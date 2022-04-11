Недовольство курсом властей на поддержку Киева усиливается в США и Нидерландах: депутаты королевства вызвали премьер-министра Марка Рютте «на ковёр», чтобы выяснить официальную позицию Амстердама. Однако даже такая всесторонняя помощь Украине не поможет ей сохранить экономическое равновесие, в отличие от оказавшейся под санкциями России

Госдепартамент недоработал

В США всё отчётливее начинают звучать голоса недовольных столь ярой поддержкой Киева со стороны властей.

Предприниматель Дэвид Сакс на конференции журнала American Conservative назвал американскую политику на украинском направлении некомпетентной, на протяжении двух последних 10-летий предпочтение отдавалось решению международных вопросов прежде всего военным путём, поэтому усомнился в дипломатических способностях сотрудников Госдепартамента.

«Государственный департамент допустил провал, не сделав всё возможное для предотвращения спецоперации России на Украине», — подчеркнул он.

Сакс утверждает, что американские дипломаты должны были понять опасения России из-за расширения НАТО на восток.

«Мы отказались выполнить самое давнее и важное требование русских, хотя в частном порядке признавались Украине, что не собираемся его выполнять. Мы отказались идти на уступку, которая в значительной степени бессмысленна для нас, но имеет первостепенное значение для них.

<…> Сами Соединённые Штаты были готовы пойти на риск ядерной конфронтации с Советским Союзом из-за наступательных вооружений, размещённых в 90 милях от наших берегов в 1962 году, однако мы рассматриваем схожую обеспокоенность русских как сумасшествие или блеф», — заявил он.

А Нидерланды против!

Усиливаются протестные движения в Европе, причём среди политиков, а не только простых обывателей.

В парламенте Нидерландов, как пишет газета De Telegraaf, депутаты, представляющие разные политические силы, критикуют председателя Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен, которая по итогам поездки на Украину объявила об ускорении процесса принятия страны в ЕС.

Так, член оппозиционной Социалистической партии Яспер ван Дейк говорит: «То, что сделала фон дер Ляйен, неразумно. Она размахивает перед Украиной перспективой скорейшего вступления в ЕС, чего на самом деле не произойдёт в ближайшие 10 лет. Более того, преференциальный режим невозможно будет объяснить другим странам-кандидатам». Украина выслала нидерландского журналиста из-за фотографий ракетных ударов © Twitter, Saint_Just1965

В свою очередь, депутат от правящей Народной партии за свободу и демократию Рулин Камминга сказала: «Мы считаем неразумным обещать Украине членство, потому что тем самым вы создаете ожидание, что это близкая перспектива, а это не так. Путь к членству сопряжён со многими условиями и гарантиями. Они существуют не просто так».

Гораздо резче выразился лидер крайне правой Партии свободы Герт Вилдерс: «Это бессмысленная и неразумная чушь. И от лица кого она говорила? Она никем не избиралась, имеет нулевой мандат и ещё меньше здравого смысла. Ей пора уйти в отставку».

Этот вопрос депутаты вынесли на обсуждение с правительством 12 апреля, рассчитывая на присутствие премьер-министра Нидерландов Марка Рютте, чтобы выяснить, считают ли власти королевства заявления фон дер Ляйен опрометчивыми действиями.

Россия и Украина — большая разница, которую можно посчитать

По прогнозу Всемирного банка, в условиях продолжающихся в стране боевых действий ВВП Украины в 2022 году сократится почти вдвое — на 45,1%.

«Вместе с тем, мы считаем, что масштабы сокращения будут зависеть от продолжительности и интенсивности боевых действий», — отмечают представители международной финансовой структуры. Экономист Зубец дал прогноз восстановления российской экономики © РИА Новости, Максим Блинов / Перейти в фотобанк

Для сравнения, экономика России, «пострадавшая от беспрецедентных западных санкций», сократится на 11,2%.

Оценка экспертов Всемирного банка наглядно подтверждает, что заявления ряда политиков о «разорванной в клочья экономике», «загнанной в угол» и «полностью изолированной на международной арене» России — не более чем пропагандистские лозунги. Естественно, национальная экономика РФ, интегрированная в мировую, не могла не ощутить совсем самых жёстких в истории ограничительных мер, но отнюдь не в таких масштабах, как мечтали некоторые.