Главной особенностью визита президентов Польши, Литвы, Латвии и Эстонии в Киев стало отсутствие среди них президента Германии, чьё участие в вояже поначалу планировалось. Но Штайнмайер русофобией не вышел

Продолжаются пиар-визиты в Киев европейских политиков с целью засвидетельствовать готовность их стран воевать с Россией… до последнего украинца. Первыми, ещё 16 марта, Владимира Зеленского посетили премьеры Словении, Чехии и Польши, хотя визит запомнился заявлением четвёртого члена делегации — польского вице-премьера Ярослава Качиньского, который предложил ввести на территорию Украины «миротворческую миссию НАТО». «НАТО, введи войска!» Три с половиной премьера из Восточной Европы привезли в Киев сочувствие © president.gov.ua

8 апреля в столицу Украины прибыли двое из трёх высших должностных лиц Европейского союза — президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель — в компании премьер-министра Словакии Эдуарда Хегера. Поскольку никаких конкретных обещаний по поводу предоставления Украине статуса кандидата в члены ЕС фон дер Ляйен и Боррель так и не дали, в Киеве решили использовать визитёров в качестве «рекламных агентов» кровавой провокации в Буче. Мешки с телами погибших специально несколько дней не убирали с улицы, пока на них не приехали посмотреть европейские гости.

На следующий день с неанонсированным визитом Зеленского посетил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, который, в отличие от всех предыдущих гостей, пообещал киевским властям хоть что-то конкретно — оружие и деньги на продолжение боевых действий. А 12 апреля стало известно, что украинского президента собираются проведать сразу пять его европейских коллег, но Киев готов принять только четверых. Решающая битва для Украины, к Зеленскому приехал куратор, новые доказательства вины ВСУ в трагедии в Краматорске. Итоги 9 апреля на Украине © Андрей Сибига/соцсети

Как обиженно заявил во время визита в Польшу 12 апреля президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер, его потенциальный визит в Киев украинская сторона назвала нежелательным.

«Вместе с президентами Латвии, Литвы и Эстонии мы хотели поехать в Киев, чтобы направить сильный сигнал о солидарности Европы с Украиной. Я был готов. Но очевидно и надо признать, что этого в Киеве не хотели», — сказал немецкий президент.

Собственно, в Польшу он прибыл специально для того, чтобы дальше на поезде отправиться в Киев.

Однако президенты Польши Анджей Дуда, Литвы Гитанас Науседа, Латвии Эгилс Левитс и Эстонии Алар Карис и поехали в столицу Украины без немецкого коллеги, которого офис Зеленского обвинил в недостаточно чёткой позиции по отношению к антироссийским санкциям и якобы тесных связях с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Причём неделю назад Штайнмайер публично признал, что в прошлом допустил целый ряд ошибок в своей политике по отношению к России, шел на поводу у аргументации Кремля и недостаточно учитывал законные интересы Украины — но, видимо, в Киеве это раскаяние сочли недостаточно чистосердечным.

Офис Зеленского пояснил, почему Штайнмайера не ждут в Киеве © president.gov.ua Денис Шмыгаль, но чтобы заслужить встречу с Владимиром Зеленским, гостям сначала нужно было поработать «рекламными агентами» — причём не только в Буче, но ещё и в Бородянке. В последнем городе в ходе боёв действительно пострадало немало жилых домов, о чём позже рассказывали европейские гости, лицемерно забыв упомянуть, что в этих домах находились огневые точки украинских военных.

Встреча Зеленского с Дудой, Науседой, Левитсом и Карисом в формате рабочего ланча была недолгой, после неё все пятеро вышли на совместную пресс-конференцию. Зеленский поблагодарил «великих лидеров Польши, Литвы, Латвии и Эстонии», которые всегда стояли плечом к плечу с Украиной и всегда были первыми в поддержке Украины.

«Первыми в поддержке стремления Украины занять свое место в европейской семье. Первые в отношении мощной санкционной политики против Российской Федерации, продвигаемой в странах ЕС. Даже когда мы говорим об оружии, о вооружении, об оснащении нашей армии — среди первых были именно лидеры этих стран. И уверен, что эти четыре государства будут первыми на всех страницах будущей истории Украины. А будущее у нас великое, потому что с такими партнерами и друзьями мы точно победим», — заявил Зеленский.

