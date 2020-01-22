22 января (по новому стилю) 1863 г. на территориях бывшей Речи Посполитой, вошедших в состав Российской империи, началось восстание поляков. «Восточные кресы» оно тоже не обошло стороной, поэтому мы хотели бы поговорить о том, чем восстание в губерниях Правобережной Украины отличалось от восстания в «экваториальной» Польше

Верноподданный бунт

Первое, что бросается в глаза, так это качественные отличия во времени и характере польского мятежа, имевшего место в Правобережье по сравнению с тем, что происходило в Царстве Польском. Основные беспорядки в Правобережье происходили до 1863 года, и источником их было крестьянство. Мастер-класс по интеграции Украины. Как на бывших польских землях устанавливалась российская власть © commons.wikimedia.org, Public Domain

Хотя в первые 70 лет русского господства петербургская администрация предприняла ряд мер, направленных против шляхты (сократили её численность, отобрали значительную долю прав и привилегий, улучшили положение и переговорную позицию крестьянства), все это были очень ограниченные меры, растянутые во времени.

С польским лобби или без него, но царская администрация опасалась осуществлять слишком быстрые радикальные перемены, опасаясь социального взрыва и восстания шляхты, которая составляла заметные (но не доминирующие) 10% населения края.

Однако взрыв все равно случился — но совсем в другом месте.

Многочисленная крестьянская масса, главная и единственная опора царского правительства в регионе, где культурные высоты занимали поляки, в начале 1860-х гг. начала активно «качать права» в расчёте увидеть перераспределение земли и более заметное повышение своего статуса (ввиду гораздо более высокого уровня бедности и неравенства в сравнении с другими губерниями).

Крепостное право в Правобережье фактически отменили с двухлетней задержкой по сравнению с остальной Россией, как раз из соображений «избежать социального взрыва». Но информация об отмене крепостного права в русских губерниях (юридически крепостные в Правобережье на этот период оформлялись как «временнообязанные») уже была им доступна и терпеть гнет шляхты больше они не хотели. За что сражалась польская шляхта на Украине и почему украинские крестьяне поддержали русские власти © Public domain

Так, в 1861-1863 годах в регионе имели место 1147 случаев крестьянских волнений — почти в 5 раз больше чем в 1858-1860 гг. — примерно в 40% случаев для подавления беспорядков пришлось привлекать армию.

Собственно, фактическая отмена крепостного права на Правобережье в 1863 форсировалась как раз из-за начала восстания в Польше, которое было поддержано частью шляхты на Украине.

Сейчас это кажется невероятным, но тогда шляхта составила в Варшаве «золотую грамоту», по условиям которой крестьяне «восточных кресов» наделялись бы землей в случае участия в восстании. Хотя уровень доверия к шляхте среди крестьян был невысок, царские власти все же решили предоставить им долгожданную свободу чтобы не испытывать судьбу.

Война помещиков и мiръ крестьян

Если в «основной Польше» русскую армию ждало масштабное сопротивление многочисленного и спаянного сообщества польских инсургентов, то на Украине восстание было уделом очень немногочисленной радикально настроенной части верхушки шляхты. Польские паны и русская власть. Как замиряли Правобережную Украину © Public domain

Чтобы было понятно — шляхтичи-«однодворцы» (один из наиболее небогатых слоев шляхты, очень близкий к крестьянам по экономическому положению) там составляли лишь 14% от общего числа восставших. Больших битв там было всего две (сражение под Мирополем и ряд столкновений под Салихой), и в каждой с обеих сторон в сумме участвовало меньше полутора тысяч человек.

При этом огромная заслуга в подавлении восстания принадлежит собственно крестьянам, которые шляхтичей искренне ненавидели. Львиную долю активности по уничтожению небольших отрядов шляхты в Киевской губернии в 1863 году вообще осуществляли крестьяне. И практически всегда русскую армию в Правобережье в ходе её операций против восставших сопровождали крестьянские добровольцы. По сути, это была контролируемая Петербургом локальная классовая война.

По этой причине невелик был масштаб грабежей — помощь восставших в преследовании инсургентов царские войска приветствовали, а вот бесконтрольный пересмотр имущества нет. Хотя, конечно, грабежи польских поместий тогда происходили достаточно часто, они не имели массового характера отчасти благодаря действиям царских войск, отчасти потому что крестьяне ожидали вознаграждения за лояльность уже после окончания военных действий.

После подавления восстания царские администраторы конфисковали множество земель у реальных и предполагаемых участников и в итоге продавали его крестьянам со скидками в 20-50% от стоимости. Однако, проблемы земельного голода это не решило. Крайняя нищета среди крестьян привела к тому, что не все из них были способны найти даже такие суммы. Поэтому основным бенефициаром восстания стали русские помещики и шляхтичи-лоялисты, которые смогли сильно увеличить свои наделы. Земля и воля: крестьяне Правобережной Украины после отмены крепостного права © Public domain

Впоследствии это привело к масштабным беспорядками 1870-1880 гг. в Правобережье, где крестьяне бунтовали уже против царского правительства и русских помещиков.

Выводы

В истории январского восстания в Правобережье видятся в основном упущенные возможности.

Понятно, что царские власти были скованы обязательствами по сохранению статус-кво в отношениях с элитами.

С другой стороны, масштабные «раскулачивания» всей нелояльной шляхты на Украине с последующим распределением земли между крестьянами «за лояльность» помогли бы избежать проблем в последующие 50 лет и, возможно, существенно сократили бы успехи «национальной украинской интеллигенции». Шанс создать на Правобережье многочисленную базу лоялистов, кровно обязанных царскому правительству своим благополучием, был упущен.

Однако своих тактических целей по умиротворению края путем эксплуатации местной классовой розни русское правительство добилось. Историю с подавлением польского восстания 1863 г. на Правобережье можно считать полезным историческим примером для всех, кто управляет территориями, на которых ведутся контрпартизанские операции.