрович сделал неверную ставку и поддержал Льва Троцкого против Иосифа Сталина. Он даже угрожал, что если кто-то тронет Троцкого, за него заступится Красная армия. После этого демарша Антонов-Овсеенко был уволен с должности и направлен на дипломатическую работу.

В конце 20-х Антонов-Овсеенко публично отрекся от «троцкизма». В 30-е годы его вернули в Москву. В 1934—1936 годах Антонов-Овсеенко занимал должность прокурора РСФСР, а в 1936 году вновь оказался на дипломатической работе: был назначен на пост генерального консула в Барселоне. Однажды на «Мосфильме». Как знаменитая одесская подпольщица стала врагом народа © kino-teatr.ru

В стране шла гражданская война — и его пост имел большое политическое значение. В силу специфики расстановки политических сил в Барселоне Антонов-Овсеенко общался там и с троцкистами, и с анархистами. Видимо, это ему и аукнулось.

В 1937 году его отозвали в Москву, а затем арестовали. В ходе интенсивных допросов под давлением следователей он признался в связи с троцкистами. Его дело рассматривала военная коллегия Верховного суда СССР 8 февраля 1938 года, приговорив к расстрелу.

10 февраля приговор привели в исполнение. 25 февраля 1956 года Антонов-Овсеенко был посмертно реабилитирован.