Несмотря на щедрый аванс, особой конкретики в словах гостей не прозвучало, хотя все они заявляли: «Мы обязаны как можно скорее помочь Украине оружием и т. п.».

Так, Анджей Дуда в очередной раз призвал к изоляции России на всех уровнях и введения «исключительных санкций» против РФ, а также пообещал и дальше относиться к двум миллионам новых переселенцев с Украины как к соседям и гостям, а не как к беженцам. Гитанас Неуседа сообщил, что в Вильнюсе будет открыт культурно-образовательный хаб для украинских беженцев под патронатом супруг президентов Украины и Литвы. Эгилс Левитс заявил, что визит четырёх президентов «демонстрирует нашу абсолютную солидарность с Украиной в этой трудной ситуации, когда она борется за Европу, за демократию, за нас».

И только Алар Карис отчитался, что Эстония выделила Киеву на эту борьбу треть своего оборонного бюджета на 2022 год — но конкретную сумму всё равно не назвал.

При этом Владимир Зеленский использовал совместную пресс-конференцию для публичных выпадов в адрес Франции и Германии. Так, на просьбу польского журналиста прокомментировать заявление президента Франции Эмманюэля Макрона о том, что украинцы и русские — братские народы, президент Украины ответил: «Я не слышал господина президента Французской республики. Это заявление, если оно правдивое… Мы не теряем никакой детали. Такие вещи для нас очень болезненны. Поэтому я обязательно сделаю все, чтобы сегодня или завтра с ним обсудить именно этот вопрос».

Но куда больше досталось от Зеленского президенту Германии Франку-Вальтеру Штайнмайеру, который фактически был назван недружественным Украине политиком.

«Я как президент и наш офис официально не получали обращения президента Германии и офиса президента Германии по поводу визита в Украину. Второе — я думаю, что мы можем себе позволить, зная, что каждый день мы теряем людей, быть среди тех, кто реально поддерживает нас, среди реальных друзей. Я считаю, что реальных друзей много не бывает. Мы удовлетворены этим количеством», — заявил Зеленский.

Стоит отметить, что сразу после отказа Украины принять президента Германии в Берлине поднялась волна возмущения. Лидер фракции Социал-демократической партии Германии Рольф Мютцених заявил, что поездка Штайнмайера в Киев была бы «очевидным внешнеполитическим знаком солидарности», и выразил надежду, что «украинские представители будут придерживаться хотя бы минимального уровня дипломатического этикета и не станут неподобающим образом вмешиваться во внутренние дела нашей страны».

«Украина позволяет себе крутить носом»: соцсети об отказе Зеленского принять президента Германии Штайнмайера © пресс-служба президента Украины / пресс-служба президента Украины / Перейти в фотобанк Юрген Триттин сказал, что «объявление президента Германии нежелательной персоной на Украине является большим пропагандистским успехом Владимира Путина».

«Если хочешь внести раскол в ряды европейцев, надо действовать так, как украинский президент», — добавил он.

В свою очередь Александр Ламбсдорф, внешнеполитический эксперт третьей коалиционной партии, «Свободных демократов», назвал решение не принимать в Киеве президента ФРГ «крайне неудачным». С его точки зрения, это ошибка, которая теперь делает невозможным скорый визит в Украину канцлера Олафа Шольца — поскольку это стало бы «афронтом» по отношению к главе немецкого государства.

При этом сам Олаф Шольц заявил в интервью немецкому радио RBB24, что пока не планирует визит на Украину и «сбит с толку» отказом властей этой страны принять президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера. Шольц отметил, что и так был в Киеве за несколько дней до начала российской военной операции и часто звонит Владимиру Зеленскому.

«Едва ли найдется глава государства или правительства, который поддерживает со мной такой интенсивный контакт», — сказал канцлер ФРГ.

Олаф Шольц назвал отказ Киева принять Штайнмайера «раздражающим», подчеркнул, что Штайнмайер хотел бы поехать в Киев, и «было бы хорошо его принять». Правда, вряд ли к этому пожеланию киевские власти отнесутся серьёзно — ведь поставки вооружений им Германия не прекратила даже после дипломатической пощёчины своему президенту.