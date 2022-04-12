Менее чем через две недели французы сделают выбор, который важен для всего мирового сообщества, в том числе в контексте урегулирования украинского кризиса: оставить Эммануэля Макрона на посту ещё на 5 лет или доверить власть Марин Ле Пен, которая сменила крайне правые взгляды на левые

Пять лет спустя борьбу за Елисейский дворец ведут всё те же политики: Эммануэль Макрон, теперь уже в статусе действующего главы государства, и лидер партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен.

В первом туре президентских выборов они набрали 27,84% и 23,15% соответственно и вышли во второй, который состоится 24 апреля, где всё и решится. Ненамного от них отстал представитель левого движения «Непокорившаяся Франция» Жан-Люк Меланшон — 21,95%. Таким образом, традиционные партии — социалистическая, республиканская — потерпели полный крах, их кандидаты не преодолели 5%-ный барьер, поэтому не получат от государства компенсацию половины суммы расходов на предвыборную кампанию, а теперь вынуждены обращаться к электорату за пожертвованиями. Олеся Орленко: России есть на кого опереться во Франции © vk.com, Олеся Орленко

Сразу после оглашения результатов Макрон бросился навёрстывать упущенное: раз роль посредников по украинскому вопросу примерили на себя другие мировые лидеры, значит, можно заняться активным участием в избирательной кампании, чего президент не делал в преддверии первого тура. А теперь он даже готов вспомнить былое и провести дебаты с Ле Пен перед вторым туром, которые запланированы на 20 апреля.

«Я хочу убедить наших соотечественников, которые голосовали за «Национальный фронт» и воздержались от того, чтобы меня поддержать», — заявил он.

С обещанием «протянуть руку всем, кто готов работать для Франции» и «сделать всё в течение 5 лет, чтобы у тех, кто голосовал за Ле Пен, не было больше причин голосовать за крайне правых» Макрон в ближайшие дни совершит поездки в четыре региона в борьбе за симпатии населения провинций. Однако это будет не так просто, как он мог представить.

После оглашения результатов первого тура он сразу направился агитировать в северные департаменты страны (где победила Ле Пен), но красивой телевизионной картинки не получилось — люди подходили не со словами благодарности, а со словами критики, как признались некоторые, они пожалели, что голосовали за него в 2017 году.

Как рассказала изданию Украина.ру гражданка Франции, живущая в России, многие её соотечественники разочарованы в Макроне, потому что он не выполнил своих предвыборных обещаний, закрыл страну на карантин на два года. А снижение уровня безработицы до минимального за долгое время, чем так гордится президент, на самом деле не совсем достигнуто — например, часть людей направляют на переобучение, в результате статистически они проходят по другим категориям, но полноценной работы у них по-прежнему нет.

Левые приходят, и выигрывает… неизвестно кто

Несмотря на то, что остальные кандидаты во второй тур не прошли, повлиять на его исход некоторые из низ реально могут. Прежде всего речь о Меланшоне — кому отдадут предпочтение его избиратели, взглядам которых по большому-то счёту не отвечает ни Макрон, ни Ле Пен. А это добрых почти 22%.

Лидер левых подсказал: «Теперь дело за вами, но мы точно знаем, за кого никогда не проголосуем — вы не должны отдавать ни единого голоса за мадам Ле Пен».

Однако прислушиваться к нему готовы далеко не все: как показывают соцопросы, последовать совету Меланшона готовы 35% его электората, 34% — как раз-таки намерены поддержать Ле Пен, а 31% — просто не пойдёт на голосование.

Для президента результаты «левого» соперника стали ударом по самолюбию — Меланшон победил и в свое родном городе Амьен, и в Гавре, мэром которого 1,5 года назад стал бывший при Макроне премьер-министром страны Эдуар Филипп.

В поддержку действующего главы государства во втором туре высказались мэр Парижа Анн Идальго (Французская социалистическая партия), глава столичного региона Иль-де-Франс Валери Пекресс («Республиканцы»), Янник Жадо (партия «Европа — Экология — «Зелёные»). Фабьен Руссель (Французская коммунистическая партия), как и Меланшон, за Макрона не агитировал, но призвал голосовать против Ле Пен.

