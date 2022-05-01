Российская спецоперация на Украине и длительный конфликт с республиками Донбасса являются одним из последствий свержения президента Украины в 2014 году во время Евромайдана. События восьмилетней давности привели к военным действиям, падению ВВП страны, уничтожению целых отраслей промышленности и резкому снижению благосостояния украинцев

Найем, социофобка или соратница Кличко: на Украине гадают, кто станет новым пресс-секретарем Зеленского © Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская), Команда Зеленского

Одним из них является этнический пуштун Мустафа Найем, бывший журналист и инициатор Евромайдана в ноябре 2013 года. Сейчас он работает заместителем министра инфраструктуры, а до прошлого года был в руководстве госконцерна «Укроборонпром». Только за год работы в Укроборонпроме» он задекларировал зарплату в 3,2 миллиона гривен(почти 10 млн рублей).

Родился он в Кабуле в семье заместителя министра образования Демократической республики Афганистан. В 1986 году его отец переехал в Москву, где писал диссертацию по психологии, а затем забрал туда же и своих детей. В Москве он познакомился с киевлянкой Валентиной Колечко, женился вторично, а после распада СССР семья переехала в Киев. В Киеве Мустафа Найем окончил техникум, а затем какое-то время играл ударником в группе, выступавшей по киевским кафе. Параллельно он поступил в Киевский политехнический институт, получив в 2004 году диплом инженера измерительной техники, но по специальности никогда не работал, так как решил посвятить себя журналистике.

Найем заявил, что его сократили из «Укроборонпрома» © Yulia Babych / Yulia Babych / Перейти в фотобанк

В 2007 году Савик Шустер приглашает его к себе на телешоу, которое шло на телеканале «Интер». Впоследствии при помощи Шустера Мустафа Найем стал узнаваемым телеведущим, но уже в 2011 году он поссорился с Савиком Шустером и решил вести собственную программу под названием «Сегодня. О главном». В телеэфире он гневно критиковал правительство и президента (на тот момент — Виктора Януковича) за роскошные особняки, чего после Евромайдана оппозиционные журналисты уже не смеют делать.

В 2013 году, как раз накануне Евромайдана, журналиста и телеведущего пригласили западные фонды. Он стал участником программы стипендиатов Стэнфордского университета. Куратором программы был и до сих пор является неолиберальный философ из США Фрэнсис Фукуяма, когда-то провозгласивший «конец истории» в связи с победой США в «Холодной войне». Фукуяма тренировал в Стэнфордском университете также таких украинских политиков, как Светлана Залищук, Сергей Лещенко, Святослав Вакарчук и многих других активистов Евромайдана.

В апреле 2013 года Найем стал одним из организаторов и ведущих нового телепроекта, «Громадське телебачення» («Общественное телевидение»), который сыграет важную роль в раскручивании Евромайдана осенью того же года. Проект открыто финансировался грантами посольств США и Нидерландов, а также фондом «Возрождение» Джорджа Сороса. С тех пор Мустафа Найем и многочисленная команда получателей грантов Фонда стали называться «соросятами». По данным украинских СМИ, связь между Найемом и Соросом поддерживается преимущественно через украинского олигарха Виктора Пинчука.

21 ноября 2013 года, когда стало известно, что правительство Николая Азарова отложило подписание соглашения об ассоциации с ЕС, Мустафа Найем призвал соотечественников выходить на Майдан в центр Киева. «Встречаемся в 22:30 под монументом Независимости. Одевайтесь тепло, берите зонтики, чай, кофе, хорошее настроение и друзей», — написал Найем. Первую неделю протестов Найем возглавлял неформальный координационный центр Евромайдана, но затем вернулся к работе в СМИ.

После свержения Виктора Януковича политик попал в Верховную Раду по списку Блока Петра Порошенко, стал заместителем главы фракции БПП, затем вошел в межфракционную группу «Еврооптимисты», отстаивая интересы западного капитала. В парламенте активно продвигал медицинскую реформу Ульяны Супрун, прозванной за это «Доктор-Смерть».

Его брат Маси-Мустафа принимал участие в АТО в Донбассе и был командиром взвода 122-го батальона 81-й бригады воздушно-десантных войск ВСУ. Он также является владельцем юридической компании "Миллер".

В 2015 году пути Порошенко и Найема разошлись. Организатор Евромайдана поддержал бунт Михаила Саакашвили и вступил в новую, но недолговечную партию «соросят» под названием «Демократический альянс». Однако официально из фракции БПП он не вышел, чтобы сохранить депутатский мандат. Вместе со сторонниками Саакашвили Найем в этот период занимается реформированием украинской полиции. Фракцию Порошенко он покинул только в феврале 2019 года, когда стало ясно, что экс-президента не переизберут.

С 2018 года у Мустафы Найема серьезный конфликт с представителями чеченской диаспоры. После драки с чеченцами из-за нелепого дорожного происшествия, Найему была выделена государственная охрана. Чеченцев же сначала объявили в розыск, но затем обвинения сняли, поскольку свидетели показали, что конфликт начал именно Найем.

На президентских выборах 2019 г. он поддерживал Анатолия Гриценко, а на парламентских вел переговоры с партией «Голос» о вступлении в ее ряды. О кандидате Владимире Зеленском он был тогда явно невысокого мнения. «Насчет манер борзого девятиклассника за гаражами, думаю, это надолго. Как бы усердно его сторонники не убеждали себя, что "это только во время кампании", "сейчас так надо", а потом будет иначе. Не будет. Если изберется — тем более. Он так привык и будет так говорить и с журналистами, и с оппонентами, и с подчиненными. А придет время — и со сторонниками», — говорил Найем о Зеленском весной 2019 г.

Вознесенные Евромайданом. Непотопляемый «скунс» и первооткрыватель «золотых унитазов» Сергей Лещенко © Ukraina.ru Виталия Ходзинского, в реальности никаких поручений со стороны «Укроборонпрома» на запуск работы предприятие не получило, а занимался этим вопросом от концерна именно Мустафа Найем. Проще говоря, в этой должности Найем саботировал решения, необходимые гражданам Украины, поскольку обслуживал интересы совсем иных людей.

В 2021 году его никак не могли уволить после серии скандалов, но потом просто сократили его должность в «Укроборонпроме», переведя на другую синекуру — заместителем министра инфраструктуры. В этой должности он занимается отнюдь не ремонтом украинских дорог, а требует от других стран ввести транспортную изоляцию РФ.

В целом же Найем — это политик амбициозный, агрессивный и достаточно жадный. Он становится проблемой для любой украинской власти, даже если она его пытается подкупить высокой зарплатой и миллионными премиями. Как верный пес, Найем служит своему хозяину — посольству США и западным миллиардерам. Таковым он и останется, даже если будет вынужден однажды уехать из Украины.