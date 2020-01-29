29 января 1429 года в Луцке (Волынь) завершился съезд с участием основных игроков в Восточной Европе того времени: великого князя Литвы Витовта, короля Германии Сигизмунда, представителей Московии и Тевтонского ордена и многих других. Для чего же в начале XV века был созван такой представительный международный саммит?

На съезде (который длился 20 дней) в числе прочего обсуждался вопрос о коронации Витовта в качестве короля с целью повысить статус Великого княжества Литовского в условиях её унии с Польшей (где литовский князь был вассалом польского короля).

Коронации так и не произошло, но мы считаем, что эта годовщина — хороший повод поговорить о выдающихся успехах Витовта на совсем другом направлении: на востоке, где ему довелось поучаствовать в разделе наследства Чингисхана.

Орда Посполитая

В XIV веке в состав Польши вошли земли, относящиеся к современной Украине, и хан Тохтамыш требовал с короля Ягайло сбора дани с этих земель с целью отправки их в Орду. Неизвестно, заплатил ли польский король, но вообще в такой ситуации нет ничего удивительного. Время вешать ярлыки: как крымский хан дарил польскому королю русские города © allmonarchs.net

Даже в XVII веке в Европе были территории, где верховным сюзереном провозглашался правитель одной страны, а налоги уходили к правителю другой, на основании каких-нибудь древних договоренностей. Что уж говорить про XV век.

В 1395 году, когда Тамерлан победил Тохтамыша и сместил его, тот вместе со всей семьей отправился в изгнание в Литву. Великое княжество тогда еще было более-менее полноправным партнером Польши (до поглощения Литвы Польшей оставалось ещё 170 лет), несмотря на то, что князь Витовт считался вассалом польского короля.

В обмен на военную помощь Витовт получал от Тохтамыша ярлык, подтверждающий его право на княжение в русинских землях. Впоследствии литовские князья и польские короли до конца XVI века следили за тем, чтобы получать от наследников Чингизидов (включая крымских ханов) подтверждение законности их управления тем же Киевом (где остановился Тохтамыш) и многими другими территориями на востоке.

В 1397 Витовт и Тохтамыш выдвинулись за Дон, чтобы восстановить последнего на престоле Орды, но в 1399 году их постигла неудача, в результате Витовту пришлось вернуться в Литву и снова принести вассальную клятву королю Польши, а Тохтамышу — вообще бежать в Сибирь. 450 лет Люблинской унии. Какие последствия для Восточной Европы имело создание Речи Посполитой © ic.pics.livejournal.com | ic.pics.livejournal.com | Перейти в фотобанк

Однако даже в этих обстоятельствах Витовт был крайне активен: «полученные от Орды» русинские территории он активно расширял, воюя с русскими государствами и вмешиваясь в их дела. «Беженцы» из числа сородичей и соратников Тохтамыша, кстати, остались в княжестве и в 1410 году сыграли большую роль в Грюнвальдской битве против сил Тевтонского ордена. Собственно, один из участников той битвы, Джелал ад-Дин при поддержке Витовта через несколько лет стал ханом Золотой Орды.

Впоследствии Орде пришлось пройти через череду внутренних усобиц, но в ходе всех этих процессов позиции Витовта в татарской среде не ослабевали, поскольку князь ставил «на всех лошадей» и попеременно поддерживал различных кандидатов. Поэтому даже когда ханы менялись в результате дворцовых заговоров, то высокий престиж Витовта как арбитра во внутриордынских спорах оставался неколебим.

Ханский престол

Поддержка Витовта практически гарантировала возвращение на престол даже тем, кто его потерял.

Так, в 1424 году Улуг-Мохаммед был свергнут врагами и бежал в Литву, но через три года смог снова стать ханом, после того как князь оказал ему помощь. Основатель династии крымских ханов Хаджи Герай родился в Литве и уже в 1428 году попытался при поддержке Витовта захватить Крым. Это ему не удалось, но спустя 13 лет он вернулся и, хотя Витовта уже не было в живых, он по старой дружбе подтвердил ярлыки Витовта на правление «ордынскими землями» для князей Литвы и королей Польши, в благодарность за его помощь. Враги, друзья или просто соседи. Крымское ханство в украинской истории © lemur59.ru | lemur59.ru | Перейти в фотобанк

Витовт оставил такой неизгладимый след в памяти всех наследников Чингизидов, что даже в начале XVI века, когда Великое княжество Литовское уже более-менее надежно контролировалось Польшей, крымские ханы в дипломатической корреспонденции с польскими королями гораздо чаще ссылались на Витовта и Литву, чем на саму Польшу и её королей.

Также Витовта можно считать фактическим основателем и покровителем общины польских татар (липки), которые при нем активно расселялись в Литве и в начале XVI века занимали заметное место в литовском нобилитете (сохраняя владение татарским языком).

Если задуматься, то Витовта (или, если не доверять крайне немногочисленным сохранившимся источникам, то комплекс действий, которые приписывают Витовту, но на деле растянувшийся на череду поколений) можно считать проводником тюркской компоненты в польском нобилитете — начиная с манеры одеваться и вести себя и заканчивая идеологией сарматизма (согласно которой польская шляхта происходила от кочевников-сарматов).

Последнее особенно важно: поляки — это фактически единственный крупный белый народ Европы, на полном серьезе выводивший происхождение своей аристократии от кочевников (фактически это как если бы испанский нобилитет выводил свое происхождение от берберов или вандалов). Чигиринская война. Как крымский хан саботировал завоевание Украины © k-istine.ru

Но если они сделали это добровольно — то, может быть, нет дыма без огня и истории про Витовта маскируют очень крупную тюркскую составляющую в истории Польши, так же как истории про «татаро-монгольское иго» маскируют куда более сложную историю соседства тюркских кочевников и оседлого славянского населения в архаичных политиях, располагавшихся на территории современных России и Польши.

«Восточные следы» можно также увидеть в истории запорожского казачества. К слову, очевидные тюркские черты можно разглядеть в облике Феликса Дзержинского, принадлежавшего к очень старому и уважаемому польскому роду (происхождение которого можно проследить до самого XVII века), так же как и у знаменитого писателя Джозефа Конрада (уроженец Бердичева Юзеф Коженевский).

Чего добивался Витовт на Востоке

Витовт, как говорится, был человеком, не умещающимся ни в какие рамки. Он жил очень широко и оставил мощнейшее наследие, которое, возможно, (если мы начнем рефлексировать на тему тюркского фронтира польской истории) куда больше, чем принято считать.

При этом свою активность на этом направлении он абсолютно не согласовывал с польским королём. Вполне возможно, что Витовт стремился выстроить геополитическую конструкцию, в которой положение его семьи в частности и Литвы в целом было бы достаточно устойчивым для того, чтобы уравновесить растущее давление польских монархов на Литву.

Это очень напоминает положение Крымского ханства в Османской империи — вроде бы часть державы, а вроде бы и самостоятельный игрок со своей собственной стратегией.