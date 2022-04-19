Спецоперация РФ на Украине уже изменила все - хотя многие до сих пор этих изменений не заметили. Между тем, опасно и дальше не обращать внимания на коренное изменение ситуации, в которой находятся Россия и ее граждане

Об этом говорили участники семинара «Гибридные войны 2.0», состоявшемся накануне в Красновидово.

Без политической социализации

На Западе и на Украине к изменениям готовились давно и сами их готовили. Для всех непредвзятых наблюдателей, следящих за развитием событий на Украине, очевидно, что в сфере воспитания и идеологической перековки сознания людей Запад действовал последовательно и весьма эффективно.

Участники семинара отмечали, что интенсивная работа в этом направлении на Украине показывает результаты на полях сражений — граждан этой страны воспитывают и обучают в соответствующем духе с юных лет. В России необходимо сделать выводы. В частности, говорили о необходимости разработать концепт учебной программы и учебника под условными рабочими названиями «Основы политологии» или «Основы политических знаний» (есть и другой вариант — «Граждановедение»). Цели войны и идеология украинского национализма © REUTERS, Gleb Garanich

В кризисный момент истории становятся очевидными многие проблемы, в том числе проблемы в информационной и идеологической сферах. Как отметил заместитель декана факультета политологии МГУ Андрей Абрамов, в РФ отсутствует идейная основа политической социализации молодежи. Агентами социализации являются семья и, так сказать, окружающая действительность. Из школы человек выходит, по сути, без политических знаний. Нужен новый предмет, который давал бы целостные знания о современном обществе, о российском обществе.

Участники семинара отметили тот факт, что сейчас и в России, и в стане противника (под коим подразумевается коллективный Запад) ведутся дискуссии о том, что теперь является актуальным в политике и что следует оставить в прошлом. Война каждый раз приходит в новом обличии, социальные и технологические изменения трансформируют войну. Сейчас она — в форме спецоперации, однако все понимают, что на деле против России воюет весь коллективный Запад.

Гибридная война — это всё равно война, более того, она ведется во всех сферах жизни, в том числе и в таких, которые обывателю кажутся далекими от войны.

Идёт психологическая война

Уже перевернуты многие представления. Как подчеркивали участники дискуссии, в сфере информационной войны можно констатировать «абсолютный провал», за редкими исключениями. Нам говорили о гуманизме и общечеловеческих ценностях по западному образцу — где теперь это всё? Между тем в информационной войне преследуются те же цели, что и в войне классической, — разгром противника. В данном случае речь идет о желании разгромить Россию.

А есть еще психологическая война, которая тоже ведется интенсивно (стоит вспомнить о деятельности Центра информационно-психологических спецопераций в Киеве) — и эта война, как отмечали некоторые выступающие, «в значительной мере нами проиграна». Почему? По той причине, что ранее мы все приняли культуру и ценности воюющей с нами стороны.

Что из этого следует? Необходимо в срочном порядке остановить реформу образования и взять паузу, чтобы подумать, каким оно должно быть. Прозвучало и предложение внести коррективы в нашу воспетую в XIX веке «всемирную отзывчивость», поскольку явно следует отсекать в восприятии и принятии обществом многие вещи, которые в последние десятилетия прочно вошли в нашу жизнь. Например, гламур, то есть «гнусное, но блестящее». Информационная война и экономика России. Никто не проигрывает, это только начало © скриншоты видео

Самое большое поражение в том, что мы приняли западную систему воспитания, а ведь на нее нанизывается все, подчеркивали участники семинара. Общепринятым теперь считается, что жизнь должна быть комфортной, это цель. Новое поколение — ценители комфорта, «они не понимают, что такое жизнь с трудностями». Поэтому многие представители молодежи (и не только) воспринимают происходящее на Украине как нечто внешнее, мешающее их комфорту, отметил один из выступавших. Он добавил: необходимы безотлагательные и коренные изменения в системе воспитания и образования, нужно менять учебные программы, переписывать учебники. Готовы мы к этому?

«Идеология — жизненная необходимость России»

Кстати, об учебниках. По информации СМИ, при освобождении украинских городов сейчас находят учебники истории и сильно удивляются их содержимому — так вот чему, оказывается, учили детей на Украине! А удивляться совершенно нечему, считает историк Евгений Спицын.

«Сейчас прямо удивились тому, о чем пишут украинские учебники. Об этом было известно еще 30 и 25 лет назад. Я об этом бил во все колокола с середины 90-х годов. Меня никто не слышал. Создавалось это всё еще во времена Кравчука, затем и Кучмы. А сейчас вдруг все проснулись разом, удивились», — рассказал Спицын в эфире «Радио России».

Он добавил: «Вы думаете, что такая ситуация только на Украине? На всем постсоветском пространстве. На всем!» «Все русские вообще желают свободы». Как история опровергает миф об извечной демократичности украинцев © Public domain

Что в итоге?

«На Украине посмотрите. Все эти теории тысячелетней украинской государственности, которые им вдалбливали в головы за школьной партой и за вузовской партой, они в результате привели к переформатированию сознаний миллионов и миллионов людей. И сейчас на нашей исторической земле льется кровь», — сказал историк.

И продолжил: «А американцы, англичане и прочие всякие шведы аплодируют этому и еще подначивают, подзуживают: давай-давай, сильнее еще в глотку себе вцепитесь»…

Между тем, надо помнить, что любая идеология, будь она позитивная или негативная, всегда помогает мобилизовать ресурсы общества, более того, она заставляет людей, которые идеологически заряжены, делать то, чего они никогда не сделали бы в обычной жизни — и, конечно, это усиливает в противостоянии ту сторону, которая идеологией располагает, подчеркнул известный блогер и общественный деятель Юрий Подоляка.

По его словам, именно по этой причине сегодня «идеология — жизненная необходимость России».

«Потому, что речь идет сейчас не о том, что идет борьба с Украиной, с Украиной Россия как-нибудь разберется. Проблема гораздо более широкая, потому что идет борьба с Западом — с их идеологией, с их ментальной моделью общества, которая нам чужда. И для того, чтобы нам выиграть эту борьбу, идеология нам просто необходима», — пояснил эксперт в интервью студентам питерского журфака.

Какой может быть эта идеология, кто способен ее разработать и внедрить в массы — отдельная и большая тема.