За лидера «Национального объединения» вступились правые кандидаты: глава правого оппозиционного движения «Вставай, Франция» Николя Дюпон-Аньян и журналист Эрик Земмур (за пределами тройки лидеров первого тура — единственный, кто преодолел 5%-ный барьер, за него проголосовали 7,07% избирателей). Земмур, хоть и политический новичок, но поступил как настоящий политик — выступил с таким заявлением, несмотря на личные антипатии. Бунт на корабле. Зачем премьер-министрам Венгрии и Польши союз с Марин Ле Пен © AFP, Attila KISBENEDEK

По мнению французского политолога Алена де Бенуа, у кандидатов совершенно разные и стратегии, и электораты, поэтому, вероятнее всего, произойдёт разделение между крайне правыми и правоцентристами, и избиратели с более умеренными взглядами выберут Макрона.

В эфире радиостанции France Inter Ле Пен спросили, возьмёт ли она Земмура в свою команду в случае избрания на высший государственный пост, и вот каков ответ: «Нет, это невозможно. Ни он этого не желает, ни я этого не хочу».

Ле Пен в этот раз продемонстрировала лучший за три кампании результат. Вопреки предположениям, что на фоне спецоперации РФ на Украине её позиции как кандидата в президенты будут подорваны из-за некогда пророссийской позиции и намерения вывести Францию из объединённого командования НАТО, политик, наоборот, сплотила свой электорат. А помогли в этом западные санкции против РФ: в предвыборной программе Ле Пен уделила много внимания сдерживанию стоимости товаров первой необходимости, продуктов, газа, электричества и бензина, вот что реально беспокоит французов.

Пока президент после первого тура агитировал на улицах жителей северных департаментов, лидер «Национального объединения» проводила встречу с отечественными производителями зерна. В ситуации, когда многие страны вынуждены молча вслед за Америкой вводить откровенно губительные для собственной экономики ограничительные меры, Ле Пен делает акцент на укреплении Франции во всех сферах, чтобы «граждане могли решать сами за себя и защищать свои интересы».

По словам политолога Александра Асафова, французы высказались против участия своей страны в этом не очень стройном антироссийском санкционном консенсусе, ведь разрыв торговых связей с Москвой, бойкот российских энергоресурсов негативно повлияет на жизнь рядовых граждан, на их достаток и быт.

«Макрон в меньшей степени участвует в этом, чем другие «симпатизанты Украины», например США и страны Балтии, но все равно он вынужден находиться в той же общей повестке Запада с осуждением российской спецоперации и обсуждением все новых и новых рестрикций. Вот почему его рейтинг показал проседание.

Я бы не назвал, к примеру, Меланшона привлекательным популярным политиком. Это коммунист, кроме того, он уже пожилой человек. Однако даже такой политик показал в этот раз очень достойный результат, заняв почётное третье место, потому что голосовали за кого угодно, лишь бы против Макрона», — объяснил эксперт. Немецкий экономист рассказал о неожиданном эффекте антироссийских санкций © REUTERS, Dado Ruvic/Illustration

Исход второго тура зависит не только от того, за кого из двух оставшихся проголосуют избиратели непрошедших кандидатов, но и от того, придут ли люди на участки вообще. В первом туре явка была на рекордно низком за последние 20 лет уровне — 73,69%, иными словами, каждый 4-й француз бойкотировал выборы. Ниже показатели в этом веке были только на выборах также с участием Ле Пен, но не Марин, а её отца Жана-Мари (2002 год).

Политические предпочтения разных слоёв общества прослеживаются очень чётко: если за Меланшона — молодёжь (25-35 лет), то за Ле Пен — избиратели 50-60 лет, а за Макрона — пожилые.

Если учесть, что наименее активна из этих групп молодёжь, к тому же их кандидат остался не у дел, то 24 апреля они могут не пойти, и тогда явка и вовсе может быть чуть больше 50%. Старшее поколение, наоборот, отличается высокой дисциплинированностью и гражданской сознательностью, а им как раз-таки есть кого поддержать.

Макрон vs Ле Пен 2.0

После непродолжительного празднования успеха в первом туре политики за две недели, по сути, должны провести новые предвыборные кампании. Ле Пен уже сменила слоган: вместо «Женщина — государственный деятель для Франции» звучит «Для всех французов». Как пишет газета Le Figaro, кандидаты сейчас ещё больше закрепили свой раскол в президентском ландшафте, чем пять лет назад.

