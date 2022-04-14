Военная поддержка США и Европы может помочь Украине продлить войну, недооценивать этого не надо. При этом стоит блокировать все поставки оружия на Западной Украине

Об этом эксперты рассказали в интервью изданию Украина.ру 14 апреля.

«Сигнал Байдену в виде уничтожения транспортной инфраструктуры Львовской области»

Вечером в среду, 13 апреля, в Минобороны РФ заявили, что в связи с попытками диверсий и ударов Украины непосредственно по территории России, Москва оставляет за собой право нанести удар по центру принятия решений в Киеве.

Такая возможность есть, поясняет военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев. Речь идет о нанесении ударов ракетами морского и авиационного базирования, при этом среди возможных целей — не Верховная Рада, а пункты управления Минобороны или офис Зеленского.

Евсеев также прокомментировал информацию, что США передадут Украине военную помощь на сумму в 800 миллионов долларов. Эксперт считает, что нужно послать президенту США Байдену «сигнал в виде уничтожения всей транспортной инфраструктуры во Львовской области». Владимир Евсеев: РФ уничтожит всю транспортную инфраструктуру Львова и противокорабельную оборону Одессы © РИА Новости, Нина Зотина

«Уничтожению должна подлежать не только железнодорожная инфраструктура, но и автомобильные дороги. Должны быть разрушены мосты, железнодорожное полотно и станции. Плюс ко всему, нужно уничтожить всю инфраструктуру в местах погранпереходов в Польшу с украинской стороны. И нужно постоянно следить за тем, чтобы она была уничтожена.

Основные поставки должны были осуществляться железнодорожным транспортом. Но поскольку оружие могут отправить и по шоссе, дорожная инфраструктура должна быть разрушена путем уничтожения мостов. Россия способна поддерживать инфраструктуру в разрушенном состоянии», — заявил Евсеев.

«Нужно блокировать все поставки на Западной Украине»

Военная поддержка США и Европы может помочь Украине продлить войну, недооценивать этого не надо, считает политолог Сергей Михеев. Он удивлён, почему «недостаточно наши вооруженные силы работают по коммуникациям на Западной Украине». Политолог считает, что нужно блокировать все поставки на Западной Украине.

«Получается, основные жертвы и разрушения происходят на востоке Украины, где у нас потенциально гораздо больше сторонников, чем на Западе. А на западе, откуда вся эта зараза приползла — там они живут более-менее спокойной жизнью. Да, прилетает по каким-то складам, военным объектам, но думаю, что этого мало», — сказал Михеев. Сергей Михеев: Украину ее западные спонсоры и кураторы режут, как свинью на закланье языческим богам © РИА Новости, Александр Натрускин

С точки зрения военной логистики, продолжил он, коммуникации нужно уничтожать. Михеев уверен, что у военных есть свои объяснения, но тем не менее, вопросы есть.

«Мне кажется, пока самым правильным было бы останавливать все эти вещи там, на Западной Украине. И, если честно, нам там делать нечего. Отдать все это полякам, в крайнем случае, если до этого дойдет, и пусть они там лечат друг друга», — отметил политолог.

Мариуполь: что дальше

Руководитель организации «Русские социалисты Новороссии», старший лейтенант Александр Матюшин рассказал, что сейчас происходит в Мариуполе. По его словам, до «полного освобождения Мариуполя нам ещё далеко».

Активная фаза боев, прогнозирует Матюшин, там продлится ещё минимум месяц: связано это в первую очередь с гуманистическими принципами, которыми руководствуется союзное командование, что активно используют оставшиеся в городе украинские военные.

«На мой взгляд, для быстрого завершения боевой операции в Мариуполе необходимо сровнять с землей завод, развалины зачистить, а подземные ходы засыпать порошком, используемым для тушения пожара в шахтах. Сами же входы завалить. Но это довольно кровожадный сценарий, который наше командование не предпримет, и даже вряд ли рассматривает», — сказал Матюшин. Александр «Варяг» Матюшин: В Донбассе нас ждут тяжелейшие бои, сравнимые с боями Великой Отечественной © newskif.su

Поэтому, констатировал он, следует приготовиться ещё минимум месяц слушать о том, что Мариуполь «вот-вот, буквально на днях полностью освободят».

Каким будет курс доллара в России

О том, каким будет курс рубля, рассказал эксперт Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Юшков. По его словам, примерно с конца марта рубль начал чрезмерно укрепляться — так, как это даже не рассчитано в бюджете. Тогда Центральный банк начал принимать меры для его определенного ослабления.

«Центробанк немного ослабил сам рубль, то есть рублей больше станет в экономике. С другой стороны, он начал ослаблять валютный контроль: доллары теперь можно покупать без наценки, без комиссии, вскоре компании смогут покупать себе доллары, а со следующей недели и физические лица смогут приобретать валюту в кассах.

Валютный контроль ослабевает, поэтому спрос на валюту поднялся. Пускай это со стороны неких "накопителей", физлиц, кто-то поменяет свои рубли в доллары, но тем не менее это позволяет создать довольно комфортное соотношение рубля к доллару», — сказал Юшков.

Он также отметил, что чем слабее рубль, тем проще наполнять бюджет: «экспортируем-то мы все в доллары, а бюджет у нас наполняется в рублях». Игорь Юшков: Гегемония доллара размывается © РИА Новости, Нина Зотина

Кроме того, Юшков пояснил схему оплаты за российский газ, который условно называли «газ за рубли». На самом деле, пояснил эксперт, для коммерческих компаний, покупающих российский газ, ничего, по большому счету, не меняется: формула ценообразования как была, так и осталась — в долларах и евро газ как стоил, так и будет стоить.

«Мы ведь не говорим, что мы переходим на рубли, и мы вам скажем, сколько вы будете нам платить. Нет, формула цены такая же, они выплачивают в Россию все так же доллары и евро.

Просто если они раньше "Газпрому" доллары и евро передавали, то теперь они будут их передавать их "Газпромбанку", который сам поменяет их на российскую нацвалюту и передаст рубли "Газпрому"», — сообщил эксперт, добавив, что «для европейских компаний в общем-то ничего не меняется» и «не стоит ожидать какой-то революции от перехода к газовым расчетам за рубли».