Как бы ни концентрировались кандидаты на внутренних проблемах, их внешнеполитические взгляды без внимания не остаются.

В эфире радиостанции France Inter Ле Пен прямо спросили, можно ли её назвать «троянским конём» Путина.

«Я не являюсь ничьим «троянским конём». Я не выступаю за отмену санкций. Я выступаю против тех санкций, которые касаются энергетического сектора, поскольку не хочу, чтобы французы сталкивались с негативными последствиями», — заявила она. «Не за Марин Ле Пен». Эксперт о том, за кого нужно «болеть» России на выборах президента Франции © РИА Новости, Кристина Афанасьева / Перейти в фотобанк

По мнению члена комитета Совета Федерации по международным делам Сергея Цекова, предпочтительней для России была бы именно победа Ле Пен, поскольку она сторонник традиционных культурных ценностей, их сохранения, кроме того, Франции, как и другим странам ЕС, нужны более динамичные лидеры, а избавление от нынешних лидеров-соглашателей в политике ЕС помогло бы ей успешнее развиваться.

«Если Марин Ле Пен победит на этих выборах, ей будет очень сложно реализовывать российскую карту в своей политике. Из-за военной спецоперации позиции тех политиков, которые во Франции выступали за развитие отношений с Россией, стали намного слабее. Облик России сегодня очень тёмный.

В этом смысле Марин Ле Пен испытывает проблемы из-за того, что она всегда выступала за развитие отношений с Россией. Если она выиграет выборы и со временем события на Украине уйдут в прошлое, Марин Ле Пен постарается хотя бы на основе личных отношений разморозить часть проектов с Россией», — говорит старший научный сотрудник Института всеобщей истории РАН Евгений Осипов.

Учитывая геополитический контекст, в преддверии первого тура предвыборный штаб Ле Пен спешно выпустил заявление, осуждающее спецоперацию РФ на Украине, а следом выступила она сама со словами, что «Владимиром Путиным восхищались многие, но то, что он сделал, в высшей степени предосудительно», и вообще, сегодня это уже «не тот» президент России, с кем она встречалась в 2017 году.

Надеяться, что в случае прихода Марин Ле Пен к власти российско-французские отношения вступят в какую-то благоприятную фазу, не стоит, предупреждает Осипов, скорее, они стабилизируются на каком-то довольно низком уровне, что уже будет плюсом по отношению к тому, что есть сейчас.

Британское издание Financial Times отмечает, что Ле Пен как никогда близка к тому, чтобы завоевать власть для ультраправых во Франции. Сейчас она пытается сыграть на недовольстве избирателей других кандидатов действиями нынешних властей, употребляя даже фразу «мы должны сплотиться против уходящего президента». А Макрону расслабляться, действительно, не стоит, ведь утрата того существенного преимущества, которое было у него на старте избирательной гонки, свидетельствует о разочарованности населения и жажде перемен. Марков рассказал, что Макрон и Шольц на самом деле знают об Украине © REUTERS, Hannibal Hanschke

По словам первого заместителя председателя комитета Совета федерации по международным делам Владимира Джабарова, настроения французов меняются на фоне экономического и тяжелейшего энергетического кризисов, а также «естественное раздражение у них вызывает беззубая пронатовская, проамериканская политика Макрона, то, что он практически лёг под американцев, и страна теряет свой суверенитет».

«Сейчас левые во Франции, за исключением Меланшона, в значительной степени придерживаются позиции «за НАТО и ЕС». Если Макрон победит при сильной поддержке проатлантических, пронатовских, проевропейских левых, то его позиция может измениться, и он может повести Францию ещё дальше по антироссийскому фронту», — предупреждает президент Международного института глобального анализа Vision & Global Trends Тиберио Грациани.

Делать прогнозы насчёт результатов второго тура президентских выборов эксперты не торопятся, поскольку не всё так очевидно, как в 2017 году: одинаково сильны в обществе позиции «не Макрон и не Ле Пен», часть электората всерьёз настроена на протестное голосование, а часть — на бойкот. Да и вообще в ситуации неконтролируемого роста цен на всё французские избиратели могут повести себя непредсказуемо даже для самых опытных политтехнологов.

Кто бы ни выиграл, эта победа будет иметь историческое значение: Марин Ле Пен станет первой женщиной-президентом, а Макрон — первым за последние 15 лет президентом, сумевшим переизбраться на второй срок.